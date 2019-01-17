توبة توتة
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ارواحو انصحوني واش ندير نبهوني واش ندير
طعنوني في ظهري و في نص قَلبـ♡ــيے. يا ناس يا عالم واش ندير
زوجي ليـّۓ عشرتنا دامت 4سنين عام سنة تشوكيت منو صّـْْ(☑)ـْْحّ صّـْْ(☑)ـْْحّ
ياو زوجي و اخ زوجي هدرو في اختي و في شرفها مالغري ختي خاطيتهم و متشوفهمش مررره هدرو فيها هدرة اخجل نفسي عند تذكرها
علجالاش هدرو فيها خطراكش صاحبهم خطب ختي وهوما مشتاوش وبداو يخرجو برا عليها في لهدرة لخامجة ليـّۓ متسواش و يبعثو خطيب ختي عليها في هدرة خامجة و هو دار كابتير ودزهم لختي وقاتلو بلي ه̷̷َـَْـُذآ كذب في كذب ليوم مقدرتش ختي وراحت حكات بابا كلش
وانا زوجي قالي ليوم محكمة بينتتا
ارواحو واش ندير انصحوني قَلبـ♡ــيے. راح يحبس وهو نحبو نموت عليه ليوم راني عفت روحي وعفت كلش
جاتني فكرة انتحار نقتل بني و نقتل روحي ونتهناو منهم وبعدها شهدت واستغفر
نحوس عل نصيحة
انصحوني
طعنوني في ظهري و في نص قَلبـ♡ــيے. يا ناس يا عالم واش ندير
زوجي ليـّۓ عشرتنا دامت 4سنين عام سنة تشوكيت منو صّـْْ(☑)ـْْحّ صّـْْ(☑)ـْْحّ
ياو زوجي و اخ زوجي هدرو في اختي و في شرفها مالغري ختي خاطيتهم و متشوفهمش مررره هدرو فيها هدرة اخجل نفسي عند تذكرها
علجالاش هدرو فيها خطراكش صاحبهم خطب ختي وهوما مشتاوش وبداو يخرجو برا عليها في لهدرة لخامجة ليـّۓ متسواش و يبعثو خطيب ختي عليها في هدرة خامجة و هو دار كابتير ودزهم لختي وقاتلو بلي ه̷̷َـَْـُذآ كذب في كذب ليوم مقدرتش ختي وراحت حكات بابا كلش
وانا زوجي قالي ليوم محكمة بينتتا
ارواحو واش ندير انصحوني قَلبـ♡ــيے. راح يحبس وهو نحبو نموت عليه ليوم راني عفت روحي وعفت كلش
جاتني فكرة انتحار نقتل بني و نقتل روحي ونتهناو منهم وبعدها شهدت واستغفر
نحوس عل نصيحة
انصحوني