حلم كبير؛ الجزيرة المهجورة < رسم جديد>

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أخي الكريم الصراحة لا أجد الكلمات التي توفي هذا الابداع حقه

لا أجد عبارة أكثر من مبدع وخلاق في حقك

ما شاء الله عليك

أطالبك من بعد اذنك طبعا كل ما يتسنى لك الوقت أرسم لنا نحن أهل اللمة

نستمتع بما تجود علينا أناملك الذهبية

طلب من بعد اذنك دائما دائما في بالي رسمة ولا أستطيع الرسم

رسمة قارب قديم على شاطئ جزيرة مهجورة ويظهر خلفه ذلك الجبل الكثيف بغاباته الوعرة

والبحر نصف هائج يعني موجة خفيفة تضرب القارب القديم الذي التصقت به الطحالب والسلطعونات

ذلك القارب كنت أتخيل نفسي دائما أنني هو عندما أحزن أو أنتكس في غربتي وأرسمه لكن ليست عندي موهبة مثلك

أرجو أن ترسم مشاعر الغربة التي طالما أردت أن أرسمها على ورقة أخي الكريم وضعتها رهن قلمك





ما شاء الله رسمك غاية في الروعة

بارك الله فيك

إحترامي وتقديري ​