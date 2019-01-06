لغز غير مسجل (4)من sami44

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,223
الإعجابات
2,818
النقاط
451
#1
السلام عليكم ورحمة الله




لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد



اللغز يقول






اسألك عن شيئ في اللمة موجود
قياسه محدود و مضمونه بلا حدود
عاصر الانسان و في التقنية دا قيمة
مهم للتوثيق وللقلم صديق

اسمه مالوف وبه اربع حروف
اوله في لبنان واخره حرف من الاحرف الابجدية









من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,223
الإعجابات
2,818
النقاط
451
#4
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله
جميل جدا
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يا علابالي جميل قعدت معاه ساعتين لو كان غير ما تقدروش تحلوه باش نضحك عليكم شوية
قال ماغيكاي تشان:
اول ما اتى في بالي هو كلمة واحدة
إخوة
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مشكورة على المحاولة جبتيها من ناحية عدد الحروف برك هههههههه
 
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