[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة

[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (01)

بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة

ها نحن اليوم عدنا لكم بــ أول [ تحديث 2019 ]
>>عودة المجلات اللماوية<<

و معنا فريق عمل المجلات بنوعية جيدة و احترافية عالية
فأنتظرو اصدار جديد من المجلات قريبا...
من لديه أفكار جديدة للمجلة او يريد الانضمام لفريق العمل يتواصل مع الادارة
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في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.

سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...

شكرًا لكم

مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله ان المجلات قد عادت من جديد
:)yes

كل الشكر لكما @Fethi.dz
@4algeria.com
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#3
إنضم
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النقاط
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محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
بالتوفيق لكم
 
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