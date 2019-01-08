هي الخدامة ... ولا أنت

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
#1
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#1
هي الخدامة ... ولا أنت : :)
يتدخل بعض الأزواج بشكل غريب في الحياة المهنية لزوجاتهم؛ فتجد الزوج يتردد على الإدارة من اجل تعديل الجدول الأسبوعي ومن اجل شهادة العمل ومن اجل المنح ومن اجل ومن واجل....وأحيانا يتدخل في تفاصيل عملها وعلاقاتها المهنية. ما يضعها في شكل سيئ من التبعية فيه تجاوز دوره كزوج الى نقابي او مسؤول و مراقب إداري. والغريب في الامر ان اسلوب خطابه وهو يتدخل في شؤون زوجته المهنية يتسم بنوع الرجلة والعنترية. اما الزوجة فهي اما سلبية مغلوب على امرها، لا يتعدى وزنها في العلاقة الزوجية كونها مصدرا لمضاعفة دخل الزوج. او هي زوجة (واعرة) تمارس فن المدللة التي لا يستطيع زوجها قول كلمة (لا) فتنتشي لسماع: "من اجلك راجلك كان هنا" اداريا لا يعقل ان ينوب الزوج عن زوجته في علاقاتها المهنية او التحدث بخصوص ادوارها ونشاطاتها ومسؤولياتها، ويبقى تدخله وعلاقاته بمؤسستها يقتصر على طلب المساعدة في حالات خاصة جدا كالمرض او الحالات الطارئة فقط ووفق ما يسمح به القانون واللوائح التنظيمية للمؤسسة
مخ الهدرة: احنا خدمنا مرتك ما هو أنت واللي موسوس يشد مرتو عند و
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
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#2
السلام عليكم أخي الموضوع مناسب جدا لقسم الحياة الزوجية
والله يا أخي هذا نوع من الازواج تزوجو المهنة والراتب وفقط والاكيد يحرس على الجدول لأنو المرأة التي تأخذ الأطفال للحضانة في طريقها والمرأة التي تعمل لساعات هو يختارها حسب ما يناسبه وهو يأخذ المال
هنا اكره كلمة إمرأة مغلوب على أمرها بل أقول نساء يحببن الذل لأنفسهن يعني لما تكون في بيت أهلها تعمل ما يشوفوش فرنك منها تاكل معاهم وتشرب من ظهرهم وتدي شهرية جهاز وماكياج وتتزوج ويجي سيدها يديها باردة مبردة ويمكن يخلص منها فطور لحبيبته الثانية أو يصرف على الأخرى من ظهرها هنا نقول للزوج الي يروح يزهر كالأسد في الإدارة بصحتك الطنحة اللي راهي تخدم عليك
اسمحولي راي وانا مسؤولة عنه مش نعني فالعاملات كلهن كاين نوع إحنا نرد على الرجال المستغلون لنسائهم
الراجل اللي نروح نخدم ونزيدلو نقعد فدارنا ونخدم على أهلي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,923
الإعجابات
23,060
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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#4
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الجنس
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#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا الرجل الذي يدع زوجته تعمل وتصرف عليه هو ليس برجل
والمراة التي تعمل لتعيل زوجها وهو قادر على العمل ليست امراة
هذا رايي وبالنسبة لي

ولي عودة باذن الله
تحياتي​
 
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