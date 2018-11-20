السلام عليكم

اولا اشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع واشكر أيضا أعضائه وحكمتهم ورقيهم في الردود على المواضيع وهذا ما شجعني لكتابة مشكلتي هنا

مشكلتي قد تبدو للكثير منكم تافهة لكنها فعلا عقدتني

بداية أنا فتاة أبلغ 21 ربيعا طالبة جامعية هذا هو عمري في البطاقة وفي كل وثائقي لكن في الحقيقة ابدو صاحبة 16 سنة كاقصى تقدير حتى عندما أسأل على عمري وأقول 21 سنة 😮😮😮 انت 21 ننن غير معقول والله عقدتني نظرة الناس وهدرتهم الجايحة من قبل لم اكن اكترث لكن مؤخرا صار الأمر يذايقني كثيرا كيف اتاقلم مع وضعي هذا