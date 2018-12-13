[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (01)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
ها نحن اليوم عدنا لكم بــ أول [ تحديث 2019 ]
>>عودة المجلات اللماوية<<
و معنا فريق عمل المجلات بنوعية جيدة و احترافية عالية
فأنتظرو اصدار جديد من المجلات قريبا...
من لديه أفكار جديدة للمجلة او يريد الانضمام لفريق العمل يتواصل مع الادارة
- - - - - - - - - - - - -
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
شكرًا لكم
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (01)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
ها نحن اليوم عدنا لكم بــ أول [ تحديث 2019 ]
>>عودة المجلات اللماوية<<
و معنا فريق عمل المجلات بنوعية جيدة و احترافية عالية
فأنتظرو اصدار جديد من المجلات قريبا...
من لديه أفكار جديدة للمجلة او يريد الانضمام لفريق العمل يتواصل مع الادارة
- - - - - - - - - - - - -
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
شكرًا لكم
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
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