حلم كبير؛ الجزيرة المهجورة < رسم جديد>

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
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ذكر
#1
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أخي الكريم الصراحة لا أجد الكلمات التي توفي هذا الابداع حقه
لا أجد عبارة أكثر من مبدع وخلاق في حقك
ما شاء الله عليك
أطالبك من بعد اذنك طبعا كل ما يتسنى لك الوقت أرسم لنا نحن أهل اللمة
نستمتع بما تجود علينا أناملك الذهبية
طلب من بعد اذنك دائما دائما في بالي رسمة ولا أستطيع الرسم
رسمة قارب قديم على شاطئ جزيرة مهجورة ويظهر خلفه ذلك الجبل الكثيف بغاباته الوعرة
والبحر نصف هائج يعني موجة خفيفة تضرب القارب القديم الذي التصقت به الطحالب والسلطعونات
ذلك القارب كنت أتخيل نفسي دائما أنني هو عندما أحزن أو أنتكس في غربتي وأرسمه لكن ليست عندي موهبة مثلك
أرجو أن ترسم مشاعر الغربة التي طالما أردت أن أرسمها على ورقة أخي الكريم وضعتها رهن قلمك


ما شاء الله رسمك غاية في الروعة
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
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قال حلم كبير:
حاجة برك نسيتها فالرسمة اللي طلبتها

المجداف الحطبي الذي كان دائما بجانب القارب ولم يتركه لحظة واحدة لم يكن قديما رغم مرور السنين بل ظل بحالة جيدة رغم أن القارب كان هشا وقديما ...وكأنه يقول له لا تقلق أنا جيد من أجلك ...
لا ألوان في الرسمة فقط قلم الرصاص كما رسمت رسمتك الرائعة
أرجو أن تأخذ طلبي على محمل الجد ولن أنسى لك معروفك
إحترامي وتقديري
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السلام عليكم أهل اللمة الكرام عاش من شافكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة.
كان هذا طلب الأخ الاستاذ العزيز حلم كبير@ في موضوع الرسم السابق تأخرت كثيرا في تلبية طلبه لظروف متعدة والبارحة عزمت على الرسم والوفاء بالعهد.
الاخ حليم بالنسبة للرسمة حسب شروطك كان صعب قليلا اختيار المنظور المناسب للايفاء بكل التفاصيل التي تبحث عنها لكني حاولت الاجتهاد في ذلك كما أن رسم مثل هذه المناظر تحتاج لأدوات متعددة للأسف ليس في متناولي سوى قلم عادي وهذه هي النتيجة اتمنى ان تنال اعجابك وتنال اعجاب منتسبي اللمة الجزائرية:
IMG_20181213_155815.jpg IMG_20181213_155815.jpg

IMG_20181213_155815.jpg IMG_20181213_155911.jpg IMG_20181213_155939.jpg IMG_20181213_160458.JPG
في أمان الله.
 
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حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,448
الإعجابات
13,104
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

روعة روعة روعة ما شاء الله بقيت أتأمل في الصورة ولم أشبع هههه .

أخي الكريم لا تتخيل مدى سعادتي بالرسم سعادة لا توصف ،شكرا شكرا شكرا وجزاك الله خيرا يعني مهما قلت ومهما شكرتك لا أستطيع أن أصف حجم الامتنان
بل على العكس أنت بقلم رصاص استطعت أن ترسم مشاعر دفينة وتخرجها على ورقة بيضاء
أتعلم كلي شوكة ونحيتها من صدري ميش تعبير مجازي ،نكذب عليك نڤولك كنت متخيلها هكذا كيما رسمتها لالا
بصح كي شفت الرسمة نتاعك حسيت أنو هاذي هي بدون مبالغة ولا زيادة أخي.
نحس روحي دائما أنا هاذاك القارب المكسر والمجداف ايماني بربي سبحانه أنو معايا وين نروح والجزيرة هي هاذ الغربة
صدقا وفقت الى حد كبيييير في ترجمة ما أحسه بواسطة ورقة وقلم مميز وعندك موهبة راااائعة حتى في ترجمة بعض الكلمات إلى صورة
أسمحلي إذا هرجتك بطلبي ويعطيك الصحة وألف عافية عطيتني من وقتك الثمين
عجبني بزاف التوقيع يعني خانتني الكلمات فعلا
رايح نتيليشارجيها ونديرها سطح مكتب بإذن الله
باقة ورد لموهبتك الرائعة والراقية
أرجو أن تعتني بها
تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
صور-ورد-منوعة-26.jpg
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
49,552
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله وتبارك الرحمان
روووعة روووعة رووعة، أن تمتلك موهبة رسم شيء أمامك
وتقليده فهذه موهبة، أما أن ترسم شيئا من كلمات فقط
فهذا إبداع، ماشاء الله روعة
من اليوم افتح موضوع حنا نمدولك طلبات ونتا ارسملنا هههه
نحيلنا الشوكة حنا تاني كيما نحيتها للأخ حليم هههه
الله يبارك موهبة تستحق الافتخار والتقدير
مرعف اذا كاين ختم تميز تاع قسم الرسم إذا لقيتو نحطو في الموضوع
لأنو يستاهل حقا
تحياتي​
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,448
الإعجابات
13,104
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله وتبارك الرحمان
روووعة روووعة رووعة، أن تمتلك موهبة رسم شيء أمامك
وتقليده فهذه موهبة، أما أن ترسم شيئا من كلمات فقط
فهذا إبداع، ماشاء الله روعة
من اليوم افتح موضوع حنا نمدولك طلبات ونتا ارسملنا هههه
نحيلنا الشوكة حنا تاني كيما نحيتها للأخ حليم هههه
الله يبارك موهبة تستحق الافتخار والتقدير
مرعف اذا كاين ختم تميز تاع قسم الرسم إذا لقيتو نحطو في الموضوع
لأنو يستاهل حقا
تحياتي​
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السلام عليكم
والله دائما مين تتحط ڤدامي ورقة وقلم نبدا نرسم في هذا المنظر وما نعرفش نرسم هههه الله لا يشوف وتڤعدلي حرڨة وما نعرف حتى واحد يرسم ،حتى شفت الأخ جزاه الله خيرا حط الصورة وكنت سبحان الله حاط رسمتي البشعة ڤدامي هههه وخطرت على بالي الفكرة .
وفق الأخ الى حد كبيييير جدا في رسم التعابير الدقيقة التي في رأسي ،يعني فعلا انحناءة احترام وتقدير لأنامله ولشخصه الكريم
DEJkaW_XYAAZman.jpg
 
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