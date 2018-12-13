حلم كبير؛ الجزيرة المهجورة < رسم جديد>

فريد أبوفيصل
:: عضو شرفي ::
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي الكريم الصراحة لا أجد الكلمات التي توفي هذا الابداع حقه
لا أجد عبارة أكثر من مبدع وخلاق في حقك
ما شاء الله عليك
أطالبك من بعد اذنك طبعا كل ما يتسنى لك الوقت أرسم لنا نحن أهل اللمة
نستمتع بما تجود علينا أناملك الذهبية
طلب من بعد اذنك دائما دائما في بالي رسمة ولا أستطيع الرسم
رسمة قارب قديم على شاطئ جزيرة مهجورة ويظهر خلفه ذلك الجبل الكثيف بغاباته الوعرة
والبحر نصف هائج يعني موجة خفيفة تضرب القارب القديم الذي التصقت به الطحالب والسلطعونات
ذلك القارب كنت أتخيل نفسي دائما أنني هو عندما أحزن أو أنتكس في غربتي وأرسمه لكن ليست عندي موهبة مثلك
أرجو أن ترسم مشاعر الغربة التي طالما أردت أن أرسمها على ورقة أخي الكريم وضعتها رهن قلمك
ما شاء الله رسمك غاية في الروعة
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
أخي الكريم الصراحة لا أجد الكلمات التي توفي هذا الابداع حقه
لا أجد عبارة أكثر من مبدع وخلاق في حقك
ما شاء الله عليك
أطالبك من بعد اذنك طبعا كل ما يتسنى لك الوقت أرسم لنا نحن أهل اللمة
نستمتع بما تجود علينا أناملك الذهبية
طلب من بعد اذنك دائما دائما في بالي رسمة ولا أستطيع الرسم
رسمة قارب قديم على شاطئ جزيرة مهجورة ويظهر خلفه ذلك الجبل الكثيف بغاباته الوعرة
والبحر نصف هائج يعني موجة خفيفة تضرب القارب القديم الذي التصقت به الطحالب والسلطعونات
ذلك القارب كنت أتخيل نفسي دائما أنني هو عندما أحزن أو أنتكس في غربتي وأرسمه لكن ليست عندي موهبة مثلك
أرجو أن ترسم مشاعر الغربة التي طالما أردت أن أرسمها على ورقة أخي الكريم وضعتها رهن قلمك
ما شاء الله رسمك غاية في الروعة
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
حاجة برك نسيتها فالرسمة اللي طلبتها
المجداف الحطبي الذي كان دائما بجانب القارب ولم يتركه لحظة واحدة لم يكن قديما رغم مرور السنين بل ظل بحالة جيدة رغم أن القارب كان هشا وقديما ...وكأنه يقول له لا تقلق أنا جيد من أجلك ...
لا ألوان في الرسمة فقط قلم الرصاص كما رسمت رسمتك الرائعة
أرجو أن تأخذ طلبي على محمل الجد ولن أنسى لك معروفك
إحترامي وتقديري
المجداف الحطبي الذي كان دائما بجانب القارب ولم يتركه لحظة واحدة لم يكن قديما رغم مرور السنين بل ظل بحالة جيدة رغم أن القارب كان هشا وقديما ...وكأنه يقول له لا تقلق أنا جيد من أجلك ...
لا ألوان في الرسمة فقط قلم الرصاص كما رسمت رسمتك الرائعة
أرجو أن تأخذ طلبي على محمل الجد ولن أنسى لك معروفك
إحترامي وتقديري
السلام عليكم أهل اللمة الكرام عاش من شافكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة.
كان هذا طلب الأخ الاستاذ العزيز حلم كبير@ في موضوع الرسم السابق تأخرت كثيرا في تلبية طلبه لظروف متعدة والبارحة عزمت على الرسم والوفاء بالعهد.
الاخ حليم بالنسبة للرسمة حسب شروطك كان صعب قليلا اختيار المنظور المناسب للايفاء بكل التفاصيل التي تبحث عنها لكني حاولت الاجتهاد في ذلك كما أن رسم مثل هذه المناظر تحتاج لأدوات متعددة للأسف ليس في متناولي سوى قلم عادي وهذه هي النتيجة اتمنى ان تنال اعجابك وتنال اعجاب منتسبي اللمة الجزائرية:
في أمان الله.
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