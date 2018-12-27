تطبيقي لطلاء (leopard)

السلام عليكم ورحمة الله

اليوم جبتلكم نوع اخر من الطلاءات الديكورية الي هو طلاءليوبار من ليكسو

طلاء ليوبار هو عبارة عن الياج لماع يشبه كثيبرا طلاء البرلاتو

ليوبار هو طلاء ديكوري مائي سريع الجفاف ومتين جدا لدرجة انه بعد الالتصاق لا يمكن نزعه من موضعه

متوفر في الجزائر وفي متناول المستهلك نضرا لثمنه المناسب

لونه الاساسي هو الابيض الفضي ويمكن اضافة اي لون له حسب الطلب ويمكن مزج الالوان به بالالة او يدويا

يمكن تطبيق الليوبار في كثير من الديكورات فقط تغيير الاداة المستعملة في العمل

لتطبيق الليوبار نحتاج الى فرشاة خاصة ويمكننا استعمال الاسفنج العادي او الاسفنج البحري حسب الديكور المطلوب من صاحب العمل او البيت

يمكن عمل الليوبار ومن ثما العمل فوقه ديكور اخر ودالك باستعمال طلاء الساتيني المات او التيتان وهنا التطبيق يكون بالتومبو الخاص والمختار مسبقا

بعد تهيئة الحوائط بعجين الطلاء (لوندوي) على طبقتين وبعد حك الحائط يجب عمل طبقتين من الطلاء المائي (الفنيل) الابيض

بعد جفاف الفنيل اللدي يحتاج الى بضع ساعات فقط تأتي مرحلة الديكور والتي تحتاج الى تركيز وبعض الدكاء فقط

نقوم بتوزيع الليوبار بالفرشاة بطريقة عشوائية ومنضمة في نفس الوقت ويمكن استعمال الاسفنج العادي ولكن بطريقة دائرية ومنضمة

تطبيق الكيلوغرام الواحد بالفرشاة يعطينا 20 متر مربع والتطبيق بالاسفنج يعطينا 60 متر مربع تقريبا ونحتاج لطبقة واحدة فقط

بعد الانتهاء من التطبيق ننتضر حوالي ساعتين لجفاف الليوبارد كاملا

ومن بعد نبدا في تطبيق الديكور الثاني والنهائي

ساتيني غير براق(مات) وهنا التطبيق سهل لكنه ممل يحتاج الى عامل صبور (ما يتقلقش)

باستعمال فرشاءصغيرة تضع الساتيني فوق الشكل الي فوق التامبو ويقوم بطبع الحائط عشوائيا وفي كل الاتجاهات لكن بطريقة منضمة وهنا يلعب الدكاء دورا في انهاء العمل

وفي هد الديكور انا طبقت الليوبار في غرفة نوم بلونين ثلاث حوائط باللون الابيض الفضي وحائط باللون الاسود

ومن ثما عملت ديكور فوق الليوبار باستعمال التومبو بالساتيني المات

وبين الطلاء والسقف استعملت شريط لاصق مشكل يستعمل في الديكور وهو متواجد حسب الطلب شكلا ولونا

عند عمل الديكور الثاني بالساتيني يجب الحرص على استعمال نفس اللون ادا كان لون الليوبار اسود يجب ان يكون لون الساتيني اسود الى اخره

لان الفرق يكمن في وضع مادتين الاولى شديدة اللمعان والي فوقها قاتمة حتى تضهلر النتيجة

ويمكن عكس الديكور اي تطبيق الساتيني المات اولا ومن بعد تطبيق اليوبار وهنا يجب استعمال الاسفنج البحري وهدا الديكور غير مكلف لكنه لا يعجبني

وهنا صور للشكل النهائي

ارجو ان اكون قد افدتكم

الى العمل القادم ان شاء الله

اي استفسار اخوكم سامي44 في الخدمة