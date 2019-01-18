كن من الغرباء و لا تكن من الجهلاء ....

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كن من الغرباء و لا تكن من الجهلاء

في زمن غختلط و تساوى فيه اللص و الشريف و في زمن يُقال للعاصي أنه مؤمن و المؤمن يُقال له إرهابي و في زمن إختلفت فيه المسميات و كل شيئ اصبح مباح !!

فكيف سنفصل بين الفضيلة و الرذيلة ؟؟
و كيف سنحدد الصالح من الطالح ؟؟
و كيف سنميز الخبيث من الطيب ؟؟
و كيف ؟ و كيف ؟ و كيف ؟

أمور كثيرة ستعرفون الآن كيف نتجنبها و نتجنب الوقوع في الفجور و المعاصي و كيف نُجنب انفسنا و بناتنا و شبابنا أن يقعو فريسة للشيطان


كن من الغرباء.....
  1. اقبض على دينك كأنك قابض على طوق النجاة في بر هائج
  2. حاذر دائما الإختلاط المشبوه الذي لا مبرر له و لا عذر
  3. احرص و انتقي دوما أصحابك و أقرانك
  4. مصحفك و صلاتك و دعائك و استغفارك دوما سيكونو السلاح الفتاك ضد الوقوع في أي معصية
  5. كن من المتقين و المفلحين و الفائزين ... و كن من الصابرين و الحامدين و الشاكرين ...و كل هذا سيتحقق بعصمة أمرك بدينك
  6. قدوة سوف يأتي اليوم الذي يريد الناس فيه أن يكونو غرباء مثلك وقتها لن تكون غريبا
و لا تكن من الجهلاء......
  1. تستعمل الحرام بدعوة ان الناس تفعل هذا
  2. تفعل المعاصي و الذنوب و المصيبة لا تستنكر عندما ترى أو تسمع عن فاحشة أو فضيحة
  3. يتركون نساءهم يفعلون ما يحلو لهم و تسمح بالاختلاط بالقاصي و الداني على سبيل العادات و التقاليد
  4. يزين الشيطان سوء عملك ففي يوم لا تُحاسب إلا نفسك و سيتبرأ منك الشيطان و كل من دعاك إلى إرتكاب المعاصي
لذا فكونو من الغرباء و لا تكونو من الجهلاء

دمتم في رعاية الله
تحياتي للجميع
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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#2
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#2
يزين الشيطان سوء عملك ففي يوم لا تُحاسب إلا نفسك و سيتبرأ منك الشيطان و كل من دعاك إلى إرتكاب المعاصي
في هده الجملة الخص ما كتبتي
بارك الله فيك وانار طريقك
موضوعك طيب جدا
لا تحرمينا من تواجدك في الركن
رزقك الله من حيث لا تحتسبين
 
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