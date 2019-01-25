الطلاء اللذي يعوض السيراميك

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله
ئئشض.gif

اليوم حبيت نعرفكم على طلاء يمنه استخلاف السيراميك على الحوائط متواجد بالوان كثيرة

Photo079.jpg

طلاء حجر الغرانيت الرخام الطبيعي موجود في الجزائر وثمنه مناسب


طلاء درات الغرانيت الطبيعي او الرخام هي عبارة عن غرانيت او رخام ممزوج بمواد لاصقة عالية الجودةوالصلابة

هناك نوعان من الطلاء حجر القرانيت او الرخام الطبيعي الناعم ممزوج بمواد لاصقة مائية عالية الصلابة والقوة يستعمل للجدران الداخلية كالصالون والمطبخ والهول و يمكنه اخد مكان السيراميك بصفة عادية فهو يتحمل الرطوبةوالحرارة العالية ويمكن تنضيفه من الطاشات وخربشات الاطفال


هده الصورة في ممر فلا وهو غير مكتمل ينقصه الفاصل بين الساتيني والطلاء الحجر

19022012282.jpg

وهنا الصورة في هول بيت وهنا مطبق فوق السيراميك
21102012596.jpg

وهنا صورة توضيحية للفاصل بين السيراميك وطلاء الحجر
15102012568.jpg
وهما الحائط بطلاء الحجر من البلاط الى السقف
06102012551.jpg


وهناك النوع الخشن يستعمل للواجهات الخارجية ومداخل البيوت والسلالم

مثل ما هو في الصورة

26082012471.jpg
26082012468.jpg

تطبيقه سهل مقارنة ببعض الطلائات الديكورية الاخرى فهو لا يحتاج الى ادوات كثيرة هناك بعض التقنيات فقط مثلا في الصيف يضاف اليه نسبة اكبر من الماء عكس الشتاء

في الصيف سريع الجفاف عكس الشتاء وان شاء الله ادرج لكم فيديو لطريقة التطبيق

انصح به لمن يسكنون قرب الشواطئ والاماكن الرطبة وحتى الاماكن شديدة الحرارة

تطبيقه يكون على الحائط الاسمنتي احسن من التطبيق على الحائط المطلي مسبقا وهدا حسب تجربتي المتواضعة

يمكن اختيار الالوان المناسبة حسب الاثاث الموجود او الطلاء المقابل حتى يكون التنسيق بين بينه وبين الالوان الاخرى

طلاء حجر القرانيت او الرخام الطبيعي غالبا ما يكون بلونين او ثلاث ممزوجة في نفس العلبة من نفس العائلة اللونية لدالك يجب اختيار العائلة اللونية المناسبة قبل بدء التطبيق

هدا الطلاء صلب لدرجة كبيرة ادا طبق على الحائط لا يمكن نزعه بسهولة خاصة على الاسمنت مباشرة لدالك قات يجب اختيار اللون المناسب مسبقا

هناك العديد من الشركات تنتجه لكن الموجود في الصورة هو الاحسن حسب تجربتي له لا تحدث فيه تشققات في المستقبل

بالنسبة لتكلفته اقل من تكلفة السيراميك حتى النصف سواء ثمن الطلاء او ثمن التطبيق ويمكن لعلبة 20 كلغ ان تطبق 8 امتار مربعة

وهنا بعض الصور لبعض الالوان الخاصة لطلاء حجر القرانيت او الرخام الطبيعي

اتمنى ان تنال اعجابكم

k-01.jpg k-02.jpgk-03.jpgk-04.jpgk-05.jpg
mikro_mineral_4009_k.jpgmikro_mineral_4010_k.jpg

