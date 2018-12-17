ارسم/عبّر للاحتفال بعيد اللمة13 ( أحلى √ لمّة )

بسم الله الرحمن الرحيم

أحباب منتدى اللمة وأوفياء هذا التجمع الطيب المبارك من داخل الوطن وخارجه أشقائنا العرب المحبين مغتربينا في كل ناحية من الأرض أينما تكونون كل طالب وطالبة كل كادح وكادحة كل مربي ومربية كل أم وكل أب كل موجوع بمرض أو بهمّ كل من له حلم أو غاية كل بعيد وقريب احتضنته اللمة يوما طيلة 13 عاما وأغدق عليها بالعلم والفائدة والعطاء بالنصح والتوعية بالمشاركة والمبادرة والسخاء لكل من تكرّم بوقت من حياته وجزءا من كيانه واهتماما من وجدانه لأجل إسعاد الأعضاء أو مساعدتهم أو رسم بسمة على شفاههم أو تحفيزهم وتوجيههم كبارهم وصغارهم لنكل من نقل خبرا سعيدا أو شديد لكل مهبول ومهبولة أبهج يومنا وغير مساره لكل من نثر في ربوع المنتدى آية أو حديثا قصة أو تدوينة عبرة أو طرفة حكمة أو لغزا لكل من خط حرفا وصور منظرا لكل من شاركت بنات اللمة الازياء والديكور و أشهى الأكلات والأطباق

لكل من ساهم بحل مشكلة او شارك في نقاش أو أبدى الإعجاب أو وضع إشارة للأحباب لكل من نجح لكل من فشل ليست هذه النهاية يبقى دائما الأمل تعلمناه من صمود باخرة اللمة في وجه الزمن.