فهرس التميّز لركن مستلزمات الطفل 2019

نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

فتحنا هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

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لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره

كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز

شروط ختم الموضوع المميز في ركن مستلزمات الأطفال :

-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم

حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.

-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري

بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام