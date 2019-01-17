السلام عليكم أهلا وسهلا اختي

والله يا أختي امر مخجل أنو راجلك يهدر في أختك والله عيب فرضا يا سيدي شاف عليها هذا الشي مفروض يسترها هي أو مرا جاها مكتوبها يخليها تتزوج وعيب ورمي محصنة لو كذب عليها ويا ويلو من ربي وزيدي كيفاه يشوف فيك وهو هدر في اختك

ووعلاه قالك بيناتنا محكمة مفروض أنت تقوليهالو ماشي هو

الصراحة لو انا مانيش نحرض فيك مي لو انا وصل طعن فشرف أختي هو وخوه معناها انا ثاني يشوف فيا ذيك الشوفة

وهو ما حشمش من باباك من اختك انا راني حايرة واش نقولك الراجل هذا ولو عندك معاها عشرين سنة وصل لأهلك ما تخلعكش العشرة مارانيش نقولك اطلقي بصح با اختي ادي موقف الشي اللي دارو كبير

الله يهديه ويغفرلوا