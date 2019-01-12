طريقة سهلة للتخلص من الطلاء الزيتي

sami44

sami44

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله


موضوعي اليوم خاص بكبفية التخلص من الطلاء الزيتي من البيت


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هناك الكثير ممن يسئلون عن كيفية نزع الطلاء الزيتي من على حوائط الغرف لتغيير نوع الطلاء

مع العلم ان الطلاء الزيتي لا يقبل ان يوضع عليه اي طلاء اخر ما عدا طلاء زيتي مثله

لدالك نجد من يقوم بطلاء بيته بالطلاء الزيتي في كل مناسبة ضنا منه ان نزع الطلاء الزيتي يتطلب وقتا ومشقة كبيرين

في غالب الاحيان صاحب البيت بريد تغيير النوع لكن عامل الطلاء يتملص من المهمة بحجة صعوبة المهمة وهدا غير صحيح

في السابق كان عامل الطلاء يقوم بحرق الطلاء الزيتي بالشاليمو او ( decapant peinture) وهدا يؤثر على الحائط والعامل معا


اولا نجس الطلاء الزيتي ان كان قديم او جديد

ان كان الطلاء قديم هدا يسهل الامر كثيرا هدا معناه انه فقد بريقه وصلابته نقوم بصنفرة الحائط بالورق الخاص بالصنفرة او بالة الصنفرة وبعد دالك نقوم بطلاء طبقة من الفينيل العادي

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ومن ثم يكون الطلاء الزيتي في خبر كان ويمكننا عمل ما نريد على الحائط

اما ادا كان الطلاء الزيتي جديد بما ان مدة صلاحيته تفوق الخمس سنوات نقوم بصنفرة الحائط كما في المرة السابقة ومن ثما نقوم بعمل طبقة من الفكساتير وبعد ما تجف يكون الحائط

جاهز لأي نوع من الطلاء او الديكور

وفي حالة كان الطلاء الزيتي متأثر بالرطوبة ومقشر في اماكن معينة هنا نقوم بغلق الخدوش والاماكن المقشرة بلوندوي بعد الصنفرة وعمل طبقة الفينيل او الفكساتير

للامانة نصيحة لاعضاء اللمة
الطلاء الزيتي يؤثر على صحتك ويصيب الجسم بالحساسية خاصة للصغار


اتمنى ان يفيدكم الموضوع
اخوكم سامي44
 
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