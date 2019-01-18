السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كن من الغرباء و لا تكن من الجهلاء



في زمن غختلط و تساوى فيه اللص و الشريف و في زمن يُقال للعاصي أنه مؤمن و المؤمن يُقال له إرهابي و في زمن إختلفت فيه المسميات و كل شيئ اصبح مباح !!



فكيف سنفصل بين الفضيلة و الرذيلة ؟؟

و كيف سنحدد الصالح من الطالح ؟؟

و كيف سنميز الخبيث من الطيب ؟؟

و كيف ؟ و كيف ؟ و كيف ؟