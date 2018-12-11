الطلاء المضيء قفزة في عالم الديكور

السلام عليكم ورحمة الله
مع التطور الغير مقيد والغير معقول فيما يحيطنا من ادوات و افكار و مواد
ظهرت اليوم تقنيه و تطور جديد في عالم الدهانات .
.يهم كثيراً المهتمين بكل ما هو جديد ومتميز في عالم الديكورات
تقنيه الدهان المالمضيء تؤهلك ان تحول اي حائط الى الى قطعة من المتعه و الابتكار ..
الطلاء المضيء او الطلاء السحري
,الطلاء المضيء
هو عبارة عن هلام خفيف جدا عمره عند فتح العلبة لا يتعدى ال24 ساعة اما تقوم بتطبيقه او تنتهي صلاحيته
فيه خاصية امتصاص الضوء وعند اطفاء النوار يصبح الطلاء مضيئ
يباع في عبوة صغيرة حوالي 1 كلغ
فيه ثلاث انواع والنتيجة واحدة
,خطوات سهلة جداً والنتيجة رائعة فقط تابع معي الطريقة ومن ثما ابدع
يطبق غالبا فوق الحوائط المطلية بطلاء ديكوري مهما كان
-النوع الاول يطبق بخلطه مع الطلاء المراد تطبيقه سواء ارتكو او كلونديك او صابلي وغيره من الطلاءات الديكورية
-النوع الثاني يطبق على الحوائط المطلية مسبقا وهنا يجب اضافة طبقة من الفرني الخاص على الحائط ومن ثما طلاء الماجيك لايت بالرولو
-النوع الثالث يطبق على الاسقف وهنا يجب ان يكون السقف مطلي بالطلاء المائي لافابل ويطبق بالفرشاة
استعمال الدهان المضيئ يضفي على حيز الغرف جواً شبابياً مميزاً:
ويعتبر دهان رائع واقتصادي يمكنك من الاستغناء عن اشعال الانوار في الليل عند الخروج من الغرفة والمشي في الهول او الكولوار
الدهان المضيئ ملاءم لغرف الاولاد, المكتب, المطبخ, , الردهة او الكولوار او الهول و حتى غرفة النوم
على الحائط المطلي يمكن الصاق لي بوشوار, وعمل اشكال ورسومات خاصة في غرف الاطفال
في المكان المناسب لتعليق لوائح وغيرها ومن الاحسن تطبيق الماجيك لايت في اماكن محددة لان استعماله بكثرة يجعل البيت مضيء لدرجة الملل
خاصة في السلالم
. يمكن الكتابة عليه ضوئيا باستعمال الضوء او اللمبة
متواجد في بلادنا والسعر في المتناول
هدا الموضوع حصري للمة من اجتهادي اي استفسار اخوكم سامي44 في الخدمة اتمنى الاستفادة
مع التطور الغير مقيد والغير معقول فيما يحيطنا من ادوات و افكار و مواد
ظهرت اليوم تقنيه و تطور جديد في عالم الدهانات .
.يهم كثيراً المهتمين بكل ما هو جديد ومتميز في عالم الديكورات
تقنيه الدهان المالمضيء تؤهلك ان تحول اي حائط الى الى قطعة من المتعه و الابتكار ..
الطلاء المضيء او الطلاء السحري
,الطلاء المضيء
هو عبارة عن هلام خفيف جدا عمره عند فتح العلبة لا يتعدى ال24 ساعة اما تقوم بتطبيقه او تنتهي صلاحيته
فيه خاصية امتصاص الضوء وعند اطفاء النوار يصبح الطلاء مضيئ
يباع في عبوة صغيرة حوالي 1 كلغ
فيه ثلاث انواع والنتيجة واحدة
,خطوات سهلة جداً والنتيجة رائعة فقط تابع معي الطريقة ومن ثما ابدع
يطبق غالبا فوق الحوائط المطلية بطلاء ديكوري مهما كان
-النوع الاول يطبق بخلطه مع الطلاء المراد تطبيقه سواء ارتكو او كلونديك او صابلي وغيره من الطلاءات الديكورية
-النوع الثاني يطبق على الحوائط المطلية مسبقا وهنا يجب اضافة طبقة من الفرني الخاص على الحائط ومن ثما طلاء الماجيك لايت بالرولو
-النوع الثالث يطبق على الاسقف وهنا يجب ان يكون السقف مطلي بالطلاء المائي لافابل ويطبق بالفرشاة
استعمال الدهان المضيئ يضفي على حيز الغرف جواً شبابياً مميزاً:
ويعتبر دهان رائع واقتصادي يمكنك من الاستغناء عن اشعال الانوار في الليل عند الخروج من الغرفة والمشي في الهول او الكولوار
الدهان المضيئ ملاءم لغرف الاولاد, المكتب, المطبخ, , الردهة او الكولوار او الهول و حتى غرفة النوم
على الحائط المطلي يمكن الصاق لي بوشوار, وعمل اشكال ورسومات خاصة في غرف الاطفال
في المكان المناسب لتعليق لوائح وغيرها ومن الاحسن تطبيق الماجيك لايت في اماكن محددة لان استعماله بكثرة يجعل البيت مضيء لدرجة الملل
خاصة في السلالم
. يمكن الكتابة عليه ضوئيا باستعمال الضوء او اللمبة
متواجد في بلادنا والسعر في المتناول
هدا الموضوع حصري للمة من اجتهادي اي استفسار اخوكم سامي44 في الخدمة اتمنى الاستفادة
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