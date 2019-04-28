لغز غير مسجل (13) من sami44

لغز اليوم هو الثالث عشر في سلسلة الغازي الفكرية هو سهل جدا ويمكن تحلوه من اول رد اللغز يقول

أسألك عن شيئ من عجائب خلق القدير

اصله من الازل موجود و عمره محدود

يحيا في كل مكان مميز ونافع للبشر

عند العطار له مكان و منتوجه باهر

اسمه متداول وعند الملوك حاضر

اوله في بلاد الرافدين واخره من صفاتنا وفي القران تذكر