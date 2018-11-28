من دون مقدمات😈😈

ما هذا الفشل 😈😈

مش معقول نغيب عليكم شويا نجي نلقاكم راقدين😴😴

لازم أنا اللي نشط الحالة ولا كفاه

نو سيبا بوسيبل 😓😓😓

بون كتابة المواضيع و باتفاق مع الادارة راح تولي فيها امتيازات😍😍

كل موضوع فليكسي 100دج😍😍

أيا بون كوراج علابالي تحبو الدراهم أيا راني درت مفاوضات مع الادارة و قبلو علاهاذيك موضوع ب 100 دج 😍😍

المهم👇👇

اليوم كل واحد مر على الموضوع يحكيلنا موقف طريف صرالوا

نبدا بروحي 👇👇

بون شريت صباط جديد

المهم كلحقت للدار قاتلي ماما علاه تشري صباط كما هذاك لبرا قلتلها شباب نحب نبدل الستيل ووووووو🎀🎀

المهم صباح كنت خارجة لبستو و نا نمشي حسيت حاجة مش نورمال أيا لقيتو تقطع شويااااا أيا قلت كنلحق لدارنا نديه يتخيط

المهم و زدت شويا مشيت و راني باعدت على الدار لقيتو تقطع كاااامل 😮😮😮

يايما على التبهديلة 😑😑

نحيتو قلت نولي للدار نلبس الباسكيت أيا و مشيت شويا و تقطع لاخر كااامل أيا نحيتهم في زوج و بديت نمشي بلا صباط و نضحك وحدي كالمهبولة 😅😅😅😅

و المشكل الطريق كانت في حالة تراب و حجر ووووو😅😅😅😅😅

حتى لحقت لداري أيا غير دخلت للحومة شافوني ولاد الحومة بلا صباط ورجليا في حالة عيطولي :

- اااووووووووووو خالتي مريم 😲😲😲

قتلهم :

اششش اششششش سكتو علاه نتوما جامي تقطع لكم صباط برا 😅😅

و شفت معاهم لقيتهم راهم يضحكو عليا 😅😅

رحت للدار قلت نطلع ديراكت للشومبرا أيا تلاقيت مع حماتي وبدات تشوف معايا ونا هربت ديراكت لفوق و سير راهي تقول أنو هبلت 😅😅

بون هي مشافتش الصباط اللي تقطعلي خليتو مورا الباب 😆😆😆😆

المهم مالقري كان موقف محرج مي فوتها غير فالضحك

أيا نتوما حكولنا على مواقف صراوليكم😅😅😅😅

اللي ميحكيش تجاهل

سلاااام