الأمهات نحو الهاوية.....

تجيني بيزار بزاف نرفد بيبي فكرشي نتوحم و نتعب و نتمنى نحضنو نهار يلحق عامين نرميه فالحضانة ....تجيني بيزار نخرج نخلي بناتي وحدهم فالدار ديما مورايا فالطوموبيل....تجيني بيزار نجيب لبنتي طابلات غير باش تخطيني من التنڨريش تاعها و نقتل فيها براءتها و تكبر قبل الوقت و تبدا تشوفلي عفايس مش ملاح .....بيزار نحقق اهدافي و طموحاتي و ولادي بعاد عليا نولي للدار عيانة ما نقدرش مامپا نحكي معاهم.....مانيش أم مثالية وفي الكثير من العيوب....ولكن نحاول ما نفرطش فاولادي و نوجههم قدر المستطاع......باش تجي وحدة تخبرني بلي تقرا في alger و تخرج و تخلي طفل و خوه في زوج تحت ثلاث سنوات مدة ثلاث ساعات مخي يحبس.....وينها حنانتك و ينو خوفك تروحي تقراي و تغلقي الباب على البراءة وحدهم....لهلا نجحت اذا كنت نتخلى على ولادي بسبة نحقق حاجة و يكبروا و هما تعلموا عادات مش ملاح بيسك خليتهم كل وقت فالنت و قتلت طاقاتهم و ابداعهم.....أمهات ولادكم راس مالكم.....ريحو معاهم و أدو حق تربيتهم راهم أمانة.....اللي مضطرة تخدم و تعيش ولادها ربي يكون في عونها...نحكي على اللي لاباس عليها و قادرة تأجل واش حابة دير حتى يكبرو ولادها و مع هاذيك ضيعهم و تخرج.....نعرف وحدة تخلي بيبي فسريرو مع قرعة حليب قاتلك نورمال يبكي يعيا يشرب لحليب و يرقد وهي رايحة تقرا.....بربكم ما هذا التناقض....التقافة الأولى ريحي مع وليدك....ربع سنين يدخل لاكريش روحي قراي.....اذا خدامة خليه عند يماك و لا عجوزتك نورمال مي متغلقيش الباب على بيبي.....راجلي ديما يقولي تخافي على ولادك بزاف حتى نتوسوس من روحي مالقري عادي يخرجو يلعبو مي كي نسمع حكايات هاذو نقول ياربي نخاف اكثر من اللازم و لا رميتهم.....منيش نقولك اهملي طموحاتك لالا....مصح رانا في ٢٠٢٠ كلشي فالدار استغلي هاذوك السنوات لبين اقراي عن بعد كوني روحك و لا خيري تكوينات ثلاث مرات فالاسبوع مثلا.....المهم الاولاد قبل كلشي .....يجي نهار و يكبرو و راهم محتاجينك شبعيهم حنانة باش واحد ما يغرهم برا و علابالي بزاف يجو كونتر مي كل واحد و تخمامو.....و ربي يقدرناالاولاد نعمة من عند ربي ما يحس بقيمتهم إلا المحروم من الذرية