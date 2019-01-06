لغز غير مسجل (4)من sami44

قال ماغيكاي تشان: السلام عليكم ورحمة الله

جميل جدا إضغط للتوسيع...

قال ماغيكاي تشان: اول ما اتى في بالي هو كلمة واحدة

إخوة إضغط للتوسيع...

يا علابالي جميل قعدت معاه ساعتين لو كان غير ما تقدروش تحلوه باش نضحك عليكم شويةمشكورة على المحاولة جبتيها من ناحية عدد الحروف برك هههههههه