الزكام عند الحامل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



تصاب أكثر النساء بالزكام على الأقل مرة واحدة في أثناء الحمل وبالرغم من ان الأعراض والعلامات المرافقة للزكام تكون مزعجة للمرأة الحامل إلا انه وحتى نزلات الزكام الشديدة لا تشكل خطراً على الجنين. أن الزكام يميل الى الاستمرار لفترة أطول في أثناء الحمل بسبب التغيرات الحاصلة في جهاز المناعة.



ان أفضل استراتيجية لتجنب الإصابة بالزكام هي الأكل الجيد وأخد قسط كاف من الراحة والتمارين الرياضية المنتظمة وتجنب التماس القريب مع أي شخص مصاب بالتهاب الحلق أو يستنشق بصوت مسموع وفي حال كان احد أفراد العائلة أو الزملاء في العمل مصاببين بالزكام فيجب على المرأة الحامل غسل يديها بشكل متكرر إذ انه من السهل انتقال البكتريا المسببة للزكام من شخص لآخر.



يجب على المرأة الحامل الاعتناء بنفسها عند الإصابة بالزكام واستعمال اقل قدر من العقاقير، إذ ان الكثير من العقاقير التي اعتادت على استخدامها قبل الحمل مثل الأسبرين وغيرها و مزيلات الاحتقان ومضادات والبخاخات الأنفية والعقاقير العشبية والجرعات الكبيرة من C والزنك فانه لا يوصى باستخدامها في أثناء الحمل.



ومن اجل معالجة الزكام أثناء الحمل يجب إتباع الخطوات التالية: ​

أخد قسط وافر من الراحة، لان الحركة تسبب إجهادا إضافيا للجسم. الإكثار من تناول السوائل الإضافية، إذ ان الحمى والعطاس وسيلان الأنف قد تؤدي إلى فقدان السوائل التي تحتاجها الأم والجنين، بالإضافة إلى ان تلك السوائل تساعد الجسم على مقاومة الزكام فهي تساعد على فتح ألأنف المصاب بالزكام أيضا ويفضل اختيار عصائر الحمضيات والماء أو الحساء الخفيف. مما يساعد في التغلب على احتقان ألأنف استعمال جهاز الترطيب في غرفة النوم ليلاً أو وضع منشفة على الرأس أو استنشاق البخار المتصاعد من حوض من الماء المغلي ويمكن عند النوم جعل التنفس أكثر سهولة من خلال رفع الرأس بوضع عدد من الوسائد الاستمرار في الأكل الجيد أما إذا كانت ليس لديها شهية جيدة أو لا تتحمل الوجبات الكبيرة فيمكنها حينئداً تناول وجبات صغيرة متكررة طوال اليوم ومن الأفضل اختيار الأطعمة المفضلة لها، وتعد الفواكه الغنية بالفيتامينات والحساء من الخيارات الجيدة في حال الزكام. يجب مراجعة الطبيب المختص إذا كانت حرارة المريضة 39درجة مئوية أو إذا كان السعال يحتوي على مخاط مخضر أو مصفر أو إذا كان السعال مترافق مع ألم في الصدر أو أزيز. كذلك إذا كانت ألأعراض والعلامات شديدة لدرجة ان المريضة لا تستطيع الأكل أو النوم. أو إذا استمرت الأعراض والعلامات لأكثر من عدة أيام دون وجود مؤشرات على التحسن.

الشفاء بيد الله و رأي الطبيب يبقى مهم لان المرأة في فترة حساسة ​