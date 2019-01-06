لغز غير مسجل (4)من sami44

السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ في اللمة موجود
قياسه محدود و مضمونه بلا حدود
عاصر الانسان و في التقنية دا قيمة
مهم للتوثيق وللقلم صديق
اسمه مالوف وبه اربع حروف
اوله في لبنان واخره حرف من الاحرف الابجدية
من اخوكم sami44
بالتوفيق
لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ في اللمة موجود
قياسه محدود و مضمونه بلا حدود
عاصر الانسان و في التقنية دا قيمة
مهم للتوثيق وللقلم صديق
اسمه مالوف وبه اربع حروف
اوله في لبنان واخره حرف من الاحرف الابجدية
من اخوكم sami44
بالتوفيق