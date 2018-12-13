[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية

[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (01)

ها نحن اليوم عدنا لكم بــ أول [ تحديث 2019 ]

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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...

مع تحيات الادارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهزوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبةبمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائريةو بحلول السنة الجديدة [2019]و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارةو معناالمجلات بنوعية جيدة و احترافية عاليةفأنتظرو اصدار جديد من المجلات قريبا...من لديه أفكار جديدة للمجلة او يريد الانضمام لفريق العمل يتواصل مع الادارةفي الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.شكرًا لكم