مشكل مجاعة الرجال في العالم 📹

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الى كل رجل مغبون على وجه الارض....

هل ذهبت زوجتك الى اهلها وتركتك وحيدا في البيت ؟😥

هل غادرت عائلتك في رحلة او الى عرس وتركوك وحيدا لتحرس البيت ؟🙄

هل كرهت اكل النواشف والبيض حتى اصبحت رائحتك كبيضة عفنة ؟🍳

هل طااالت المدة وشعرت بالجوع مرات ومرات ؟😧

هل سال ماء وجهك وصديقك يحاول آخذك معه كل مرة الى بيته لتتغدى او تتعشى حتى احسست انك متسول ؟😭

هل شعرت على نفسك بالشفقة واحد الجيران يدخل عليك صحن حساء ساخن ؟😖

إذا حصل ذلك كله عندنا الحل

وهذا الحل برعاية

( لازم الاشهار ولا كيفاه 🤑)

البصل البلدي الاخضر !!!!

بصل ينبت في عز الشتاء من اجلكم

بصل رائحته خفيفة عند الاكل

البصل البلدي الاخضر

نكهة وفائدة

ويط ويط وييييييط

نعود اليكم بهذا الروبورتاج الذي سيساعدكم على حل هذا المشكل

تعقبنا فتحي الى بيته ودخل سعيدا هانئا ،فتساءلنا عن سبب سعادته غير النطقية

فقال

زوجتي وأطفالي غائبون لمدة ثلاثة ايام وانا وحيد أنعم بالهدوء

فاستغربنا حتى ان المصور خرجت عيناه من الكاميرا من دهشته 📹

تساءلنا

لماذا وكل الرجال تتذمر من غياب زوجاتهم من البيت بسبب المجاعة التي تصيبه خلفها

فقال بكل ثقة

كنت كذلك قبل سنة ،لكن عندما اكتشفت شيئا خطيرا صرت لا اعاني من الجوع ابدا

فزادت دهشتنا كثيييرا خاصة المصور الذي فتح فمه حتى وصلت شفته السفلى الى الارض 🎥

وطرحنا عليه السؤال

كيف اكتشفت هذا الشيء وما هو ؟

فقال ......

.......





فاااااااصل ونواااااااصل

هههه ما الذي تحسبون هل ستهربون من الاشهار

هذا الروبورتاج برعاية ....

البصل البلدي الاخضر !!!!

بصل ينبت في عز الشتاء من اجلكم

بصل رائحته خفيفة عند الاكل

البصل البلدي الاخضر

نكهة وفائدة

ويط ويط وييييييط

.....

وبعد أن سألناه وابتسم ابسامة شريرة عرفنا انه امر خطيييير جدا

فقال

كنت قبل سنة اعاني المجاعة الكونية في غياب الزوجة كالعادة

لكن في يوم من الايام مرضت وذهبت الى احد الاطباء ليصف لي وصفة ،وفي ذلك اليوم كنت وحيدا في البيت وزوجتي عند اهلها منذ شهر لتساعد في عرس اخيها ...( شهر قبل وشهر بعد تكفي ان اصاب بالمجاعة )

فقال لي

الا تأكل جيدا لأنه عندك فقر دم حاد

فقلت

لا فزوجتي غائبة

فقال

سأعطيك حلا سريعا

فقلت

يا عيني اسرع به قبل ان يدركني الموت سريعا

فطلب مني وضع يدي الاثنتين على الطاولة ففعلت ذلك سريعا لأني كنت اريد حلا

وقال

من الواضح انهما لم يستعمل،لديك يدين وعشرة اصابع الم تنتبه قبلا ؟

هناك تفاجأت وأحسست بإحساس غريب يسري في عروقي 😯

حقا !....حقا ...،عندي يدين وعشرة اصابع يااااااه كيف لم أنتبه لذلك من قبل

ونظرت إليهما واغرورقت عيناي من الفرح بهما وقبلتهما .....



وعدت الى البيت وطوال الطريق لم انزع عيني عنهما

وعندما دخلت الى البيت حملت بهما البصل البلدي الاخضر ( متعاقد مع الاشهار لازم يحطو فالنص )

وحملت الطماطم بين أصابعي كان شعورا غريبا جدا وانا افعل ذلك لاول مرة

وخاصة عندما أمسكت السكين ياااااه وكأنني طرت فوق السحاب وصنعت اكلة لنفسي ( إن اردتم الوصفة اطلبوها مني فقط في حصة اخرى اخبركم بها خااااصة انها بالبصل البلدي الاخضر ويط .وي..... أحم أقصد اطلبوها فقط )

زادت دهشتنا حتى أنني مع المصور نظرنا الى أيدينا وأصابعنا ونحن مندهشون من هذا الاكتشاف العظيم

واااو أيعقل إنهم كانو هنا طوال الوقت ونحن لا نراهم

وعدنا الى بيوتنا ونحن فرحين بهذا الاكتشاف واشتريت في طريقي

حزمة من البصل البلدي الاخضر ..😜

إذا من الان فصاعدا لا تحزن ولا تخف من المجاعة

فقط استخدم أصابعك ويديك هما متوفران مجانا مجانا اليس هذا رائع

استمتعو بالوحدة والهدوووء😇

واليكم في الرد الاول صور لرجال استخدمو اصابعهم وايديهم لاول مرة كاثبات انك تستطيع انت ايضا

صنع الكوارث اقصد صنع الحدث

الى لقاء أخر مع البصل البلدي الاخضر