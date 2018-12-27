طريقتي في العناية بأظافري

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1
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#1


مساء الخير ان شاء الله الكل بخير
...
من شي شهر كان عندي مشكل مع ظفاري يتكسروا بزاف ومش قويين
وانا ما نحبش يكون ظفري قصير لاصق مع اللحم ما نحملش
...
شفت في جوجل ع وصفات طبيعية لتقوية الأظافر ولقيت بزاف
مالا درت وصفة خلطت فيها شحال من مكون قالوا عنو مليح
...
نخليكم مع المكونات

1 ملعقة ص خل تفاح
1 ملعقة ص عصير ليمون
1 إلى 1.5 ملعقة ص زيت جوز الهند


نخلط الجميع في عبوة صغيرة ونحط ع الأظافر بشكل يومي


أنا خصصت فرشاة من فرش المكياج لظفاري وكل يوم نحط بيها
...
ملاحظات
* ما تكثروش الكمية لأنو الخليط بعد أربع أيام إلى خمسة تلاحظوا عليه
فرق ويلزم تبدلوه فاعتمدوا أحسن شي كمية صغيرة برك 😉
* زيت جوز الهند في الشتاء يجمد يعني رح يجمد معاكم في الخليط
فدفوه بحرارة اليد أو الجسم حتى يذوب وادهنوا الأظافر
* استخدامو بشكل يومي رح يخليك تشوفي الفرق في ظرف أسبوع أو أقل

إن شاء الله يفيد الموضوع لي يعانوا من مشاكل مع أظافرهم 🤗


سلآمي للجميع :love:


 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#2
إنضم
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
يعطيك الصحة الورد الاحمر
انا عندي بروبلام تع سترتس
وقت القراية ناكل اظافري
نعيا به نطولهم ونهار نكون مركزة فعملية البحث والافكار المتشابكة حتى نلقى روحي قصيت ضفاري دوماج
 
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