مشاركتى في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك 😂😂😂😂😂😂



ايام الثانوية هى اجمل ايام قضيناها رغم انوو ايام الجامعة تانى مليحة

مى صراحتاا ايام الثانوية لاتعاد

حبيت نحكيلكم موقف كل ما نتفكروو نبقى نضحك غير وحدى



تقول صوطا مخى

😴😴😴😴

هههههه

المهم

قالك كنا نقراو السنة ثانية ثانوى وجاتنا واحد الاستاذة تقرى رياضيات بما انوو كناا علميين تلقاينا مهتمين بالامر اكثثثثثثر 😵😵😵😵😵😵

وهاديك الشيخة مسكينة منعرف كيفاه مرى معندهاش شخصية مسكينة

والله كانت تغيضنى 😞😞😞😞

المهم وخلاصتوو شغل كانوو يحقروها مش محتارمينها

كامل مش غير هوما 😰😰😰😰

حتى انا معاهم

😱😱😱😱

المهم قالك جات باه تديرلنا الفرض انا وطفلة اللى معايا نقعدوو فالطابلة لاولة بحذا البيرو وورانا يقعدوو زوج ذرارى المهم طلبوو مناا نوروهم 😰😰😰😰

غير شوياا السلام عليكم ....ايام الثانوية هى اجمل ايام قضيناها رغم انوو ايام الجامعة تانى مليحةمى صراحتاا ايام الثانوية لاتعادحبيت نحكيلكم موقف كل ما نتفكروو نبقى نضحك غير وحدىتقول صوطا مخى😴😴😴😴ههههههالمهمقالك كنا نقراو السنة ثانية ثانوى وجاتنا واحد الاستاذة تقرى رياضيات بما انوو كناا علميين تلقاينا مهتمين بالامر اكثثثثثثر 😵😵😵😵😵😵وهاديك الشيخة مسكينة منعرف كيفاه مرى معندهاش شخصية مسكينةوالله كانت تغيضنى 😞😞😞😞المهم وخلاصتوو شغل كانوو يحقروها مش محتارمينهاكامل مش غير هوما 😰😰😰😰حتى انا معاهم😱😱😱😱المهم قالك جات باه تديرلنا الفرض انا وطفلة اللى معايا نقعدوو فالطابلة لاولة بحذا البيرو وورانا يقعدوو زوج ذرارى المهم طلبوو مناا نوروهم 😰😰😰😰غير شوياا

😱😱😱😱

انا رغم انها متخلعش مى كنت نخاف 😨😨😨😨

اياا قاتلى اللى معايا انا نعطيهم الورقة وانتى عسي الشيخة😓😓😓😓

اياا قتلها متفاهمين 😎😎😎😎

هى جات تعطيهالهم

وشيخة تنتبه

😱😱😱😱

والمشكل الكبير الورقة هاديك تاعي 😨😨

ومكتوب فيها اسمى 😱😱😱😱

ياما وبدا قلبي يضرب فالميتين 😷😷😷😷

اياا قربت لينا هى تجى من الكوش تلقانى كوش تدور درواتى تلقانى دروات 😵😵😵😵😵😵 حولتلها عينيها

اياا حتى تتطرق فيها

قاتلما مليح مليح انتياا انى نشوف فيك 🙋🙋🙋🙋

وانا قتلها واش واش راها تدير استاذة ياخى ماهى تدير والوو

راهى تشوف برك ياخى مش عيب 😎😎😎😎

وانا قلبي في طريقوو باه يحبس

مى شديت الكوغاج

🙅🙅🙅🙅

اياا ودور لياا 😶😶😶😶

وهادا اكيد واش كنت باغية باه تنساهم ونسلك ورقتى 😞😞😞😞

اياا تتخيلوو واش قلتى 😶😶😶😶

قاتلى اسكتى انتى متحكيش معايا 😵😵😵😵

اي اي اي اي ايما جرحتلى قلبي

اياا قتلها والله غير زعفتى والله نقول للمدير

دورتهالها اطفال 😱😱😱😱

تقوليلي استاذة متحكيش معايا صار هاكا

😨😨😨😨😨صار هكداا 😨😨😨😨😨

مسنيتهاش منك والله مسنيتها منك

😞😞😞😞

اياا المشكل لقيت اللى كانوو وراياا خلاو الكوبيياج هداك ودارو

باه يعاونونى

😧😧😧😧 قاللها واحد فيهم

شوفي استاذة كيفاه راكى

جرحتيلها مشاعرها

طفلة وكرهتيها فالرياضيات ديالك

والله غير نشتكوو بيك

😵😵😵😵😵

😱😱😱😱

ياا صدفة نلقا المراا ولات وخدووخرة صدقتنا صح 😶😶😶😶

بالى ضلمتنا ومكنا نديرو والوو

😎😎😎😎

المفيد الكل دا مليح

وهى فاقت بينا

😀😀😀😀وانا جرحتلى مشاعرى 😀😀😀😀

مى والله

غير كنت نحبها

بصح هى اللى خلاتنا نلعبوو بيها كيما نحبوو

اعتذر منهاااا كانت اول واخر مرة نديرلها جاست مش مليح

مى فالاخير قلتلها اعتذر مى كيخلاص العام 😉😉😉😉

المهم كانوو يامات حلوةةةةة

😍😍😍