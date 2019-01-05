هاتف الجزائري خط __ احمر ×

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كيف حال الجميع

اييييييه يا حسراه شحال عندي مضربتش دورة هنا و اليوم جا في بالي موضوع

اليوم كنت نشوف في اليوتيوب فيديو على الراجل الجزائري و الهاتف ديالو

هل يسمح لمرتو تمسوا ولا لالا اغلب الرجال ولا كلهم قالوا لالا و مستحيل و على ردة الفعل ديالهم

لما سقساتهم الصحفية لوكان تجي على غفلة و تصيب هاتفك عند زوجتك واش تدير واحد قال نضربها و واحد نطلقها و غيرها من الاراء

يعني توصل بيهم للطلاق على جال الهاتف و السبب هو انو باين بلي راهم خاربينها لوكان مراهم دايرين والو لوكان تجيهم نورمال

و من بين لي سألتهم كانوا بزاف شباب يعني و الشباب في هذا الوقت الا من رحم ربي غير لي عندو ثلاثة و ربعة خلاف المئات من الصديقات لي يتواصل معاهم

و مختلف الامور الاخرى لي يشوفوها لوكان تعرف الزوجة خرايبو رح تديرلوا حالة

كاين شخص من بين لي سقساتهم قاللها ولادي و ممنوع عليهم هنا قلت هاذي الهدرة كامل متبشرش بالخير و باين سبب الرفض من ورائو ان

و شفت بلي لوكان الزوج يحط هاتف تاعو و يخلي زوجتو تخلط فيه كيما تحب افضل لانو رح تكبر الثقة بيناتهم

حاليا انا مانيش متزوجة لكن شفت ابي فاتح فيسبوك تاعو في كل مكان هاتف و ميكرو لي جا يدخل فيه كيما يحب و هاتف تاعو دايمن عندنا مكان حتى مشكل

رح تقولو لانو كبير و ميدير والو بصح لي راهم فوق 40 هوما لي راهم كالبين مراهقة تاع صغر حبو يرجعوها في كبرهم حاشا لي معدنهم طيب يعني راني نخصص كلامي على نوع لي يمنع عائلتو من ولادو لزوجتو أنهم يبعدوا على تيليفونو

او سؤالي موجه ليكم اعضاء اللمة :

انت كزوج حاليا ولا مستقبلا لوكان تلقى هاتف تاعك في يد زوجتك واش تكون ردة فعلك ؟

و هل تقدر تمدهولها بدون خوف ؟

و أنت اختي اللماوية كزوجة حاليا ولا مستقبلا تقدري تدناي لهاتف زوجك ولا تفضلي تتجنبي هذا الشيء تجنبا للمشاكل ؟

و هل رح تكون عندك ثقة في زوجك اذا منع عليك انك تلمسي هاتف ديالو ؟

نتمنى انو يعجبكم موضوعي بعد غياب

في امان الله وحفظه ورعايته