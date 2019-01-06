ماذا تريد ايها الزوج ؟

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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تختلف الطباع في المجتمعات العربية.. وتختلف معها العقليات.. فلكل واحد منا تفكيره.. ولكل واحد منا غايته من الزواج .
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هناك من الزوجات من تعتبر سلاحها أبناءها للمحافظة على زوجها .. فتنجب واحد.. اثنان.. ثلاثة فاربع فخمس.فستة ..وتعمل على ربطه بالطلبات وأن الاطفال بحاجة له ولعدة متطلبات فتراه يعمل من هنا وهناك ليوفر لهم مايحتاجون.
هل فعلا سيبقى لديك وقت لتوفير وقت للزوج

🌼🌼🌼🌼🌼

لكن هناك من خان أو تزوج!
😲
يعني هناك خلل آخر في نقطة أخرى أيتها الزوجة!؟ 💑

بانجابك لعدد كبير من الأطفال هل ستجعلين زوجك لايرى غيرك،؟ 💔❤

مارأيك اخي اللماوي اين الخلل يترى؟
هل تعتقد ان انجاب عدد كثير من الاطفال يضمن لك حياة سعيدة ؟

🌼🌼🌼🌼🌼

عزيزتي اللماوية ماهي نقاط القوة التي تمتلكها الزوجة للمحافظة على زوجها وضمان عدم الخيانة او الزواج من اخرئ؟ 👰🤵

احدى القريبات انجبت ذكور واناث لكنه تزوج عنها في منتصف الاربعين...
احدى السيدات انجبت 3 اطفال كانت معاملته لها قبل الزواج عدم اهتمام ..لادلال ولاهدايا ولااحساس ولاشي وبعد الانجاب لم يتغير شيئ بل زاد شحه من جميع النواحي !
واصبح يعايرها بتلك وتلك وانها اصبحت لاتهتم بنفسها من جراء تربية الاطفال وانه يفكر في الزواج بمن هي اصغر واجمل وتفهم مايريد !
هل هي فعلا زوجة فاشلة لم تفهم مايريد الزوج ؟ام الزوج مجرد رجل ان اراد الزواج فيفعل ولو انجبت له وفعلت مايريد

موضوع متشعب انتظر نقاشاتكم من نواحي عديدة


ودي للجميع 💐💐💐
 
آخر تعديل:
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#2
إنضم
28 أوت 2011
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
سلام عليكم سلطانة
والله صح هد السؤال في بالي وعدة حالات اخرى تخليني نحير ونقول علاه يروح الزوج يخون
وقصص واقعية شفتها امام عيني واخرى تحكاتلي من صاحبة المعناة بحد ذاتها والله ساعات نقول الراجل ما فيه لامان لاشتى تديري كل جهدك وتقومي بواجبتك نقول وقتها الله لازوجت قاع

انا ايضا مثلك نحوس على جواب
مشكورة على الطرح
في المتابعة
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,225
الإعجابات
2,845
النقاط
451
#3
البنون زينة الحياة الدنيا كما عبر القرآن الكريم وهم نعمة الله على الانسان ولا يمكن أن يكونوا نقمة لكن يجب الأخذ بنظر الاعتبار ومن قبل الاشخاص أنفسهم هل يمكنهم توفير جميع مستلزمات العيش من أمور مادية وأخرى تربوية وطرق العيش وتأمين المستقبل لأطفالهم فقد يكون انجاب طفلاً واحداً بتربية حسنة أفضل من عدد أكبر بدون مراعاة للتربية الحقة فالاهل لا بد أن يتفهوا هذا الأمر وخاصة بأن التربية باتت صعبة للغاية فلا يمكن السيطرة على عدد من الاولاد وتعليمهم الحياة وتربيتهم بشكل صحيح فالامر ليس بيسير.
او من ناحية العوز المادي الذي أصبح مرضاً يطعن بالاسر الفقيرة من ذوي العدد الكبير من الاطفال فإن وجودهم في معترك الحياة الصعبة قد يتحمله الاهل فهم قد أرادوا الابتهاج بانجاب أولاد يكونوا خير عوناً لهم لكنهم غير مراعين لما يحدث لهؤلاء الاطفال وما سيواجهونه من متاعب الحياة وهم بمستوى معيشي يصعب على وجود أفراد جدد بينهم
اما بخصوص السعادة فكثرة البنين لا يضمن السعادة بين الزوجين بل هناك امور اكثر تشعبا من موضوعك ان خضنا فيها
تقوى الله ومعرفة الحدود الشرعية بين الزوجين هي اكثر الامور التي تضمن السعادة الزوجية يا اختاه
ولي عودة للتفصيل في امور اخرى
كل الشكر على الجهد المبدول مع احترامي الخالص
 
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