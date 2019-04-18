[ تحديثات 2019 ] (5) تركيب الستايل الأخضر التي تتميز به اللمة

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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[ تحديثات 2019 ] التحديثات رقم (05)

تميزت اللمة الجزائرية طيلة سنواتها على الويب بلونها الأخضر الذي يمثل أحد الوان الراية الوطنية
لكن بعد ترقيت اللمة قبل مدة لم يكن متوافق تقنيا و اضطر الأخ @Fethi.dz لاعادة تصميمه من جديد
و بعد اشهر من التصميم جائت ترقية اخرى و كل التصميم اضطرينا لاعادة تنقيحه...

و ها نحن اليوم نعود بالستايل الأخضر الذي تعود عليه اللماويون
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التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
[ تحديثات 2019 ] (2) منتدى العملات الإلكترونية - فرز المواضيع حسب البنوك
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[ تحديثات 2019 ] (4) ترقية المنتدى لـ 2.1 - تحديثات جديدة

تحيات الادارة​
 
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