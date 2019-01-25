الطلاء اللذي يعوض السيراميك

السلام عليكم ورحمة الله





اليوم حبيت نعرفكم على طلاء يمنه استخلاف السيراميك على الحوائط متواجد بالوان كثيرة

طلاء حجر الغرانيت الرخام الطبيعي موجود في الجزائر وثمنه مناسب





طلاء درات الغرانيت الطبيعي او الرخام هي عبارة عن غرانيت او رخام ممزوج بمواد لاصقة عالية الجودةوالصلابة



هناك نوعان من الطلاء حجر القرانيت او الرخام الطبيعي الناعم ممزوج بمواد لاصقة مائية عالية الصلابة والقوة يستعمل للجدران الداخلية كالصالون والمطبخ والهول و يمكنه اخد مكان السيراميك بصفة عادية فهو يتحمل الرطوبةوالحرارة العالية ويمكن تنضيفه من الطاشات وخربشات الاطفال

هده الصورة في ممر فلا وهو غير مكتمل ينقصه الفاصل بين الساتيني والطلاء الحجر

وهنا الصورة في هول بيت وهنا مطبق فوق السيراميك



وهنا صورة توضيحية للفاصل بين السيراميك وطلاء الحجر



وهما الحائط بطلاء الحجر من البلاط الى السقف





وهناك النوع الخشن يستعمل للواجهات الخارجية ومداخل البيوت والسلالم

مثل ما هو في الصورة



تطبيقه سهل مقارنة ببعض الطلائات الديكورية الاخرى فهو لا يحتاج الى ادوات كثيرة هناك بعض التقنيات فقط مثلا في الصيف يضاف اليه نسبة اكبر من الماء عكس الشتاء



في الصيف سريع الجفاف عكس الشتاء وان شاء الله ادرج لكم فيديو لطريقة التطبيق



انصح به لمن يسكنون قرب الشواطئ والاماكن الرطبة وحتى الاماكن شديدة الحرارة



تطبيقه يكون على الحائط الاسمنتي احسن من التطبيق على الحائط المطلي مسبقا وهدا حسب تجربتي المتواضعة



يمكن اختيار الالوان المناسبة حسب الاثاث الموجود او الطلاء المقابل حتى يكون التنسيق بين بينه وبين الالوان الاخرى



طلاء حجر القرانيت او الرخام الطبيعي غالبا ما يكون بلونين او ثلاث ممزوجة في نفس العلبة من نفس العائلة اللونية لدالك يجب اختيار العائلة اللونية المناسبة قبل بدء التطبيق



هدا الطلاء صلب لدرجة كبيرة ادا طبق على الحائط لا يمكن نزعه بسهولة خاصة على الاسمنت مباشرة لدالك قات يجب اختيار اللون المناسب مسبقا



هناك العديد من الشركات تنتجه لكن الموجود في الصورة هو الاحسن حسب تجربتي له لا تحدث فيه تشققات في المستقبل



بالنسبة لتكلفته اقل من تكلفة السيراميك حتى النصف سواء ثمن الطلاء او ثمن التطبيق ويمكن لعلبة 20 كلغ ان تطبق 8 امتار مربعة



وهنا بعض الصور لبعض الالوان الخاصة لطلاء حجر القرانيت او الرخام الطبيعي

اتمنى ان تنال اعجابكم