مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

السلام عليكم



نشفى على روحي كي كان في عمري 8 سنين وبالذات في الصيف كان أنحس يوم في حياتي وقصتي هي كالتالي

الصباح وانا خارج من الدار غير غلقت الباب ويجيني كلب أكرمكم الله والباب نتاع دارنا تغلق صايي المهم رحت نجري ونطيح، نجري ونطيح، والكلب يجري ورايا، وعلى 12:00 وأثناء اجتماع العائلة للغداء بابا ربي يرحمو قالي روح لصق الخيط نتاع التلفزيون في المقبس نتاع التريسيتي وكانت يدي مبلولة شوي وغير لصقت الخيط والتريسيتي تحكمني وأنا نعيط زرب بابا طفا الكونتور نتاع التريييتي (العداد) والعايلة كامل يضحكوا عليا ومش خايفين لا نروح فيها، المهم بعد هذاك الحادث غير نلمس التلفاز ولا المذياع يشعل الوالدة ربي يرحمها قالتلي راك معمر بالتريسيتي الحاجة لي نمسها تشعل هههه، وبعد العصر رحت للحوش نشوف الدجاج لي كان عندنا حط بيضة ولا لا، غير دخلت نلقى بزاف بيض هزيت بيضة وتشوفني دجاجة وتجري مورايا رميت البيضة وهربت ولعشية جا بابا من السوق قالي خيرلنا دجاجة نذبحوها اليوم المهم خوكم تعشى بالدجاجة هذيك ناكل ونضحك كي شغل ننتقم منها

أتمنى أن حكايتي نالت إعجابكم وأعتذر عن الإطالة وشكرا