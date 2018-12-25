معلومات [ تحديثات 2019 ] (2) تجارة العملات الإلكترونية - فرز المواضيع حسب البنوك

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,323
الإعجابات
3,118
النقاط
171
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة

[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (02)

بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة

ها نحن اليوم عدنا لكم بــ ثاني [ تحديث 2019 ]

هذا التحديث يخص:
>>منتدى تجارة العملات<<
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----تحديث (1)----
أصبح الآن سعر البيع (سعر الوحدة) يظهر امام عنوان الموضوع في القسم

2018-12-26_1-25-19.png

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----تحديث (2)----
أصبح الآن يمكنك عزيزي المشتري البحث عن عرض البيع باختيار البنك المفضل لديك و ذلك بفرز العروض باختيار البنك

الطريقة1: إضغط على اسم البنك لفرز العروض الخاصة به
2018-12-26_1-25-51.png

الطريقة2: فرز المواضيع عبر الضغط على زر "الفرز" و تختار من القائمة نوع الفرز

2018-12-26_1-26-13.png

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----تحديث (3)----
في السابق كان يمكن وضع فقط 30$ عند ملأ تفاصيل العرض (الموضوع)
أصبح الآن يمكنك عزيزي البائع عرض الكمية بالفاصلة العشرية. مثلا متوفر 30.50$.

2018-12-26_1-44-28.png

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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
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من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
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التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
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شكرًا لكم
شكر خاص للأستاد @Fethi.dz الذي سهرناه معنا

مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,323
الإعجابات
3,118
النقاط
171
الجنس
ذكر
#3
الشكر يعود لكم سيدي و للطاقم كاملا
و نعتذر سهرناكم معنا
و ان شاء الله مزيد من التقدم للاقسام التجارية
 
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