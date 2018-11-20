مشكلتي مشكلتي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
605
الإعجابات
3,689
النقاط
51
#1
السلام عليكم
اولا اشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع واشكر أيضا أعضائه وحكمتهم ورقيهم في الردود على المواضيع وهذا ما شجعني لكتابة مشكلتي هنا
مشكلتي قد تبدو للكثير منكم تافهة لكنها فعلا عقدتني
بداية أنا فتاة أبلغ 21 ربيعا طالبة جامعية هذا هو عمري في البطاقة وفي كل وثائقي لكن في الحقيقة ابدو صاحبة 16 سنة كاقصى تقدير حتى عندما أسأل على عمري وأقول 21 سنة 😮😮😮 انت 21 ننن غير معقول والله عقدتني نظرة الناس وهدرتهم الجايحة من قبل لم اكن اكترث لكن مؤخرا صار الأمر يذايقني كثيرا كيف اتاقلم مع وضعي هذا
 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,287
الإعجابات
37,341
النقاط
701
الجنس
ذكر
#2
روحي للطبيب
يعاونك ان شاء الله
لربما عندك تأخر في نمو العظام او تأخر هرموني والله اعلم اما الناس
انا منين دك خلت 18 سنة للجامعة كانو يحسبوني نقري في الجامعة وكل واحد واش عطالو ربي.. وربي يهنيك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,776
الإعجابات
49,009
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك حبيبتي وشكرا لفتح قلبك ومشاركتنا ما يضايقك، وبصراحة علاه تقلقتي بالعكس كاش قدك
قدما تكباري تبقاي كتكوتة وصغيرة هههه، مليحة ليك خطرة خلاف تلحقي للخمسين يحطوك مولات 30 :sneaky:
هاه كاش قدك، أنا المشكلة من صغري صاير معايا العكس، نقرا في الابتدائي يحطوني تاع متوسط
وفي المتوسط يحطوني تاع ليسي وفي الليسي والله دخلت للمدرج مع وحدة من عايلتي في الجامعة وقريت وواحد مافاقلي
أنك تباني أكبر من عمرك ربما هو مشكل أصعب من أنك تباني أصغر خاصة كونك إمرأة خاطر تعرفي المرأة تحب دائما تبقى صغيرة
لكن من وجهة نظري تبان كبيرة ولا صغيرة ماتنقص ما تزيد مالا ماتحطيش خلاص هاد الامر في بالك ونحيه نهائيا
ماتقوليش مثلا واش لازم ندير باه نبان قد عمري، يعني ماتعطيش لكلام الناس أهمية خاطر هوما إذا شافو وحدة قصيرة
يضحكو والطويلة يضحكو والكبيرة يضحكو والصغيرة يضحكو، إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولي يقولك مستحيل تكوني
21 قولهم كاش مرأة تحب تكبر روحها؟ بصح صافي بليزيغ كي مازالني نبان صغيرة :cool: قوليلهم هكا وخليهم
عيشي حياتك حبيبتي وخلي الناس تهدر واش حبت، الأهم أنو مايهدروش في أخلاقك وتربيتك أما بقية الأمور ربي يسهل عليهم
المجتمع خُلق للكريتيك والقيل والقال، ربي يهديهم ان شاء الله، وربي يوفقك في دراستك عزيزتي
تحياتي
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#4
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
1,950
الإعجابات
5,383
النقاط
241
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#4
ماشي مشكلة هادي بالعكس مدح..
انا تاني عندي طفلين وعمري 33 سنة ومكانش لي امني حتى مرة كنت فطاكسي مع اني ندير نقاب كانت معايا عجوز كانت تحكي مع طاكسيور قالها مثلا هاد الاخت مسكينة دارهم غابنينها دايريلها لعجار وهي في عمرها مام با 16 عام 😂😂😂😂😂😂😂 قتله الله يخليك خف وصلني طولت على رضاعة ولدي قالي سيبا فري متزوجة وعيب عليهم داركم مزوجينك ووالدة وحتى ماشي بالغة 😂😂😂😂😂😂 انا مت بالضحك تحت عجاري 😂😂😂😂😂
بالعكس اختي كل النساء ترغب تبقى صغيرة السن وماشي مشكلة هدا دليل على انك جميلة جدا.. ربي يحفظك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,776
الإعجابات
49,009
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
قال بشرى ملاك:
ماشي مشكلة هادي بالعكس مدح..
انا تاني عندي طفلين وعمري 33 سنة ومكانش لي امني حتى مرة كنت فطاكسي مع اني ندير نقاب كانت معايا عجوز كانت تحكي مع طاكسيور قالها مثلا هاد الاخت مسكينة دارهم غابنينها دايريلها لعجار وهي في عمرها مام با 16 عام 😂😂😂😂😂😂😂 قتله الله يخليك خف وصلني طولت على رضاعة ولدي قالي سيبا فري متزوجة وعيب عليهم داركم مزوجينك ووالدة وحتى ماشي بالغة 😂😂😂😂😂😂 انا مت بالضحك تحت عجاري 😂😂😂😂😂
بالعكس اختي كل النساء ترغب تبقى صغيرة السن وماشي مشكلة هدا دليل على انك جميلة جدا.. ربي يحفظك
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ها وخدي والطاكسيور هادا واش دخلو؟
والله راحت الحكاية كامل من بالي وتفاجأت من الطاكسيور، وتحت العجار وين تعرف مولات ال16 وال 20؟
صدق لي قالك كي تركب مع طاكسيور ومايحكيش معاك اعرف بلي سرقوك هههه
وصراحة فكرني بواحد الشوفور تاع البيس كان يقولنا يا حسراه بكري كنت المرأة تحت الملاية ونعرفها :LOL:
 
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