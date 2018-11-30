العذرية و الشرف ( للكبار رجاءا )

قبل فترة تعرضت بنيتي الوسطى لسقوط خطيير على حديدة من علو حوالي المترين

المصيبة ان الضربة جاءتها في الاماكن الحساسة

انا كنت في المسجد

جاءتني بنيتي الكبرى مقتحمة المسجد و هي تلهث

و تبحث عني و يرى عليها اثر الروع و الخوف و البكااء و الرعب



ابي ابي بسرعة

خير بنيتي مابك

اسرع ابي ساجدة سقطت

كيف سقطت و كيف هي الآن

لقد سقطت و تعرضت لجروح و امي في حالة اغمااء



اسرعت بالذهاب الى البيت

فوجدت باب البيت مفتوحا و الرواق ممتلي بالنساء ( جاراتنا )

و وجدت زوجتي في حالة هيستيريا بالبكاء و الصراخ

حسيت بالخوف و جا في بالي أمور كثيييرة