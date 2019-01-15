كيف تتخلص من النمل منزليا

NoorNadaa
:: عضو منتسِب ::
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يُعد النمل في البيوت من المشاكل التي تؤرق العديد من النساء وربات المنازل وخصوصا في فصل الصيف .ولأن منزل المرأة هو مملكتها المخصصة التي تتربع على عرشها تحرص طول الوقت أن يكون نظيفا ومرتباً وخاليا من الحشرات التي قد ثير اشمئزاز العديد وخصوصا نحو وقوفها على المأكولات وقد يزداد ظهور النمل في فصل الصيف الأمر الذي يجعل ربة البيت تضطر الى استعمال المواد القاتلة للحشرات للتخلص منه لكن استعمال تلك المواد القاتلة للحشرات قد يترك تأثيره على الصحة.
الوصفة الأولى
كوني خليطا من ملعقة من القرفة وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الشطة الحمراء المطحونة، وقومي ببخ ذلك المزيج في زوايا البيت وأماكن تواجده بالمنزل والمكان الذي يخروجون منه، وسوف تلاحظين نطاق فاعلية الوصفة .
الوصفة الثانية
رشي الخل في أماكن تواجد النمل وفي الفتحات التي يطلع منها للقضاء عليه نهائياً
الوصفة الثالثة
قومي بفعل مزيج من السكر وبيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو ويرش المزيج بأمكاكن تواجد النمل
الوصفة الرابعة
ما عليك إلا بخ القهوة في الأماكن التي يكثر بها وجود النمل وسوف تقضي القهوة عليه نهائيا
الوصفة الخامسة
تَستطيع بخ السمسم في الأماكن التي يكثر تواجد النمل بها وسوف تلاحظين اختفائه بأسهل ما يمكن
الوصفة الأولى
كوني خليطا من ملعقة من القرفة وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الشطة الحمراء المطحونة، وقومي ببخ ذلك المزيج في زوايا البيت وأماكن تواجده بالمنزل والمكان الذي يخروجون منه، وسوف تلاحظين نطاق فاعلية الوصفة .
الوصفة الثانية
رشي الخل في أماكن تواجد النمل وفي الفتحات التي يطلع منها للقضاء عليه نهائياً
الوصفة الثالثة
قومي بفعل مزيج من السكر وبيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو ويرش المزيج بأمكاكن تواجد النمل
الوصفة الرابعة
ما عليك إلا بخ القهوة في الأماكن التي يكثر بها وجود النمل وسوف تقضي القهوة عليه نهائيا
الوصفة الخامسة
تَستطيع بخ السمسم في الأماكن التي يكثر تواجد النمل بها وسوف تلاحظين اختفائه بأسهل ما يمكن