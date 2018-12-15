عمرو مصطفى ضيف العدد الأول من كرسي التعارف اللماوي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,880
الإعجابات
63,497
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


يــســرنــا نــحــنــ في منتدى اللمة الجزائرية ..

وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هو





فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره


ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع....

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة


اخترنا لكم ضيفا انضم مؤخرا للمنتدى لكن حضوره يظهر شيئا فشيئا من خلال ردوده وحضوره الطيب

رحبوا معي بالأخ


@amro mostafa


عمرو.png
تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,880
الإعجابات
63,497
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
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