انتضرونا في اعمال اخرى
مع تحيات اخوكم سامي44


 
ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم
الله يبارك اخي سامي يشبه للموشتي لالا المرشوشة مع اللوان اللامعة راحت لامود نتاعها
هذي جديدة والا واش وكيفاه تتباع هكذاك مخلطة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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السلام عليكم ....
مماشاءالله لاحول ولا قوة الا بالله
جميل جدا أحسنت وسلمت يداك
وفقك الرحمن لما هو أفضل واجدد بإذن الرحمن
تحياتي لك:geek:
ان رايي خاص بي لا يعنى توافقه معك أو ضرورة اعجابك به:geek:
 
sami44

sami44

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قال ليليا مرام:
السلام عليكم
الله يبارك اخي سامي يشبه للموشتي لالا المرشوشة مع اللوان اللامعة راحت لامود نتاعها
هذي جديدة والا واش وكيفاه تتباع هكذاك مخلطة
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يبارك فيك ليليا
لا لا الموشتي ديمودي ولا المرشوشة
هادي صنعة اتراك ياو احنا نسموها القرين دومارب
ذرات القرانيت مخلطة بلاكول وفيها الوان روعة
تقدري تديريها في بلاصة السيراميك عادي
تنباع واجدة مخلطة والثمن تاعها حوالي 4000 دج للبيدون تخدم 8 متر انا خدمتها بزاف وكل واحد نخدمهالو نعجبو
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال sami44:
يبارك فيك ليليا
لا لا الموشتي ديمودي ولا المرشوشة
هادي صنعة اتراك ياو احنا نسموها القرين دومارب
ذرات القرانيت مخلطة بلاكول وفيها الوان روعة
تقدري تديريها في بلاصة السيراميك عادي
تنباع واجدة مخلطة والثمن تاعها حوالي 4000 دج للبيدون تخدم 8 متر انا خدمتها بزاف وكل واحد نخدمهالو نعجبو
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وملمس نتاعها جاية كالسيراميك وإلا حرشة بلاك نشريها نصبغ غرفة نتاعي عجبتني
 
sami44

sami44

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قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
مماشاءالله لاحول ولا قوة الا بالله
جميل جدا أحسنت وسلمت يداك
وفقك الرحمن لما هو أفضل واجدد بإذن الرحمن
تحياتي لك:geek:
ان رايي خاص بي لا يعنى توافقه معك أو ضرورة اعجابك به:geek:
إضغط للتوسيع...
التحية متبادلة ومشكورة على الطلة الطيبة
رأيك احترمه كثيرا ما دمتي تدخلين مواضيعي وتردين ولو بكلمة شكر
كل الاحتراموالتقدير لك
 
sami44

sami44

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قال ليليا مرام:
وملمس نتاعها جاية كالسيراميك وإلا حرشة بلاك نشريها نصبغ غرفة نتاعي عجبتني
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لا لا ملمسها احرش وليس مثل السيراميك لدالك لا انصحك بعملها في الغرفة
الغرفة خليني نكمل وحد الشومبرة راني نخدم فيها ونحط الصور ممكن تعجبك فيها مزيج بين طلاء الخيال والليوبارد
وادا تحوسي على شومبرة حيطانها ليس كيما الفايونس لازملك الستيكو ولا الكارينيا
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
بارك الله في دينك وعرضك ومالك ورزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك
يعتبر من انواع السيراميك او من بدائل السيراميك ايضا، درسته مند عامين
دراستي ممتعة ههههههههههه
في متابعة جديدك المميز اخي الكريم الطيب
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
D

dahman kz

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ماشاء الله روعة اخي سامي يعطيك الصحة وان شاء الله فأقرب وقت نجربها .
طريقة الطلاء تاعها بالرولو ولا ڨريطوار ولا كيفاه بالظبط ؟؟
 
sami44

sami44

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قال dahman kz:
ماشاء الله روعة اخي سامي يعطيك الصحة وان شاء الله فأقرب وقت نجربها .
طريقة الطلاء تاعها بالرولو ولا ڨريطوار ولا كيفاه بالظبط ؟؟
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الروعة في مرورك اخي دحمان
اما التطبيق يكون بالليسوز الكبيرة والقراتوار الصغير. من بعد نحط لك الادوات بالصور ان شاء الله تخدمها وتعجبك واي سؤال انا في الخدمه اخي
 
