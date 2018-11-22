السلام عليكم و رحمة الله

بدون مقدمات المشكلة في زوجي و تمنيت لو لم اكتب هذه السطور و ترددت كثيرا و هي

اني لما تكون عندي فاميلتي مرات زوجي يدخل للبيت بلا ما نحس بيه و يبقى يسمع لحديثي معهم و حكمت شحال مرة و ما حبيتش نواجهو مرة واحدة فقط لي واجهتو و انكر و غاضتني عمري حسيتو ماشي يمشي معيا بالنية و راه عارفني مليح و ديما يقولها لي اني عمري ما نفكر نخدعو او عندي نية ماشي مليحة معاه

علاه هكذا ممكن نلقى اجابة بديت نخاف منو و الثقة لي بيني و بينو تهزت