فهرس التميّز لركن مستلزمات الطفل 2019

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,306
الإعجابات
14,285
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
بسملة-444.gif














نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

فتحنا هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط فهرس السنوات السابقة


فهرس التميز لركن مستلزمات الاطفال


لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختمه بختم التميز


خنم-تمييز-مستلزمات.gif






شروط ختم الموضوع المميز في ركن مستلزمات الأطفال :


-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم

حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.

-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام

خخخ.gif




في انتظاركم بارك الله فيكم....



بسملة-4444444.gif
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top