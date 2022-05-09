موقف طريف😇😇

قبل ما نحكي لازم كاااامل تحكولنا كاش موقف طريفالمهم أنا اليوم صراولي زوج مواقف موتوني ضحك... منعرفش اذا صح يضحكو ولا أنا اللي زدت عليهارحت لديسبونسير باش نكاشي ورقة لتجديد رخصة السياقة ....و ككنت نعمرها لقيت رقم الهاتف كتبت رقمي ومبعد توسوست عيطت لوحدة قتلها لازم الرقم؟قاتلي نن مش لازم حتى الايمايل مش لازم....رحت نبدل الورقة السيد اللي بدلهالي قالي علاش تبدلي؟قتلو كتبت نمرو تاعي... قالي اعطيلي الورقة نحي منها تصويرتك و نحطها فالجديدة...قتلو نن خلي نحيها أنا ....قالي هاتي أنا نحيها وجبدها من يدي ....قلت ماعليش نعمر الجديدة ونرجع ندي القديمةكرجعت ماحبش يرجعهالي قالي واش ديري بيها؟؟؟قتله نحب نقطعها راهو فيها رقمي قالي ايه ومبعد خلي أنا اللي نقطعهاحكمتني الضحكة باسكو السيد كبيييير وقلت يادرا راهو يدير هكذا من نيتو ولا بلعاني.....المهم رحت من تماك مع بابا لمصلحة الوثائق البيوميترية.....قالي بابا روحي أنا نريح ونتي مديلهم الدوسي و كتكملي نروحوقتله واااااالو روح نتا احكي معاه انا مش موالفة( الناس فمواقع التواصل يتخيلوني اجتماعية ونا العكسالمهم كمل بابا الدوسي عيطلي قالي اكتبي النمرو تاعك قتله واااالو منخليش نمرو تاعي هنا اكتبلهم رقمك نتاايا بابا كتب رقمو و قالو هي معندهاش تلفونقالو السيد لازم زوج نوامر زيدلي نمرو تاع راجلها مالاالمشكل بابا راحلو النمرو واش درت خرجت تلفون من ساكي وبديت نكتب فالنمرووالسيد يعاود يشوف معانا