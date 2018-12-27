طريقتي في العناية بأظافري

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من شي شهر كان عندي مشكل مع ظفاري يتكسروا بزاف ومش قويين

وانا ما نحبش يكون ظفري قصير لاصق مع اللحم ما نحملش

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شفت في جوجل ع وصفات طبيعية لتقوية الأظافر ولقيت بزاف

مالا درت وصفة خلطت فيها شحال من مكون قالوا عنو مليح

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نخليكم مع المكونات

مساء الخير ان شاء الله الكل بخير...من شي شهر كان عندي مشكل مع ظفاري يتكسروا بزاف ومش قويينوانا ما نحبش يكون ظفري قصير لاصق مع اللحم ما نحملش...شفت في جوجل ع وصفات طبيعية لتقوية الأظافر ولقيت بزافمالا درت وصفة خلطت فيها شحال من مكون قالوا عنو مليح...نخليكم مع المكونات

1 ملعقة ص خل تفاح

1 ملعقة ص عصير ليمون

1 إلى 1.5 ملعقة ص زيت جوز الهند

نخلط الجميع في عبوة صغيرة ونحط ع الأظافر بشكل يومي

أنا خصصت فرشاة من فرش المكياج لظفاري وكل يوم نحط بيها

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ملاحظات

* ما تكثروش الكمية لأنو الخليط بعد أربع أيام إلى خمسة تلاحظوا عليه

فرق ويلزم تبدلوه فاعتمدوا أحسن شي كمية صغيرة برك 😉

* زيت جوز الهند في الشتاء يجمد يعني رح يجمد معاكم في الخليط

فدفوه بحرارة اليد أو الجسم حتى يذوب وادهنوا الأظافر

* استخدامو بشكل يومي رح يخليك تشوفي الفرق في ظرف أسبوع أو أقل

إن شاء الله يفيد الموضوع لي يعانوا من مشاكل مع أظافرهم 🤗