مشاركتي الرمزية في مسابقة مميزون كيكة ديسباسيتو

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حبيت نشارك معكم في مسابقة مميزون بكيكة الديسباسيتووو لي حضرتها من ايام والنت مخلاتنيش نحطها 😥😥

راهي 00:00 اول موضوع ليا هه



المكونات:

4بيضات+كاس الا ربع سكر عادي +فانيلا+رشة ملح اخفقها جيدا جيدا


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اضيف كاس فرينة +2مغارف كاكاوو +الخميرة
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ونخلط بملعقة حطب ثم افرغ في قالب الفرن حتى تنضج الكيكة على درجة 180درجة ..
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من جهة في كاس نخلط حليب وسكر وكاكاوو لسقي الكيكة بعد ثقبها نشربها جيدا بعد ان تبرد

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نحضر كريمة الطلي :التي هي عبارة عن شانتيي مخلطة بكاكاوو او شوكولا ...
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اطلي الكيكة

IMG_20181229_224810.jpg وازينها حسب الرغبة اضعها في الثلاجة تبرد مدة ساعتين وبالصحة والهناء 😋😋
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