تَفرنَس وضحّك الناس

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
13 أفريل 2013
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النقاط
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العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بونجوغ تولموند إي تولموندز ان شاء الله راكم ملاح، راكم صافا؟
المهم مانهدرش معاكم بلافخونس علابالي كاين بزاف لي مايفهموهاش نهدر بليزاغاب أحسن
موضوعنا اليوم ترفيهي من الدرجة الاولى، ونحتاج هنا لي يفهمو لافرونس مليح مليح لي مايفهمهاش وما يعرفش يهدر بيها
سيبالابانس يدخلو، وموضوعنا هو كل شخص يدخل يخلي رد خفيف ظريف إما موقف إما قصة قصيرة صرات معاه
إما حكمة أو اقتباس أو نحكيو مع بعض في موضوع معين بصح أكدولي على لافخونس، لازم كلمات منها باه نبانو انتيليجونس وعندنا ثقافة كبيرة
الرد لي مافيهش شوي لافخونس راهو مايشاركش، وباه تفهمو الفكرة نبدا أنا نحكيلكم

مالا هاديك النهار خرجت من الدار حبيت نبدل الجو، قالولي لو ماتخرجيش من الدار رايح يولي عندك إسبخي فوناتخ، لي مايعرفش لافخونس
هو أنك تولي عندك ديكسبخيسيون وماتوليش مليح وتولي تقلق وتبكي من كلشي، المهم خرجت ديفوبليت تاع الصح
شريت من عند لي ماغازين علابالي ماتعرفوش تنطقوها قدقد اتفكرو الفازلين ، المهم شريت لو شوسيغ يعني صباط حاشاكم
وشريت آن باغلينز لي تتلبس في الرجل تاع البنات حاشاكم تاني، وآن غوب وصاك، مزية كفاوني ليزيغجونس لي في جيبي
(الدراهم يعني افهمو) وانا في الطريق مروحة شفت طفلة صغيرة
يا عمري سي ميgنون حلوة كوم آن تاختولاتخ، كي قلت تاختولاتخ تفكرت حاجة زعما ماما كي قاتلي اخرجي من الدار ماتكونش
توجدلي في سيكاتريس قصدي مفاجأة لي مايفهمش، خاطر اليوم لانيفاخساس تاعي، ياعمري زعما صح؟
هيا دخلت نجري للدار جو كوغ كوم آن لابين أرنب قصدي، اقراو شوي لافخونس نبقى نشرح كونو انتيليجونس شوي
المهم دخلت للدار مالقيت لا تاختولاتخ لا آنيفاخساس لا لي كادغو، لقيت لوبيا تطيب داخل لاكوكوطخ
آلوغ دخلت لمون شومبغ وجيت نكونيكتي معاكم
ان شاء الله تكون عجبتكم ليستواغز
كيفاه يقولو بعد الابتسامة بلافخونس هيه تفكرت سوفخيغ ليمايديرش سوفخيغ مانتفاهمش معاه -__-

تحياتي وإليكم الخط أبدعوا


 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
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المشاركات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا سموني قريت عند مدرسة شاغلومنتينغ سبيسيالينغ

البارح حضرت لانيفارسار :هابي بارزدارز تو يو خخخخخخخخخخخخخخخخ
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,883
الإعجابات
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العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا سموني قريت عند مدرسة شاغلومنتينغ سبيسيالينغ

البارح حضرت لانيفارسار :هابي بارزدارز تو يو خخخخخخخخخخخخخخخخ
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الله يبارك تعرفي تهدري لانقليز مليح
شوفو الناس لي تفهم
انا تاني حابة نحضر هابي بارزدارز تويوز​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,883
الإعجابات
49,566
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
قال missing heart:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاخاطيني لفغونسي مريم
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد ربي يكبرك فلسن وفطاعته ان شاء الله
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ههههههه نتي قتلتيني بالضحك هههه
يخي شيماء، هاديك مجرد قصة برك عيد ميلادي مازال حبيبتي
بصح وهكاك شكرا ربي يحفظك وربي يطول عمرك غاليتي
وتعرفي شوي ليزانقليز؟ راهو اسمك في اللمة مكتوب بلانقليز
يسما تعرفي، علمينا شوي​
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
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المشاركات
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71
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
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أنثى
#6
احم احماحم احم ايام هيير اي ديسلايك فرانش بات اي لوف انكلش 😃😃😃😃😃😃
منوغات ياحلوات 😊😊😊😊😊😊
تاعمن لانيفاغساغ
هابي بورث داي 😆😆😆😆
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
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النقاط
756
الجنس
أنثى
#7
قال لؤلؤة قسنطينة:

ههههههه نتي قتلتيني بالضحك هههه
يخي شيماء، هاديك مجرد قصة برك عيد ميلادي مازال حبيبتي
بصح وهكاك شكرا ربي يحفظك وربي يطول عمرك غاليتي
وتعرفي شوي ليزانقليز؟ راهو اسمك في اللمة مكتوب بلانقليز
يسما تعرفي، علمينا شوي​
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ملييييييييييييييييح اني ضحكتك ربي يدوم ويزيد ان شاء الله حبيبة
هالله غالب لا علاقة مع التواريخ عيد ميلادي وننساه ههههههههههههه
على الشكرا البشماق، قلتلك عنني زمان متقاعسة على استعمال البشماق
ويحفظك ويبارك فيك ان شاء الله حبيبة
اوف كوغس، لونجلي ماي فايفرت
اني تايم بب، نعلمكم ان شاء الله
 
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