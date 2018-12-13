مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



كاين مواقف بزاف يضحكو صراو معي لكن خيرتلكم واحد قوقوص

ايا كان يامكان في قديم الزمان وقريب العصر والاوان اقصد من اعوام قليلة

اختكم كانت ماشية مع صحبتها وحاطة راسها في الارض وتحسب فلكرلاج كلعادة لما نكون ماشية فلطريق ونتخيل فحلقة حسان اي انمي سلام دانك لمن لا يعرفه ونضحك كي البهلولة

وفجاة حتى تلقى مجموعة من الناس دايرين حولها ووحد الطاكسي حبست ونزل الراجل اللي يسوق يجري موراها

اختكم بهتت وش صرا خير؟؟ مطلوبة من قسم العدالة ولا وش؟؟؟ قريب بديت نجري فنص الطريق لكن للاسف مقدرتش لانهم دارو بيا يامحاينك

طلعت راسي ونشوف معاهم بشك والناس ميتين من الخوف بديت نخمم وش صرا وش كاين فوجهي

حتى نلقى السيد اللي خرج من الطكسي جا ووجهوا اصفر وحكمني من يدي ويقللي راك بخير ماصرالك والو؟؟

شفت معاه كالمعتوهة ونحيتلو يدو قلتلو ايه الحمد لله بصح شكون انت ووش بيك وشكون قالك قيسني ؟؟

قالي اطفلة او طلعت بالرودة فوق رجلك

شفت معاه كانه معتوه كي شغل وشفت مع رجلي وحركتها قلتلو لا ماقستنيش ماهيش توجع

قاللي سبحان الله مشيت فوق رجلك وحتى الناس شافوني

قلتلو بالاك منيش عارفة وادا صح رجلي نورمال مابيها والو

قاللي الحمد لله انه كنت نمشي بالشوي

قلتلو نورمال حتى وموش بالشوي كنت مشغولة نخمم فحسان ديجا رح الحال عليا عطلتني نعود نلقاه بدا

وخليتهم ومشيت، الطفلة اللي معاي تضحك بالدموع تقللي اطفلة او خليتيهم يشوفو معاك كانك مخلوق خارج من تلفاز

قلتلها نورمال ازربي قبل مايبدا حسان ندقدقك

حكات صحبتي ليما قلتلها رامي تكبري فلموضوع برك ابنتي



وايضا مرة في حصة اسمها حصة الفلفسة اللي نكرهها وكنت نتسطح فوق الطاولة ولا نرسم

المهم لا علاقة بالدرس وحتى ونحاول نتبع منقدرش

كنت حاطة يدي على خدي وتقريبا شبه راقدة ومنيش عارفة وش يقول الاستاذ اصلا

حتى نلقى الاستاذ قاللي انتي اخرجي برا

ددرت حولي قلتلو شكون؟ انا ؟؟

قاللي ايه انت اخرجي

يامحاينك وحطمتني وحد الفرحة نلم فادواتي وخارجة ميتة بالفرحة هناني ربي يهنيه

ولانه مادابيا نغيب لكن باباتي الغالي يكسرلي رجليا كون نغيب يعني بالنسبة ليا هدية من عند ربي طردني وانا مادرت والو لما يسالني بابا نقللو طردني بكل ثقة لانه الصف كامل معاي وعارفين اني مادرت والو

خارجة وميتة بالفرحة ونضحك ونخرج فلساني لصحبتي لانه هي تان كي حالتي تكره الفلفسة

لما وصلت للباب قاللي الاستاذ ارجعين قلتلو اه؟؟؟؟ علااااه؟؟؟؟

قاللي ارجعي لبلاصتك، رجعت وانا قلقانة ميتة وصحبتي ميتة بالضحك ظنيتها عليا

قاللي سبحان الله اول مرة فحياتي نشوف وحدة يطردوها من الكلاص وتخرج فرحانة

قلتلو في قلبي عليعا رجعتيني زدت تسطحت فوق الطاولة وصحبتي تضحك بحذاي

قلتلها على واه تضحي انتي او نسنسرك، قالتلي نضحك على الاستاذ قلتلها تضحكي عليا موش الاستاذ

قالتلي ابنتي لو شفتي خليقتو، قلتلها علاه؟؟ قالتلي ياطفلة كان يقدم في درس اسمو الدهشة والاحراج زعمة دارلك هكدا باه يوريلنا لما تندهشي انت وتنحرجي لكن للاسف انتي متي بالفرحة لانك تكرهي الفلسفة ماصراتلك لا دهشة لا احراج لكن هو اللي صراتلو الدهشة والاحراج

المهم وصلت فكرتو

قلتلها ااااااه على هدي قاللي اخرجي برك، على الاقل كمل على خيرو وخلاني روحت

هههههههههه



ارجو ان تضحككم حكاياتي

اسعد الله قلوبكم وملاها فرحا وسرورا

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم ​