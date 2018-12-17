ارسم/عبّر للاحتفال بعيد اللمة13 ( أحلى √ لمّة )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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#1
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

أحباب منتدى اللمة وأوفياء هذا التجمع الطيب المبارك من داخل الوطن وخارجه أشقائنا العرب المحبين مغتربينا في كل ناحية من الأرض أينما تكونون كل طالب وطالبة كل كادح وكادحة كل مربي ومربية كل أم وكل أب كل موجوع بمرض أو بهمّ كل من له حلم أو غاية كل بعيد وقريب احتضنته اللمة يوما طيلة 13 عاما وأغدق عليها بالعلم والفائدة والعطاء بالنصح والتوعية بالمشاركة والمبادرة والسخاء لكل من تكرّم بوقت من حياته وجزءا من كيانه واهتماما من وجدانه لأجل إسعاد الأعضاء أو مساعدتهم أو رسم بسمة على شفاههم أو تحفيزهم وتوجيههم كبارهم وصغارهم لنكل من نقل خبرا سعيدا أو شديد لكل مهبول ومهبولة أبهج يومنا وغير مساره لكل من نثر في ربوع المنتدى آية أو حديثا قصة أو تدوينة عبرة أو طرفة حكمة أو لغزا لكل من خط حرفا وصور منظرا لكل من شاركت بنات اللمة الازياء والديكور و أشهى الأكلات والأطباق
لكل من ساهم بحل مشكلة او شارك في نقاش أو أبدى الإعجاب أو وضع إشارة للأحباب لكل من نجح لكل من فشل ليست هذه النهاية يبقى دائما الأمل تعلمناه من صمود باخرة اللمة في وجه الزمن.

للإخوة في ليبيا على رأسهم محمد الشيخ لكل مؤتمن ساهم يوما بالإشراف والادارة على رأسهم فتحي لكل من علّمنا معنى العزيمة والارادة على رأسهم السلطانة لكل سيدة كريمة ندعوها " خالة" على رأسهم أم منير لكل مُسجّلٍ لكل حاضر وغائب نتذكر أسماءهم لم ولن ننساهم مساهماتكم وأعمالكم في المنتدى لا زالت تهدي إليكم:

°/°/°/ عام وأنتم بخير يا أحلى لمة \°\°\°

هديتي لهذه المناسبة العزيزة لمنتدى اللمة الجزائرية ومنتسبيه من 2005 الى 2050 ان شاء الله

اللمة كما تخيلتها طيلة عشر سنوات أمضيتها وسط عائلتي الثانية.

:)دمتم سالمين(y)



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ملكة زوجي

ملكة زوجي

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#2
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في قلب زوجي
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#2
السلام عليكم
ماشاء الله تبارك الله
رسمة اكثر من رائعة (y)والله تحفة فنية تسلم ايدك اخي
والله قدمت اجمل هدية للمة وهي هاذ الرسمة المعبرة
وان شاء الله ربي يدوم تمييزك
لانو صدقا موهوب ومبدع

وربي يحفظ لمتنا
بالتوفيق اخي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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#3
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13 أفريل 2013
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العمر
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قسنطينة
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان، رووووووعة
اليوم خلاص تأكدت واحد مايطيرهالك في الرسم في اللمة
ماشاء الله عليك، حياتي كاملة نشارك في مسابقة الرسم تاع اللمة
جامي شفت رسمة معبرة لهذه الدرجة، روعة روعة
الله يبارك، إبداع ليس بعده إداع
بالتوفيق ان شاء الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,905
الإعجابات
49,695
النقاط
1,951
العمر
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#4
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#5
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#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
سلمت يمناك عمي الكريم لما خطته
والله يعجز الكلام عن الكلام من شدة روعتها
تبعثهالي ؟؟؟ هههههههههه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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الإعجابات
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ذكر
#6
ربي يبارك فيكم على الكلام الطيب والمفرح.
ما أريده وما أتمناه حقيقة هو منافسة واسعة من كل الاعضاء جميعا جميعا دون استثناء في التعبير عن مشاعرنا نحو اللمة لا يهم التمكن في الرسم او لا المهم هو التعبير الامر لا يحتاج سوى خربشة قلم تعبيرية او تصميم ببرنامج.
صدقوني عندما كنت أرسم كانت المشاعر متدفقة لذكريات لا تمحى ولأعضاء تركو بصمتهم في مخيلتنا سلامي لهم جميعا وأشكر مسبقا كل من مر من هنا.
أتمنى رؤية المشاركات الكثيرة في هذه الاحتفالية عن قريب.

صمموا وارسموا واسعدونا بمشاعركم.
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
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9,103
الإعجابات
20,452
النقاط
756
الجنس
أنثى
#7
قال فريد أبوفيصل:
ربي يبارك فيكم على الكلام الطيب والمفرح.
ما أريده وما أتمناه حقيقة هو منافسة واسعة من كل الاعضاء جميعا جميعا دون استثناء في التعبير عن مشاعرنا نحو اللمة لا يهم التمكن في الرسم او لا المهم هو التعبير الامر لا يحتاج سوى خربشة قلم تعبيرية او تصميم ببرنامج.
صدقوني عندما كنت أرسم كانت المشاعر متدفقة لذكريات لا تمحى ولأعضاء تركو بصمتهم في مخيلتنا سلامي لهم جميعا وأشكر مسبقا كل من مر من هنا.
أتمنى رؤية المشاركات الكثيرة في هذه الاحتفالية عن قريب.

صمموا وارسموا واسعدونا بمشاعركم.
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لا استطيع المشاركة في المسابقة لان يدي مريضة والحمد لله ممنوع علي الرسم حاليا او فعل اي شيء يجعلني اتعبها 😂😂😂😂😂
ان شاء الله حين تشفى سارسم هدية اخرى كالتي رسمتها العام الماضي ليس شرطا ان يكون بسبب عيدها
ربي يحفظك عمي الكريم
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#9
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فرنسا الجزائر وطني
#9
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ليس صعبا على فنان مثلك ان يوصل مشاعره عن طريق رسم باهر
كيف لا وهو قد أوصل مشاعري الدفينة واحياها في احلى رسمة
حفظ الله لك هذه الموهبة اخي الكريم لأنك حقا موهوب
الرسمة جميلة جدا واعجبني انك اهتممت بأدق التفاصيل ،حتى المرأة في بيتها والطالب والاعضاء من دول مختلفة
حقا مميز اخي الكريم مميز وتستحق التصفيق على هذه اللوحة
وااااصل على درب التألق والرقي
إحترامي وتقديري​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#10
إنضم
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محل الإقامة
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#10
والله ماشبعت من هاد الرسمة هههه
ندور ندورو نولي ليها، فيها مشاعر كبيرة ماشاء الله
حتى تحس الدمعة تجيك من المشاعر لي فيها
بصح حاكمني الفضول إذا انا وحدة من هادوك لي في الصورة ههههه
في الغالب هاديك لي هازة الورد ولا لي هازة صاك من بعيد وتلوح بيدها :LOL::LOL:
والله راني نضحك وحدي هههه
وان شاء الله نشاركو كامل مهما كانت الرسمة المهم المشاعر لي في قلوبنا
 
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