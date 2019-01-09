ابذل الخير دون حساب❤❤❤

sanaya
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سلام لحباب 😊
وشراكم 😊😊😊
يعلم ربي شحال توحشتكم مصح الله غالب ككون المورال زيرو😒😒 و الأحوال الجوية مخربشة متنفحليش نكتب👀👀
وقيلا استعجبت من @فريد أبوفيصل كيكتب مواضيع ميجاوبش الردود وليت كيفو😅😅😅😅
المهم بدون إطالة أتيت و في جعبتي الجديد خخخخخخخخ😂😂
المهم المهم المهم😊😊
قبل أشهر كنت مدعوة لحفل زفاف المهم رحت للعرس و ريحت وووووو.....
ونا مريحة جاو جماعة بنات حابين يتعرفو بيا معاهم مرا تعرفت بيهم قالولي رانا أصدقاء معاك فالفايسبوك
احم احم حسيت روحي مشهورة خخخخخ
نتمسخر مي عجبني الحال بيانسير
أيا المرا هاذيك ريحت معايا و بدات تحكي تحكي على الحياة و مشاكلها وووووو
المهم قاتلي :
أنا حبيت نشكرك على لستاتي اللي راكي ديريهم ديفوا .....
علابالك ديفوا يصرالي مشكل و لا نكون مقلقة نجي نقرا عفسة كتبتيها نحس كتبتيها ليا أنا نتمنى متحبسيش .....
بون الحمد لله يعني المرأة هاذي كقالت هكذا فرحت قلت الحمد لله مدام كاين اللي يستفاد من هاذ لستاتي مالقري أنا منشوفهمش حاجة كبيرة و زيد فالغالب نكتب لروحي .......
لأنو صفحة الفايس نعتبرها مذكرتي ديفوا نولي ليها و نقرا واش كتبت باسكو كل عبارة كتبتها عندها موقف و وقت خلاني نكتبها و ذكرى مرتبطة بها و النصائح اللي نكتبهم أحيانا نوجههم لروحي و نولي ليهم نراجعهم و نشوف اذا راني نطبقهم مليح ولا راني غافلة.....
المهم شي يومين قبل كنت مش مليحة خلاص و مقلقة غير ربي عالم .....
ايا جيت نحل الفايس نقرا المنشورات و الله بديت نقرا صوالح تقول تكتبوا عليا
أيا تحمست بعدما قريتهم و وليت لنشاطي و الكتابة وووووو بعدما كنت في قمة الحزن و الإحباط......
ذاك النهار قلت الحمد لله ياربي ممكن كاش نهار كتبت عفسة كانت سببا في سعادة أو تشجيع شخص واليوم ربي ردلي ذلك العمل الصالح❤❤❤
و متفهموهاش راني حكيت من جهة الرياء و إنما من باب التشجيع و مشاركة الفكرة لا أكثر👌👌👌
الفكرة هي أنو متحتقرش الخير مهما كان صغيرا فلابد و يجي يوم يولي ليك ذاك الخير👌👌👌👌
في وقت نتا محتاجوا 👍👍👍👍👍
و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول :
"لا تحقرن من المعروف شيئا و لو أن تلقى أخاك بوجه طلق "
ابتسامة 😊😊
كلام لين😊😊
مسح على رأس يتيم🙍🙍
كلمة شكر لمن أعد الطعام🙆🙆🙆
كلمة حنونة للزوج المتعب👨👨👨
حضن لطفل صغير💃💃💃
والله سبحانه و تعالى دار أبواب الخير واسعة مش صلاة و صيام برك حتى الكلمة الطيبة و الابتسامة كأبسط مثال
نتمنى يكون عجبكم الموضوع و أكثر منه الفكرة......
سلاااام
وشراكم 😊😊😊
يعلم ربي شحال توحشتكم مصح الله غالب ككون المورال زيرو😒😒 و الأحوال الجوية مخربشة متنفحليش نكتب👀👀
وقيلا استعجبت من @فريد أبوفيصل كيكتب مواضيع ميجاوبش الردود وليت كيفو😅😅😅😅
المهم بدون إطالة أتيت و في جعبتي الجديد خخخخخخخخ😂😂
المهم المهم المهم😊😊
قبل أشهر كنت مدعوة لحفل زفاف المهم رحت للعرس و ريحت وووووو.....
ونا مريحة جاو جماعة بنات حابين يتعرفو بيا معاهم مرا تعرفت بيهم قالولي رانا أصدقاء معاك فالفايسبوك
احم احم حسيت روحي مشهورة خخخخخ
نتمسخر مي عجبني الحال بيانسير
أيا المرا هاذيك ريحت معايا و بدات تحكي تحكي على الحياة و مشاكلها وووووو
المهم قاتلي :
أنا حبيت نشكرك على لستاتي اللي راكي ديريهم ديفوا .....
علابالك ديفوا يصرالي مشكل و لا نكون مقلقة نجي نقرا عفسة كتبتيها نحس كتبتيها ليا أنا نتمنى متحبسيش .....
بون الحمد لله يعني المرأة هاذي كقالت هكذا فرحت قلت الحمد لله مدام كاين اللي يستفاد من هاذ لستاتي مالقري أنا منشوفهمش حاجة كبيرة و زيد فالغالب نكتب لروحي .......
لأنو صفحة الفايس نعتبرها مذكرتي ديفوا نولي ليها و نقرا واش كتبت باسكو كل عبارة كتبتها عندها موقف و وقت خلاني نكتبها و ذكرى مرتبطة بها و النصائح اللي نكتبهم أحيانا نوجههم لروحي و نولي ليهم نراجعهم و نشوف اذا راني نطبقهم مليح ولا راني غافلة.....
المهم شي يومين قبل كنت مش مليحة خلاص و مقلقة غير ربي عالم .....
ايا جيت نحل الفايس نقرا المنشورات و الله بديت نقرا صوالح تقول تكتبوا عليا
أيا تحمست بعدما قريتهم و وليت لنشاطي و الكتابة وووووو بعدما كنت في قمة الحزن و الإحباط......
ذاك النهار قلت الحمد لله ياربي ممكن كاش نهار كتبت عفسة كانت سببا في سعادة أو تشجيع شخص واليوم ربي ردلي ذلك العمل الصالح❤❤❤
و متفهموهاش راني حكيت من جهة الرياء و إنما من باب التشجيع و مشاركة الفكرة لا أكثر👌👌👌
الفكرة هي أنو متحتقرش الخير مهما كان صغيرا فلابد و يجي يوم يولي ليك ذاك الخير👌👌👌👌
في وقت نتا محتاجوا 👍👍👍👍👍
و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول :
"لا تحقرن من المعروف شيئا و لو أن تلقى أخاك بوجه طلق "
ابتسامة 😊😊
كلام لين😊😊
مسح على رأس يتيم🙍🙍
كلمة شكر لمن أعد الطعام🙆🙆🙆
كلمة حنونة للزوج المتعب👨👨👨
حضن لطفل صغير💃💃💃
والله سبحانه و تعالى دار أبواب الخير واسعة مش صلاة و صيام برك حتى الكلمة الطيبة و الابتسامة كأبسط مثال
نتمنى يكون عجبكم الموضوع و أكثر منه الفكرة......
سلاااام