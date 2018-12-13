تَفرنَس وضحّك الناس

إما حكمة أو اقتباس أو نحكيو مع بعض في موضوع معين بصح أكدولي على لافخونس، لازم كلمات منها باه نبانو انتيليجونس وعندنا ثقافة كبيرة

إما حكمة أو اقتباس أو نحكيو مع بعض في موضوع معين بصح أكدولي على لافخونس، لازم كلمات منها باه نبانو انتيليجونس وعندنا ثقافة كبيرة

سيبالابانس يدخلو، وموضوعنا هو كل شخص يدخل يخلي رد خفيف ظريف إما موقف إما قصة قصيرة صرات معاه

سيبالابانس يدخلو، وموضوعنا هو كل شخص يدخل يخلي رد خفيف ظريف إما موقف إما قصة قصيرة صرات معاه

موضوعنا اليوم ترفيهي من الدرجة الاولى، ونحتاج هنا لي يفهمو لافرونس مليح مليح لي مايفهمهاش وما يعرفش يهدر بيها

موضوعنا اليوم ترفيهي من الدرجة الاولى، ونحتاج هنا لي يفهمو لافرونس مليح مليح لي مايفهمهاش وما يعرفش يهدر بيها

بونجوغ تولموند إي تولموندز ان شاء الله راكم ملاح، راكم صافا؟

بونجوغ تولموند إي تولموندز ان شاء الله راكم ملاح، راكم صافا؟

مالا هاديك النهار خرجت من الدار حبيت نبدل الجو، قالولي لو ماتخرجيش من الدار رايح يولي عندك إسبخي فوناتخ، لي مايعرفش لافخونس

هو أنك تولي عندك ديكسبخيسيون وماتوليش مليح وتولي تقلق وتبكي من كلشي، المهم خرجت ديفوبليت تاع الصح

شريت من عند لي ماغازين علابالي ماتعرفوش تنطقوها قدقد اتفكرو الفازلين ، المهم شريت لو شوسيغ يعني صباط حاشاكم

وشريت آن باغلينز لي تتلبس في الرجل تاع البنات حاشاكم تاني، وآن غوب وصاك، مزية كفاوني ليزيغجونس لي في جيبي

(الدراهم يعني افهمو) وانا في الطريق مروحة شفت طفلة صغيرة

يا عمري سي ميgنون حلوة كوم آن تاختولاتخ، كي قلت تاختولاتخ تفكرت حاجة زعما ماما كي قاتلي اخرجي من الدار ماتكونش

توجدلي في سيكاتريس قصدي مفاجأة لي مايفهمش، خاطر اليوم لانيفاخساس تاعي، ياعمري زعما صح؟

هيا دخلت نجري للدار جو كوغ كوم آن لابين أرنب قصدي، اقراو شوي لافخونس نبقى نشرح كونو انتيليجونس شوي

المهم دخلت للدار مالقيت لا تاختولاتخ لا آنيفاخساس لا لي كادغو، لقيت لوبيا تطيب داخل لاكوكوطخ

آلوغ دخلت لمون شومبغ وجيت نكونيكتي معاكم

ان شاء الله تكون عجبتكم ليستواغز