تطبيقي لطلاء (leopard)

sami44

sami44

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله

اليوم جبتلكم نوع اخر من الطلاءات الديكورية الي هو طلاءليوبار من ليكسو



طلاء ليوبار هو عبارة عن الياج لماع يشبه كثيبرا طلاء البرلاتو


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ليوبار هو طلاء ديكوري مائي سريع الجفاف ومتين جدا لدرجة انه بعد الالتصاق لا يمكن نزعه من موضعه

متوفر في الجزائر وفي متناول المستهلك نضرا لثمنه المناسب

لونه الاساسي هو الابيض الفضي ويمكن اضافة اي لون له حسب الطلب ويمكن مزج الالوان به بالالة او يدويا

يمكن تطبيق الليوبار في كثير من الديكورات فقط تغيير الاداة المستعملة في العمل

لتطبيق الليوبار نحتاج الى فرشاة خاصة ويمكننا استعمال الاسفنج العادي او الاسفنج البحري حسب الديكور المطلوب من صاحب العمل او البيت


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يمكن عمل الليوبار ومن ثما العمل فوقه ديكور اخر ودالك باستعمال طلاء الساتيني المات او التيتان وهنا التطبيق يكون بالتومبو الخاص والمختار مسبقا

IMG_20170629_140027.jpg

بعد تهيئة الحوائط بعجين الطلاء (لوندوي) على طبقتين وبعد حك الحائط يجب عمل طبقتين من الطلاء المائي (الفنيل) الابيض

بعد جفاف الفنيل اللدي يحتاج الى بضع ساعات فقط تأتي مرحلة الديكور والتي تحتاج الى تركيز وبعض الدكاء فقط

نقوم بتوزيع الليوبار بالفرشاة بطريقة عشوائية ومنضمة في نفس الوقت ويمكن استعمال الاسفنج العادي ولكن بطريقة دائرية ومنضمة

IMG_20170628_135053.jpg IMG_20170628_135438.jpg

تطبيق الكيلوغرام الواحد بالفرشاة يعطينا 20 متر مربع والتطبيق بالاسفنج يعطينا 60 متر مربع تقريبا ونحتاج لطبقة واحدة فقط

بعد الانتهاء من التطبيق ننتضر حوالي ساعتين لجفاف الليوبارد كاملا

IMG_20170628_111932.jpg
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ومن بعد نبدا في تطبيق الديكور الثاني والنهائي

ساتيني غير براق(مات) وهنا التطبيق سهل لكنه ممل يحتاج الى عامل صبور (ما يتقلقش)

IMG_20170628_112145.jpg

باستعمال فرشاءصغيرة تضع الساتيني فوق الشكل الي فوق التامبو ويقوم بطبع الحائط عشوائيا وفي كل الاتجاهات لكن بطريقة منضمة وهنا يلعب الدكاء دورا في انهاء العمل

وفي هد الديكور انا طبقت الليوبار في غرفة نوم بلونين ثلاث حوائط باللون الابيض الفضي وحائط باللون الاسود

ومن ثما عملت ديكور فوق الليوبار باستعمال التومبو بالساتيني المات

وبين الطلاء والسقف استعملت شريط لاصق مشكل يستعمل في الديكور وهو متواجد حسب الطلب شكلا ولونا

عند عمل الديكور الثاني بالساتيني يجب الحرص على استعمال نفس اللون ادا كان لون الليوبار اسود يجب ان يكون لون الساتيني اسود الى اخره

لان الفرق يكمن في وضع مادتين الاولى شديدة اللمعان والي فوقها قاتمة حتى تضهلر النتيجة

ويمكن عكس الديكور اي تطبيق الساتيني المات اولا ومن بعد تطبيق اليوبار وهنا يجب استعمال الاسفنج البحري وهدا الديكور غير مكلف لكنه لا يعجبني


وهنا صور للشكل النهائي

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ارجو ان اكون قد افدتكم
الى العمل القادم ان شاء الله
اي استفسار اخوكم سامي44 في الخدمة



 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#3
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#3
ماااااشاااء الله روووعة
ربي يبارك فيك ويوفقك عجبتني خدمتك
شكرا على الشرح
بارك الله فيك
 
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