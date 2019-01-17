طعنوني

توبة توتة

توبة توتة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
28 جانفي 2017
المشاركات
35
الإعجابات
54
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#1
ارواحو انصحوني واش ندير نبهوني واش ندير
طعنوني في ظهري و في نص قَلبـ♡ــيے. يا ناس يا عالم واش ندير
زوجي ليـّۓ عشرتنا دامت 4سنين عام سنة تشوكيت منو صّـْْ(☑)ـْْحّ صّـْْ(☑)ـْْحّ
ياو زوجي و اخ زوجي هدرو في اختي و في شرفها مالغري ختي خاطيتهم و متشوفهمش مررره هدرو فيها هدرة اخجل نفسي عند تذكرها
علجالاش هدرو فيها خطراكش صاحبهم خطب ختي وهوما مشتاوش وبداو يخرجو برا عليها في لهدرة لخامجة ليـّۓ متسواش و يبعثو خطيب ختي عليها في هدرة خامجة و هو دار كابتير ودزهم لختي وقاتلو بلي ه̷̷َـَْـُذآ كذب في كذب ليوم مقدرتش ختي وراحت حكات بابا كلش
وانا زوجي قالي ليوم محكمة بينتتا
ارواحو واش ندير انصحوني قَلبـ♡ــيے. راح يحبس وهو نحبو نموت عليه ليوم راني عفت روحي وعفت كلش
جاتني فكرة انتحار نقتل بني و نقتل روحي ونتهناو منهم وبعدها شهدت واستغفر
نحوس عل نصيحة
انصحوني
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#2
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,071
الإعجابات
23,502
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم أهلا وسهلا اختي
والله يا أختي امر مخجل أنو راجلك يهدر في أختك والله عيب فرضا يا سيدي شاف عليها هذا الشي مفروض يسترها هي أو مرا جاها مكتوبها يخليها تتزوج وعيب ورمي محصنة لو كذب عليها ويا ويلو من ربي وزيدي كيفاه يشوف فيك وهو هدر في اختك
ووعلاه قالك بيناتنا محكمة مفروض أنت تقوليهالو ماشي هو
الصراحة لو انا مانيش نحرض فيك مي لو انا وصل طعن فشرف أختي هو وخوه معناها انا ثاني يشوف فيا ذيك الشوفة
وهو ما حشمش من باباك من اختك انا راني حايرة واش نقولك الراجل هذا ولو عندك معاها عشرين سنة وصل لأهلك ما تخلعكش العشرة مارانيش نقولك اطلقي بصح با اختي ادي موقف الشي اللي دارو كبير
الله يهديه ويغفرلوا
 
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