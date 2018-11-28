sanaya
:: عضو فعّال ::
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من دون مقدمات😈😈
ما هذا الفشل 😈😈
مش معقول نغيب عليكم شويا نجي نلقاكم راقدين😴😴
لازم أنا اللي نشط الحالة ولا كفاه
نو سيبا بوسيبل 😓😓😓
بون كتابة المواضيع و باتفاق مع الادارة راح تولي فيها امتيازات😍😍
كل موضوع فليكسي 100دج😍😍
أيا بون كوراج علابالي تحبو الدراهم أيا راني درت مفاوضات مع الادارة و قبلو علاهاذيك موضوع ب 100 دج 😍😍
المهم👇👇
اليوم كل واحد مر على الموضوع يحكيلنا موقف طريف صرالوا
نبدا بروحي 👇👇
بون شريت صباط جديد
المهم كلحقت للدار قاتلي ماما علاه تشري صباط كما هذاك لبرا قلتلها شباب نحب نبدل الستيل ووووووو🎀🎀
المهم صباح كنت خارجة لبستو و نا نمشي حسيت حاجة مش نورمال أيا لقيتو تقطع شويااااا أيا قلت كنلحق لدارنا نديه يتخيط
المهم و زدت شويا مشيت و راني باعدت على الدار لقيتو تقطع كاااامل 😮😮😮
يايما على التبهديلة 😑😑
نحيتو قلت نولي للدار نلبس الباسكيت أيا و مشيت شويا و تقطع لاخر كااامل أيا نحيتهم في زوج و بديت نمشي بلا صباط و نضحك وحدي كالمهبولة 😅😅😅😅
و المشكل الطريق كانت في حالة تراب و حجر ووووو😅😅😅😅😅
حتى لحقت لداري أيا غير دخلت للحومة شافوني ولاد الحومة بلا صباط ورجليا في حالة عيطولي :
- اااووووووووووو خالتي مريم 😲😲😲
قتلهم :
اششش اششششش سكتو علاه نتوما جامي تقطع لكم صباط برا 😅😅
و شفت معاهم لقيتهم راهم يضحكو عليا 😅😅
رحت للدار قلت نطلع ديراكت للشومبرا أيا تلاقيت مع حماتي وبدات تشوف معايا ونا هربت ديراكت لفوق و سير راهي تقول أنو هبلت 😅😅
بون هي مشافتش الصباط اللي تقطعلي خليتو مورا الباب 😆😆😆😆
المهم مالقري كان موقف محرج مي فوتها غير فالضحك
أيا نتوما حكولنا على مواقف صراوليكم😅😅😅😅
اللي ميحكيش تجاهل
سلاااام
ما هذا الفشل 😈😈
مش معقول نغيب عليكم شويا نجي نلقاكم راقدين😴😴
لازم أنا اللي نشط الحالة ولا كفاه
نو سيبا بوسيبل 😓😓😓
بون كتابة المواضيع و باتفاق مع الادارة راح تولي فيها امتيازات😍😍
كل موضوع فليكسي 100دج😍😍
أيا بون كوراج علابالي تحبو الدراهم أيا راني درت مفاوضات مع الادارة و قبلو علاهاذيك موضوع ب 100 دج 😍😍
المهم👇👇
اليوم كل واحد مر على الموضوع يحكيلنا موقف طريف صرالوا
نبدا بروحي 👇👇
بون شريت صباط جديد
المهم كلحقت للدار قاتلي ماما علاه تشري صباط كما هذاك لبرا قلتلها شباب نحب نبدل الستيل ووووووو🎀🎀
المهم صباح كنت خارجة لبستو و نا نمشي حسيت حاجة مش نورمال أيا لقيتو تقطع شويااااا أيا قلت كنلحق لدارنا نديه يتخيط
المهم و زدت شويا مشيت و راني باعدت على الدار لقيتو تقطع كاااامل 😮😮😮
يايما على التبهديلة 😑😑
نحيتو قلت نولي للدار نلبس الباسكيت أيا و مشيت شويا و تقطع لاخر كااامل أيا نحيتهم في زوج و بديت نمشي بلا صباط و نضحك وحدي كالمهبولة 😅😅😅😅
و المشكل الطريق كانت في حالة تراب و حجر ووووو😅😅😅😅😅
حتى لحقت لداري أيا غير دخلت للحومة شافوني ولاد الحومة بلا صباط ورجليا في حالة عيطولي :
- اااووووووووووو خالتي مريم 😲😲😲
قتلهم :
اششش اششششش سكتو علاه نتوما جامي تقطع لكم صباط برا 😅😅
و شفت معاهم لقيتهم راهم يضحكو عليا 😅😅
رحت للدار قلت نطلع ديراكت للشومبرا أيا تلاقيت مع حماتي وبدات تشوف معايا ونا هربت ديراكت لفوق و سير راهي تقول أنو هبلت 😅😅
بون هي مشافتش الصباط اللي تقطعلي خليتو مورا الباب 😆😆😆😆
المهم مالقري كان موقف محرج مي فوتها غير فالضحك
أيا نتوما حكولنا على مواقف صراوليكم😅😅😅😅
اللي ميحكيش تجاهل
سلاااام