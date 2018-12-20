سلام عليكم خواتي لماوين

توحشتكم

كنت حاب نشارك من قبل ملgري راني روطار شوي كنت وقت اختبارات مي معليش ليوم هاني جيت وتشبعو تبهدايل عليا

قريت اغلبية مواقف تاعكم عجبتني وضحكتني

مي ني عارف تاعي مش راح تضحكم مي معليش روح منافسة كيما يقولو





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خطرة كنت راقد في امان وجات عندي يما قاتلي نوض روح تقرا ونا مكنتش حاب نوض حتان عيطت لبابا وجا نوضني بسيف مالة نضت مقلق مش عارف علاه مشربت لا قهوة لا والو ركبت في طرونسبور ومقلق حتان وصلت ليسي لي يجي يحكي معايا منردلوش كي جيت داخل ليسي نسيت طبلية زدت تقلقت كثر عطاني صاحبي تاعو هو اصلا مكانش حاب يدخل ايا جيت داخل وفاتني حال جيت طالع في سلوم حتان سلقت وطيحت في سلوم كل قدام ليسي كل تقريب

صاي انا تماك من كثرة قلقة وليت نسب في ناس كل ولي يجي قدامي نضربوا حتان جا معلم مشتوش وخبطو بكف مالgري ماشي بلعاني دارلي تعاهد واستدعاء وصلنا حتان تقرير ههههههههه

موقف مننساش







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خطرة كنت في دار وكنت حاب نخوف يما كانت راقدة قايلة (وسط نهار ) قتلها يما عندك قدامك عقرب ناضت من لخلعة تعيط وتسب فيا هههههه انا غير درت قدامي لقيت عقرب نضت انا تاني نعيط ههههههه دارها بيا خويا راه شرا عقرب ماشي حية وحطها قدامي ​