ابذل الخير دون حساب❤❤❤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الورد مريومة، ومرحبا بيك توحشنا مواضيعك

أنا كي بديتيها ابلعرس قلت رايحة تدينا معاك للعرس وتحكيلنا ههههه نعيشو الأجواء هههه

بصح يعطيك الصحة كلامك واقعي وفيه معنى وعبرة، وفعلا كل ما تفعله يعود إليك سواءً خيرًا أو شر ربي عمرو ما يغفل

يمهل ولا يهمل، على هادي مالازمش نستصغرو أي حاجة مهما كانت وكي نقول ماهما كانت نقصد بذلك خيرا كانت أم شر

والدليل امرأة بغيّ سقت كلب غُفر لها ذنبها، وامرأة حبست قطة دخلت النار، الانسان يحاول يتجنب الشر مهما

كان صغير ويحاول يدير الخير مهما كان صغير، فكما تدين تدان

وديننا دين يسر ماش شرط تحج باه تدخل للجنة كيما قلتيها قادر تمسح على رأس يتيم تدخل للجنة

شكرا مريومة على الموضوع الجميل والعبرة الأجمل، بالتوفيق عزيزتي ​