sami44

sami44

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قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
بارك الله في دينك وعرضك ومالك ورزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك
يعتبر من انواع السيراميك او من بدائل السيراميك ايضا، درسته مند عامين
دراستي ممتعة ههههههههههه
في متابعة جديدك المميز اخي الكريم الطيب
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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مشكورة شيماء على الطله الطيبة
هو من بداال السيراميك ولا يشبه السيراميك تماما الا في الصلابة
واي جديد ابعثلا اشاره وعن قريب ادرج لكم اعمالي من السيراميك والاسقف المعلقه
اكيد رايحة تعجبكم يا مشاكسه
كل الشكر لمرورك الطيب
 
يوسےفے

يوسےفے

:: مشرف ::
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السلام عليكم
ما شاء الله تبارك الرحمن دكتور سامي
دائما ما تبهرنا ..لا طالما تساءلنا على بعض انواع الطلاء و طريقة عملها وهذا بالذات صادفته كثيرا
وها انت تشرح لنا بالتفصيل الظقيق عن ماهيته و طريقة تطبيقه
فقط سؤال اذا كان ارخس في ثمن مقارنة بالفايونس؟
بارك الله فيك و في حرفتك.
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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قال sami44:
مشكورة شيماء على الطله الطيبة
هو من بداال السيراميك ولا يشبه السيراميك تماما الا في الصلابة
واي جديد ابعثلا اشاره وعن قريب ادرج لكم اعمالي من السيراميك والاسقف المعلقه
اكيد رايحة تعجبكم يا مشاكسه
كل الشكر لمرورك الطيب
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كل الشكر لك ولمواضيعك الطيبة، لكن الله غالب فنيانة نعجز نرد رغم اني نقراهم هههههههه
هذا ماقصدته، نحن نصنفه من انواع السيراميك وكبديل جيد للسيراميك من جهة الصلابة
بدون اشارة اقرا مواضيعك لكن التفنيين الله غالب، ندير اعجابات برك بالاخص لما نكون بالتيليفون هههههههه
انتظر ذلك ان شاء الله لان عملك يندرج تحت جزء من ما درست ويعجبني كثيرا جدا
بارك الله فيك وجزاك كل خيييييير، اجل ستعجبني وساستعمل نصف في الرسم ههههههههه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
وفي انتظار جديدكم المميز وفي لغزكم الجديد هاهاهاهاهااه بما اني تحسنت قليلا والحمد لله
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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قال عقــ اللمه ــيد:
السلام عليكم
ما شاء الله تبارك الرحمن دكتور سامي
دائما ما تبهرنا ..لا طالما تساءلنا على بعض انواع الطلاء و طريقة عملها وهذا بالذات صادفته كثيرا
وها انت تشرح لنا بالتفصيل الظقيق عن ماهيته و طريقة تطبيقه
فقط سؤال اذا كان ارخس في ثمن مقارنة بالفايونس؟
بارك الله فيك و في حرفتك.
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البركة فيك اخي وفي مرورك الطيب
@عقــ اللمه ــيد

اي طلاء تراه اخي ولا تعرف كيفية تطبيقه اعطني الاسم او صورة منه وانا اعطيك التفاصيل كلها
والله خدمتكم تسرني ورضاكم غايتي في المنتدى
اما بخصوص سؤالك
فيما يخص طلاء حجر القرانيت هو ارخس من السيراميك واعطيك مثال لتكون الصورة واضحة
عندك هول فيه 20 متر مبع لو تعمللو سيراميك من النوع المتوسط مثلا يلزمك 20 متر سيراميك و 4 اكياس اسمنت و علبة اسمنت تشميع حسب اللون وفواصل لو حواشي للتزيين هذا بحوالي مليونين و200 الف اذا اخذنا بعين الاعتبار ثمن المتر المترسط 80 الف واذا اضفنا له ثمن التركيب بصبح الجمالي 3 ملايين و800 الف
ونفس المكان بطلاء حجر القرانيت الطبيعي يكلف 3 علب من الطلاء وثمن التطبيق والاجمالي هو مليونين و200 الف اذا الفارق يكون مليون و600 الف
و يكون اجمل من الفايونص
وبعد ايام اضع لك موضوع عن الترافنتينو والمارمو ريزاتو واؤكد لك انك سوف تغيير رأيك
كل الاحتراموالتقدير لك
 
