لغز غير مسجل (13) من sami44

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم هو الثالث عشر في سلسلة الغازي الفكرية
هو سهل جدا ويمكن تحلوه من اول رد
اللغز يقول
أسألك عن شيئ من عجائب خلق القدير
اصله من الازل موجود و عمره محدود
يحيا في كل مكان مميز ونافع للبشر
عند العطار له مكان و منتوجه باهر
اسمه متداول وعند الملوك حاضر
اوله في بلاد الرافدين واخره من صفاتنا وفي القران تذكر
مع تحيات اخوكم sami44
لغز اليوم هو الثالث عشر في سلسلة الغازي الفكرية
هو سهل جدا ويمكن تحلوه من اول رد
اللغز يقول
أسألك عن شيئ من عجائب خلق القدير
اصله من الازل موجود و عمره محدود
يحيا في كل مكان مميز ونافع للبشر
عند العطار له مكان و منتوجه باهر
اسمه متداول وعند الملوك حاضر
اوله في بلاد الرافدين واخره من صفاتنا وفي القران تذكر
مع تحيات اخوكم sami44