مشاركتي في {مسابقة أحسن سرد لموقف مضحك}

لؤلؤة قسنطينة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
وربي يدوّم عليكم وعلينا الضحكة والفرحة والبهجة يـــارب
المهم ليوم حبيت نضحككم شوي، ونسرد عليكم أحد المواقف المضحكة لي مريت بيها، بصراحة حياتي كامل مواقف محرجة ومالقيتش واش نسرد
حوّست حوّست، قلت نحكيلكم على ولد خالتي وبعض المواقف الطريفة معاه، اليوم راهو يقرا سنة أولى ثانوي وهكاك مازال بريء
مازال يشوف العالم من زاوية جميلة وبريئة، عندو واحد الخرجات وواحد الأسئلة تخليك طايح بالضحك، تحسو نية بزاف رغم أنو ذكي
المهم هادي مرة من المرات في دار جدي قاعدين دايرين بيا وقاعدة نحكيلهم على يوم القيامة، نقولهم الإنسان كيفاه ربي يكرمو بالجنة وكيفاه
يقدر يعاقبو بالنار وهوما خاشعين معايا، هيا مالا قتلهم شفتو العبد المذنب ربي يبعتلو يوم القيامة قريب 500 ملك أو كتر يهزوه
ويرميوه في النار، قتلهم أتخايلو عبد ضعيف يتلمو عليه 500 ملك ولا كتر والواحد فيهم برك كبييير بزاف، قتلهم لدرجة الملك الواحد كبير
كن يمشي الانسان من كتف الملك لأذنو (يعين شحمة الأذن) يقعد قريب 500 ألف سنة ولا هو طالع باه يلحق لدرجة كبير
مالا سقساني ولد خالتي هادا قالي كاينة حاجة مافهمتهاش، قتلو واش، قالي وهوما واش داهم لكتفو
ونطرطق بالضحك أنا عدت نضحك بالدموع وهو يضحك، قتلو امشي عليا نتا وجهك ماش وجه مواعظ هههههه
والحكاية التانية ماصراتش معايا ولكن نفس الطفل، راح لجدي قعد معاه فيا لصالون ويحكي معاه، وجدي هادا قبييح واحد ما يتجرأ يقعد معاه
جاي من الناس تاع بكري لي دارو الثورة وحكمو عليهم بالإعدام ودخلو للحبس ومن بعدو عفاو عليهم، مالا قعد معاه وقالو جدي
نتا درت الثورة؟ مالا احكيلي، وجدي يحب لما يحكي على الثورة هادا ما يحب هههه، مالا بدا يحكي ويحكي والطفل خاشع معاه
من بع دقالو يا ولدي لدرجة فرنسا عذبتنا دخلونا للحبس وحكمو علينا كامل بالإعدام، ولد خالتي واش قالو في رايكم؟
قالو جدي كي حكمو عليكم بالإعدام قتلوك ولا منعت؟ قالو جدي هاك تشوف فيا قدامك كيفاه قتلوني باينة منعت ههههه
الطفل هاداك وحدو تقعد معاه تشبع ضحك وجاي على نياتو رغم أنو ذكي وعندو طموحات ربي يحفظو لأهلو إن شاء الله
نتمنى نكون دخلت الفرحة والسرور والضحكة عليكم وربي يدومها علينا أجمعين
تحياتي
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
وربي يدوّم عليكم وعلينا الضحكة والفرحة والبهجة يـــارب
المهم ليوم حبيت نضحككم شوي، ونسرد عليكم أحد المواقف المضحكة لي مريت بيها، بصراحة حياتي كامل مواقف محرجة ومالقيتش واش نسرد
حوّست حوّست، قلت نحكيلكم على ولد خالتي وبعض المواقف الطريفة معاه، اليوم راهو يقرا سنة أولى ثانوي وهكاك مازال بريء
مازال يشوف العالم من زاوية جميلة وبريئة، عندو واحد الخرجات وواحد الأسئلة تخليك طايح بالضحك، تحسو نية بزاف رغم أنو ذكي
المهم هادي مرة من المرات في دار جدي قاعدين دايرين بيا وقاعدة نحكيلهم على يوم القيامة، نقولهم الإنسان كيفاه ربي يكرمو بالجنة وكيفاه
يقدر يعاقبو بالنار وهوما خاشعين معايا، هيا مالا قتلهم شفتو العبد المذنب ربي يبعتلو يوم القيامة قريب 500 ملك أو كتر يهزوه
ويرميوه في النار، قتلهم أتخايلو عبد ضعيف يتلمو عليه 500 ملك ولا كتر والواحد فيهم برك كبييير بزاف، قتلهم لدرجة الملك الواحد كبير
كن يمشي الانسان من كتف الملك لأذنو (يعين شحمة الأذن) يقعد قريب 500 ألف سنة ولا هو طالع باه يلحق لدرجة كبير
مالا سقساني ولد خالتي هادا قالي كاينة حاجة مافهمتهاش، قتلو واش، قالي وهوما واش داهم لكتفو
ونطرطق بالضحك أنا عدت نضحك بالدموع وهو يضحك، قتلو امشي عليا نتا وجهك ماش وجه مواعظ هههههه
والحكاية التانية ماصراتش معايا ولكن نفس الطفل، راح لجدي قعد معاه فيا لصالون ويحكي معاه، وجدي هادا قبييح واحد ما يتجرأ يقعد معاه
جاي من الناس تاع بكري لي دارو الثورة وحكمو عليهم بالإعدام ودخلو للحبس ومن بعدو عفاو عليهم، مالا قعد معاه وقالو جدي
نتا درت الثورة؟ مالا احكيلي، وجدي يحب لما يحكي على الثورة هادا ما يحب هههه، مالا بدا يحكي ويحكي والطفل خاشع معاه
من بع دقالو يا ولدي لدرجة فرنسا عذبتنا دخلونا للحبس وحكمو علينا كامل بالإعدام، ولد خالتي واش قالو في رايكم؟
قالو جدي كي حكمو عليكم بالإعدام قتلوك ولا منعت؟ قالو جدي هاك تشوف فيا قدامك كيفاه قتلوني باينة منعت ههههه
الطفل هاداك وحدو تقعد معاه تشبع ضحك وجاي على نياتو رغم أنو ذكي وعندو طموحات ربي يحفظو لأهلو إن شاء الله
نتمنى نكون دخلت الفرحة والسرور والضحكة عليكم وربي يدومها علينا أجمعين
تحياتي