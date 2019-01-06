ماذا تريد ايها الزوج ؟

تختلف الطباع في المجتمعات العربية.. وتختلف معها العقليات.. فلكل واحد منا تفكيره.. ولكل واحد منا غايته من الزواج .

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هناك من الزوجات من تعتبر سلاحها أبناءها للمحافظة على زوجها .. فتنجب واحد.. اثنان.. ثلاثة فاربع فخمس.فستة ..وتعمل على ربطه بالطلبات وأن الاطفال بحاجة له ولعدة متطلبات فتراه يعمل من هنا وهناك ليوفر لهم مايحتاجون.

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لكن هناك من خان أو تزوج!

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يعني هناك خلل آخر في نقطة أخرى أيتها الزوجة!؟ 💑



بانجابك لعدد كبير من الأطفال هل ستجعلين زوجك لايرى غيرك،؟ 💔❤

مارأيك اخي اللماوي اين الخلل يترى؟

هل تعتقد ان انجاب عدد كثير من الاطفال يضمن لك حياة سعيدة ؟

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عزيزتي اللماوية ماهي نقاط القوة التي تمتلكها الزوجة للمحافظة على زوجها وضمان عدم الخيانة او الزواج من اخرئ؟ 👰🤵

احدى القريبات انجبت ذكور واناث لكنه تزوج عنها في منتصف الاربعين...

احدى السيدات انجبت 3 اطفال كانت معاملته لها قبل الزواج عدم اهتمام ..لادلال ولاهدايا ولااحساس ولاشي وبعد الانجاب لم يتغير شيئ بل زاد شحه من جميع النواحي !

واصبح يعايرها بتلك وتلك وانها اصبحت لاتهتم بنفسها من جراء تربية الاطفال وانه يفكر في الزواج بمن هي اصغر واجمل وتفهم مايريد !

هل هي فعلا زوجة فاشلة لم تفهم مايريد الزوج ؟ام الزوج مجرد رجل ان اراد الزواج فيفعل ولو انجبت له وفعلت مايريد

موضوع متشعب انتظر نقاشاتكم من نواحي عديدة

ودي للجميع 💐💐💐