هاتف الجزائري خط __ احمر ×

ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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أنثى
#1


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كيف حال الجميع
اييييييه يا حسراه شحال عندي مضربتش دورة هنا و اليوم جا في بالي موضوع

اليوم كنت نشوف في اليوتيوب فيديو على الراجل الجزائري و الهاتف ديالو
هل يسمح لمرتو تمسوا ولا لالا اغلب الرجال ولا كلهم قالوا لالا و مستحيل و على ردة الفعل ديالهم
لما سقساتهم الصحفية لوكان تجي على غفلة و تصيب هاتفك عند زوجتك واش تدير واحد قال نضربها و واحد نطلقها و غيرها من الاراء
يعني توصل بيهم للطلاق على جال الهاتف و السبب هو انو باين بلي راهم خاربينها لوكان مراهم دايرين والو لوكان تجيهم نورمال
و من بين لي سألتهم كانوا بزاف شباب يعني و الشباب في هذا الوقت الا من رحم ربي غير لي عندو ثلاثة و ربعة خلاف المئات من الصديقات لي يتواصل معاهم
و مختلف الامور الاخرى لي يشوفوها لوكان تعرف الزوجة خرايبو رح تديرلوا حالة
كاين شخص من بين لي سقساتهم قاللها ولادي و ممنوع عليهم هنا قلت هاذي الهدرة كامل متبشرش بالخير و باين سبب الرفض من ورائو ان
و شفت بلي لوكان الزوج يحط هاتف تاعو و يخلي زوجتو تخلط فيه كيما تحب افضل لانو رح تكبر الثقة بيناتهم
حاليا انا مانيش متزوجة لكن شفت ابي فاتح فيسبوك تاعو في كل مكان هاتف و ميكرو لي جا يدخل فيه كيما يحب و هاتف تاعو دايمن عندنا مكان حتى مشكل
رح تقولو لانو كبير و ميدير والو بصح لي راهم فوق 40 هوما لي راهم كالبين مراهقة تاع صغر حبو يرجعوها في كبرهم حاشا لي معدنهم طيب يعني راني نخصص كلامي على نوع لي يمنع عائلتو من ولادو لزوجتو أنهم يبعدوا على تيليفونو

او سؤالي موجه ليكم اعضاء اللمة :

انت كزوج حاليا ولا مستقبلا لوكان تلقى هاتف تاعك في يد زوجتك واش تكون ردة فعلك ؟
و هل تقدر تمدهولها بدون خوف ؟

و أنت اختي اللماوية كزوجة حاليا ولا مستقبلا تقدري تدناي لهاتف زوجك ولا تفضلي تتجنبي هذا الشيء تجنبا للمشاكل ؟
و هل رح تكون عندك ثقة في زوجك اذا منع عليك انك تلمسي هاتف ديالو ؟