sami44

sami44

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قال ماغيكاي تشان:
كل الشكر لك ولمواضيعك الطيبة، لكن الله غالب فنيانة نعجز نرد رغم اني نقراهم هههههههه
هذا ماقصدته، نحن نصنفه من انواع السيراميك وكبديل جيد للسيراميك من جهة الصلابة
بدون اشارة اقرا مواضيعك لكن التفنيين الله غالب، ندير اعجابات برك بالاخص لما نكون بالتيليفون هههههههه
انتظر ذلك ان شاء الله لان عملك يندرج تحت جزء من ما درست ويعجبني كثيرا جدا
بارك الله فيك وجزاك كل خيييييير، اجل ستعجبني وساستعمل نصف في الرسم ههههههههه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
وفي انتظار جديدكم المميز وفي لغزكم الجديد هاهاهاهاهااه بما اني تحسنت قليلا والحمد لله
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صدقيني لا انتضر الاعجابات بقدر ما انتضر الردود خاصة في المواضيع الحصرية المتعوب عليها لأنها تعطيني جرعة للمواصلة
اما الالغاز هي في طور الانجاز وان شاء الله تكون جاهزة و نعييك معايا
منورة الصفحة بطلتط
انار الله طريقك ورزقك من حيث لا تحتسبين
 
يوسےفے

يوسےفے

:: مشرف ::
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قال sami44:
البركة فيك اخي وفي مرورك الطيب
@عقــ اللمه ــيد

اي طلاء تراه اخي ولا تعرف كيفية تطبيقه اعطني الاسم او صورة منه وانا اعطيك التفاصيل كلها
والله خدمتكم تسرني ورضاكم غايتي في المنتدى
اما بخصوص سؤالك
فيما يخص طلاء حجر القرانيت هو ارخس من السيراميك واعطيك مثال لتكون الصورة واضحة
عندك هول فيه 20 متر مبع لو تعمللو سيراميك من النوع المتوسط مثلا يلزمك 20 متر سيراميك و 4 اكياس اسمنت و علبة اسمنت تشميع حسب اللون وفواصل لو حواشي للتزيين هذا بحوالي مليونين و200 الف اذا اخذنا بعين الاعتبار ثمن المتر المترسط 80 الف واذا اضفنا له ثمن التركيب بصبح الجمالي 3 ملايين و800 الف
ونفس المكان بطلاء حجر القرانيت الطبيعي يكلف 3 علب من الطلاء وثمن التطبيق والاجمالي هو مليونين و200 الف اذا الفارق يكون مليون و600 الف
و يكون اجمل من الفايونص
وبعد ايام اضع لك موضوع عن الترافنتينو والمارمو ريزاتو واؤكد لك انك سوف تغيير رأيك
كل الاحتراموالتقدير لك
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جميييل جدا أخي
و هذا ما سأنصح به بعض الأصدقاء ..الناس تعودت هلى السيرامك المكلف نوعا ما كما انهم متخوفون من التغيير...فقط حسن التدبير و التفكير يصنع الفارق.
ربي يفرحك أخي سامي على المجهود الجبار
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
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السلام عليكم
دارنا داروها سوباسمون فالصالون و جات هايلة و كي حبو يصبغو صبغو عليها عادي
مشكور على الموضوع
فيانتظارجديد مواضيعك
تحياتي لك​
 
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