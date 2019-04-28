لغز غير مسجل (13) من sami44

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,879
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله

105537

لغز اليوم هو الثالث عشر في سلسلة الغازي الفكرية
هو سهل جدا ويمكن تحلوه من اول رد


اللغز يقول

105539


أسألك عن شيئ من عجائب خلق القدير
اصله من الازل موجود و عمره محدود
يحيا في كل مكان مميز ونافع للبشر
عند العطار له مكان و منتوجه باهر
اسمه متداول وعند الملوك حاضر
اوله في بلاد الرافدين واخره من صفاتنا وفي القران تذكر


105538

مع تحيات اخوكم sami44

 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
294
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القسط الهندي ربما.
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,879
النقاط
751
قال عبدالرؤوف:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القسط الهندي ربما.
إضغط للتوسيع...
لا لا يا اخي عبد الرؤوف ليس القسط الهندي
لو ركزت مع اللغز جيدا لوجدت انه لا يتوافق مع اللغز بتاتا
حاول مرة اخرى وان شاء الله انت صاحب الحل
ولك دعاء في ضه الغيب
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
294
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
تمعنت جيدا وجدته بعيدا
كان جوابا ارتجاليا بحث.
 
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