نتمنى انو يعجبكم موضوعي بعد غياب

في امان الله وحفظه ورعايته
السلام عليكم

 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
14,238
الإعجابات
18,621
النقاط
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محل الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#2
السلام عليك
آهلا حبيبتي راني جيت ترحبي بيا ولا نرجع هههه
تفرجت عليها هي الفقرة و كنت مع سي المسيو هههه خلعني لقالها نضربها نطلقها سينيما
أنا تبان ليا لعنده حاجة في تلفونه يخبيه على زوجة تاعه وراح نجوبك على سؤالك
و أنت اختي اللماوية كزوجة حاليا ولا مستقبلا تقدري تدناي لهاتف زوجك ولا تفضلي تتجنبي هذا الشيء تجنبا للمشاكل ؟
ديما كي يحط تلفونه نرفده ساعات نكوناكتي بيه ساعات نعيط لدارنا ساعات نلعب بصح جامي قالي حطي و لا شراكي ديري نورمال و حتى هو موالف يدي بورطابلي معاه لبرا كي يكون تاعه فاسد وجامي تحسست منه
و هل رح تكون عندك ثقة في زوجك اذا منع عليك انك تلمسي هاتف ديالو ؟
بصراحة لا كون ميخلينيش و يمنع عليا راح نبقا نشك فيه و حتى أن نعرف يبغيني بصح يبقا داك السؤال في راسي علاه مخلانيش نرفد تلفونه قادر هي العفسة دير مشاكل بيني وبيني فغير يخليني نرفده مع أن منحوسش شافيه و الا غادي تنوض حرب كبيرة خخخخ
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مشكورة على الموضوع
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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العمر
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محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا أهلا بالسماسم نورتينا في واش راك تهدرو توحشنا مواضيعك القيمة والجميلة
وموضوعك هاد المرة حساس خاصة لما يخص الحياة الزوجية، صراحة ومن رأيي الشخصي نشوف في الموضوع من منظور آخر
وقادر رأيي يتحمل الخطأ أو الصواب، يعني الرأي هذا يمثلني وحدي وفقط، أولا أنا مع الرجل لي كي يشوف زوجتو هزت الهاتف تاعو
بدون إذنو ويزعف، صح ماش لدرجة الطلاق لأنو الطلاق أمر كبير وفيه خراب للعائلة، ولكن هاد الفعل ليس جيد وأنا ضدو ألف بالمائة
حبت الزوجة تهز هاتف زوجها تستناه يكون موجود وتقولو اعطيني هاتفك نحتاجو تكونيكتي بيه ولا تعيط بيه ولا حتى تفتش فيه
المهم برضايتو، وكذلك هاتفي محتاجو قولي راني رايح نهز هاتفك نقولك هزو راهو ليك، لما تجي لحظة مزروبة مثلا احتجت لهاتف
زوجي ولا هو احتاجو معليش مافيها والو، حاجتي هي حاجتو وحاجتو هي حاجتي، بصح باه ندخل ونلقى راجلي يفلي في الهاتف بالتخبية
ولا راجلي يدخل ويلقاني نفلي في الهاتف هادي طبيعة ماش مليحة، خاطر الثقة هي أهم وأعظم حاجة بين الزوجين إذا راحت راح كلشي
ندخل نلقى زوجي هاز الهاتف تاعي يلعب بيه لعبة نورمال بصح نلقاه يفلي فيه تغيضني عمري ويطيح من عيني، خاطر مادامك تحوس على
ذنب تحكمني بيه علاه عايش معايا؟ وكذلك الرجل هو يعمل المستحيل باه يوفر لقمة حلال لمرتو ويعزها وكلشي ويلقاها تحوس على سبب
معين للخيانة تغيضو عمرو، نهدر طبعا على لي ما مداير والو وحتى ولو مداير بينو وبين مولاه، مهما يخبي يجي نهار ويكشفو ربي وكذلك
المرأة حتى ولو تخبي حاجة يجي نهار ويكشفها ربي، الله سبحانه وتعالى مايحبش الخدع ولي بنيتو ربي يسلكو من المشاكل، مالا علاه نشري الوسواس لعمري
هل تزوجت بالرجل هذا باه نشك فيه؟ ولا هو تزوج بيا باه يشك فيا؟ الثقة في الطرف الآخر هي لي تعزّز العلاقة الزوجية خاطر هادي لي راهي
معاك مرتك أم أبنائك ومدرسة ليهم وكذلك هو اب ابنائي وقدوتهم، أنا والدي الهاتف تاعو مطايش قدامنا كامل وكذلك هاتف ماما وكذلك هاتفي
وهاتف ختي، ولا واحد فينا يتجرأ يحط يدو في هافت الآخر، لما ماما تحتاج هاتف بابا تقولو محتاجتو يقولها هاو ليك وكي يعيطولو ماتتدخلش
في االتصالات، في الحياة الزوجية لازم كل شخص يعرف قدرو، مانبقاوش نعسو في بعضانا كأننا في روضة أطفال، صح الخيانة راهي تشكل حاليا
بالاك 90 بالمائة من المجتمع فسدت الحالة بزاااااف، بصح ربي كاين هو يرزق مول النية على حساب نيتو
شكرا اسومتي على الموضوع الجميل ربي يوفقك غاليتي لكل ما تريدينه
تحياتي
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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الجنس
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#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا اهلا بيك اسومة وش راكي ان شاء الله بالف خير يارب
بارك الله فيك وجزاك كل خير للموضوع الجميل وجعله في ميزان حسناتك
من الاخير منقيسلوش تيليفونو لانه ميهمنيش ادا يدير فكاش حاجة فبينو وبين ضميرو وبين ربي سبحانه
هو اللي رح يتحرق فجهنم موش انا
ومستحيل نامن في راجل مهما كان ويكون من لخخر طووووووول
هذا اذا خممت نتزوج اصلا، استناي يهديني ربي ونخمم في الزواج وساهل الحال
هههههههههههه
ارجو تقبل مروري غاليتي
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
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#5
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا نورتي شحال عندك على واش راك تهدر 😍
بروبلام تاع ثقة
_اكيد ندنى للهاتف بكل ثقة 😚😚😄في وقت كيما هاذا غير لبهلولة لي متحاولش تحافظ على زوجها رانا في وقت وين سمعنا عجب العجاب في الخيانة الزوجية بالهاتف فايس بووك او غيرو
-كيما نطيش هاتفي قدامو ومنخافش كيما من حقي نخدم بهاتفو ونشوف مع من يتواصل كيما قلت رانا في وقت لمرا غافلة في دارها حتى تلقى راجلها طارتلها بيه القافزة عن بعد
الثقة مليحة لكن الحيطة مليحة كثر منها 😘😘صحيتي
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,550
الإعجابات
22,097
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#6
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا نورتي شحال عندك على واش راك تهدر 😍
بروبلام تاع ثقة
_اكيد ندنى للهاتف بكل ثقة 😚😚😄في وقت كيما هاذا غير لبهلولة لي متحاولش تحافظ على زوجها رانا في وقت وين سمعنا عجب العجاب في الخيانة الزوجية بالهاتف فايس بووك او غيرو
-كيما نطيش هاتفي قدامو ومنخافش كيما من حقي نخدم بهاتفو ونشوف مع من يتواصل كيما قلت رانا في وقت لمرا غافلة في دارها حتى تلقى راجلها طارتلها بيه القافزة عن بعد
الثقة مليحة لكن الحيطة مليحة كثر منها 😘😘صحيتي
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ايواه زدتي اكدتيلي اني بهلولة ههههههه
اللي يخاف ربي يخاف بلا هذي
ومستحيل اثق في غجل
 
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