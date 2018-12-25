4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (02)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
ها نحن اليوم عدنا لكم بــ ثاني [ تحديث 2019 ]
هذا التحديث يخص:
>>منتدى تجارة العملات<<
* - * - * - * - *
----تحديث (1)----
أصبح الآن سعر البيع (سعر الوحدة) يظهر امام عنوان الموضوع في القسم
* - * - * - * - *
----تحديث (2)----
أصبح الآن يمكنك عزيزي المشتري البحث عن عرض البيع باختيار البنك المفضل لديك و ذلك بفرز العروض باختيار البنك
الطريقة1: إضغط على اسم البنك لفرز العروض الخاصة به
الطريقة2: فرز المواضيع عبر الضغط على زر "الفرز" و تختار من القائمة نوع الفرز
* - * - * - * - *
----تحديث (3)----
في السابق كان يمكن وضع فقط 30$ عند ملأ تفاصيل العرض (الموضوع)
أصبح الآن يمكنك عزيزي البائع عرض الكمية بالفاصلة العشرية. مثلا متوفر 30.50$.
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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
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من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
- - - - - - - - - - - - -
التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
- - - - - - - - - - - - -
شكرًا لكم
شكر خاص للأستاد @Fethi.dz الذي سهرناه معنا
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (02)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
ها نحن اليوم عدنا لكم بــ ثاني [ تحديث 2019 ]
هذا التحديث يخص:
>>منتدى تجارة العملات<<
* - * - * - * - *
----تحديث (1)----
أصبح الآن سعر البيع (سعر الوحدة) يظهر امام عنوان الموضوع في القسم
* - * - * - * - *
----تحديث (2)----
أصبح الآن يمكنك عزيزي المشتري البحث عن عرض البيع باختيار البنك المفضل لديك و ذلك بفرز العروض باختيار البنك
الطريقة1: إضغط على اسم البنك لفرز العروض الخاصة به
الطريقة2: فرز المواضيع عبر الضغط على زر "الفرز" و تختار من القائمة نوع الفرز
* - * - * - * - *
----تحديث (3)----
في السابق كان يمكن وضع فقط 30$ عند ملأ تفاصيل العرض (الموضوع)
أصبح الآن يمكنك عزيزي البائع عرض الكمية بالفاصلة العشرية. مثلا متوفر 30.50$.
- - - - - - - - - - - - -
سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
- - - - - - - - - - - - -
من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
- - - - - - - - - - - - -
التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
- - - - - - - - - - - - -
شكرًا لكم
شكر خاص للأستاد @Fethi.dz الذي سهرناه معنا
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com