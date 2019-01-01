مشاركتي الرمزية في مسابقة مميزون كيكة ديسباسيتو

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.من جهة في كاس نخلط حليب وسكر وكاكاوو لسقي الكيكة بعد ثقبها نشربها جيدا بعد ان تبرد
حبيت نشارك معكم في مسابقة مميزون بكيكة الديسباسيتووو لي حضرتها من ايام والنت مخلاتنيش نحطها 😥😥
راهي 00:00 اول موضوع ليا هه
المكونات:
4بيضات+كاس الا ربع سكر عادي +فانيلا+رشة ملح اخفقها جيدا جيدا
اضيف كاس فرينة +2مغارف كاكاوو +الخميرة
ونخلط بملعقة حطب ثم افرغ في قالب الفرن حتى تنضج الكيكة على درجة 180درجة ..
حبيت نشارك معكم في مسابقة مميزون بكيكة الديسباسيتووو لي حضرتها من ايام والنت مخلاتنيش نحطها 😥😥
راهي 00:00 اول موضوع ليا هه
المكونات:
4بيضات+كاس الا ربع سكر عادي +فانيلا+رشة ملح اخفقها جيدا جيدا
اضيف كاس فرينة +2مغارف كاكاوو +الخميرة
ونخلط بملعقة حطب ثم افرغ في قالب الفرن حتى تنضج الكيكة على درجة 180درجة ..
نحضر كريمة الطلي :التي هي عبارة عن شانتيي مخلطة بكاكاوو او شوكولا ...
اطلي الكيكة
وازينها حسب الرغبة اضعها في الثلاجة تبرد مدة ساعتين وبالصحة والهناء 😋😋