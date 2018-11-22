مشكلتي راحت النية

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
3,699
النقاط
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#1
السلام عليكم و رحمة الله
بدون مقدمات المشكلة في زوجي و تمنيت لو لم اكتب هذه السطور و ترددت كثيرا و هي
اني لما تكون عندي فاميلتي مرات زوجي يدخل للبيت بلا ما نحس بيه و يبقى يسمع لحديثي معهم و حكمت شحال مرة و ما حبيتش نواجهو مرة واحدة فقط لي واجهتو و انكر و غاضتني عمري حسيتو ماشي يمشي معيا بالنية و راه عارفني مليح و ديما يقولها لي اني عمري ما نفكر نخدعو او عندي نية ماشي مليحة معاه
علاه هكذا ممكن نلقى اجابة بديت نخاف منو و الثقة لي بيني و بينو تهزت
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#2
إنضم
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محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
تم الاعتماد.
لنا عودة بعد العمل ان شاء الله.
 
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