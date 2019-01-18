السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كن من الغرباء و لا تكن من الجهلاء
في زمن غختلط و تساوى فيه اللص و الشريف و في زمن يُقال للعاصي أنه مؤمن و المؤمن يُقال له إرهابي و في زمن إختلفت فيه المسميات و كل شيئ اصبح مباح !!
فكيف سنفصل بين الفضيلة و الرذيلة ؟؟
و كيف سنحدد الصالح من الطالح ؟؟
و كيف سنميز الخبيث من الطيب ؟؟
و كيف ؟ و كيف ؟ و كيف ؟
أمور كثيرة ستعرفون الآن كيف نتجنبها و نتجنب الوقوع في الفجور و المعاصي و كيف نُجنب انفسنا و بناتنا و شبابنا أن يقعو فريسة للشيطان
كن من الغرباء.....
كن من الغرباء و لا تكن من الجهلاء
في زمن غختلط و تساوى فيه اللص و الشريف و في زمن يُقال للعاصي أنه مؤمن و المؤمن يُقال له إرهابي و في زمن إختلفت فيه المسميات و كل شيئ اصبح مباح !!
فكيف سنفصل بين الفضيلة و الرذيلة ؟؟
و كيف سنحدد الصالح من الطالح ؟؟
و كيف سنميز الخبيث من الطيب ؟؟
و كيف ؟ و كيف ؟ و كيف ؟
أمور كثيرة ستعرفون الآن كيف نتجنبها و نتجنب الوقوع في الفجور و المعاصي و كيف نُجنب انفسنا و بناتنا و شبابنا أن يقعو فريسة للشيطان
كن من الغرباء.....
- اقبض على دينك كأنك قابض على طوق النجاة في بر هائج
- حاذر دائما الإختلاط المشبوه الذي لا مبرر له و لا عذر
- احرص و انتقي دوما أصحابك و أقرانك
- مصحفك و صلاتك و دعائك و استغفارك دوما سيكونو السلاح الفتاك ضد الوقوع في أي معصية
- كن من المتقين و المفلحين و الفائزين ... و كن من الصابرين و الحامدين و الشاكرين ...و كل هذا سيتحقق بعصمة أمرك بدينك
- قدوة سوف يأتي اليوم الذي يريد الناس فيه أن يكونو غرباء مثلك وقتها لن تكون غريبا
و لا تكن من الجهلاء......
- تستعمل الحرام بدعوة ان الناس تفعل هذا
- تفعل المعاصي و الذنوب و المصيبة لا تستنكر عندما ترى أو تسمع عن فاحشة أو فضيحة
- يتركون نساءهم يفعلون ما يحلو لهم و تسمح بالاختلاط بالقاصي و الداني على سبيل العادات و التقاليد
- يزين الشيطان سوء عملك ففي يوم لا تُحاسب إلا نفسك و سيتبرأ منك الشيطان و كل من دعاك إلى إرتكاب المعاصي
لذا فكونو من الغرباء و لا تكونو من الجهلاء
دمتم في رعاية الله
تحياتي للجميع
دمتم في رعاية الله
تحياتي للجميع