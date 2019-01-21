راهم يصولدو التالي ما يلحقش

sami44
:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
السلام عليكم
ان شاء الله كامل راكم بيان بدون مقدمات وزخرفات و وووووووو ندخل في الموضوع ديراكت
اليوم بانتلي نحكيلكم على الصولد في بلادنا
علابالي كامل عندكم في مدنكم محلات تدير الصولد في كل شيئ الحوايج الصبابط الروايح وليليكتروميناجي بيان سير
انا من بكري كنت نحسب الصولد معناه الحوايج الي يطولو في المحل ما يتباعوش يديرولهم صولد كي تخلاص منهم العمر ويشبعو غبار يبيعوهم بنص سومة ولا كي تخرج ماركة جديدة تطيح البق على المركة القديمة يبيعوا القديمة بنص سومة باش ما تبورش في المحل
الجمعة الي جازت كان الصولد عند اينو عين الدفلى ضاهرة في الافلام وما صراتش غير انفتحو البيبان بعد الصلاة وقع هجوم كاسح على المركز التجاري والطايح اكثر من النايض والنايض مبليسي
الصورة من امام المركز التجاري
وبعد عمل تحريات عرفت بلي الصولد منضم من عند الدولة وعندو نهار معين الي هو 18 جانفي من كل عام ويبقى 10 ايام ولازم لو ترخيص من عند البلدية او مديرية التجارة
المشكل اانا حنا في الدزاير على العام نشوفة ليبلاك تاع الصولد معلقين في الحوانيت تقول شي راهم يبيعو لنا غير الصولد
والصولد الي عندنا ماشي كيما الي في الخارج قالولي في الخارج الصولد معناه تخفيض في السومة حتى 30/100 الgليل يقدر يعيش معاهم احنا عندنا السروال يكون يدير 200 الف ونهار الصولد 220 الف
وزيد الريحة قبل الصولد تكون 120 الف و يسلكوها الصامطين الي يشمو وما يشروش كيما مولات القبقاب ونهار الصولد تولي 80 الف وهي اصلا راهي نص قرعة برك
والصباط كيما تاع خالتي مريم@sanaya تسوي 40 الف نهار الصولد يولي 50 الف نهار تريكلامي يقولك فرونسي جلد تمساح وهو مخدوم في المدية جلد ديب
المونتو لحمر كيما تاع السلطانة @السلطانة قبل الصولد يسوى مليون ونهار الصولد يسوي 999 الف ناقص الف قهوة وما تشريهاش
والتلفون كيما تاع المدير @4algeria.com قبل الصولد يسوى 3 ملاين ونهار الصولد يسوى يسوى زوج ملاين غير 10 الاف واش ناقص حق الفليكسي برك
الطربوش كيما تاع خويا فريد @فريد أبوفيصل قبل الصولد يمدوهم بونيس مع السلعة ونهار الصولد يقولك 100 الف كون غير حطة معليش بفسد الجال والكيراتين خليك منو خويا فريد دير العمامة خير
بيسي كيما تاع الاخت سمية @ Soumia hadj mohammed قبل الصولد 2 ملاين عندها ماركة شنوية ونهار الصولد يسوى 10 ملاين يبدل العقلية نورمال يولي ابل و التفاحة موراه عادي
و نتوما كيفاش تشوفو الصولد في مدينتكم
وما تقولوليش ما عندكمش الصولد بارسكو علامة جزائرية مسجلة
راهو كاين الصو لد في الافكار وكاين في العقليات ومرات في الالغاز انا قبل سمانة صولديت لغز وكان الاقبال طيب جدا
وادا كاش واحد راه يصولدي في حاجة يقوللي
ان شاء الله كامل راكم بيان بدون مقدمات وزخرفات و وووووووو ندخل في الموضوع ديراكت
اليوم بانتلي نحكيلكم على الصولد في بلادنا
علابالي كامل عندكم في مدنكم محلات تدير الصولد في كل شيئ الحوايج الصبابط الروايح وليليكتروميناجي بيان سير
انا من بكري كنت نحسب الصولد معناه الحوايج الي يطولو في المحل ما يتباعوش يديرولهم صولد كي تخلاص منهم العمر ويشبعو غبار يبيعوهم بنص سومة ولا كي تخرج ماركة جديدة تطيح البق على المركة القديمة يبيعوا القديمة بنص سومة باش ما تبورش في المحل
الجمعة الي جازت كان الصولد عند اينو عين الدفلى ضاهرة في الافلام وما صراتش غير انفتحو البيبان بعد الصلاة وقع هجوم كاسح على المركز التجاري والطايح اكثر من النايض والنايض مبليسي
الصورة من امام المركز التجاري
وبعد عمل تحريات عرفت بلي الصولد منضم من عند الدولة وعندو نهار معين الي هو 18 جانفي من كل عام ويبقى 10 ايام ولازم لو ترخيص من عند البلدية او مديرية التجارة
المشكل اانا حنا في الدزاير على العام نشوفة ليبلاك تاع الصولد معلقين في الحوانيت تقول شي راهم يبيعو لنا غير الصولد
والصولد الي عندنا ماشي كيما الي في الخارج قالولي في الخارج الصولد معناه تخفيض في السومة حتى 30/100 الgليل يقدر يعيش معاهم احنا عندنا السروال يكون يدير 200 الف ونهار الصولد 220 الف
وزيد الريحة قبل الصولد تكون 120 الف و يسلكوها الصامطين الي يشمو وما يشروش كيما مولات القبقاب ونهار الصولد تولي 80 الف وهي اصلا راهي نص قرعة برك
والصباط كيما تاع خالتي مريم@sanaya تسوي 40 الف نهار الصولد يولي 50 الف نهار تريكلامي يقولك فرونسي جلد تمساح وهو مخدوم في المدية جلد ديب
المونتو لحمر كيما تاع السلطانة @السلطانة قبل الصولد يسوى مليون ونهار الصولد يسوي 999 الف ناقص الف قهوة وما تشريهاش
والتلفون كيما تاع المدير @4algeria.com قبل الصولد يسوى 3 ملاين ونهار الصولد يسوى يسوى زوج ملاين غير 10 الاف واش ناقص حق الفليكسي برك
الطربوش كيما تاع خويا فريد @فريد أبوفيصل قبل الصولد يمدوهم بونيس مع السلعة ونهار الصولد يقولك 100 الف كون غير حطة معليش بفسد الجال والكيراتين خليك منو خويا فريد دير العمامة خير
بيسي كيما تاع الاخت سمية @ Soumia hadj mohammed قبل الصولد 2 ملاين عندها ماركة شنوية ونهار الصولد يسوى 10 ملاين يبدل العقلية نورمال يولي ابل و التفاحة موراه عادي
و نتوما كيفاش تشوفو الصولد في مدينتكم
وما تقولوليش ما عندكمش الصولد بارسكو علامة جزائرية مسجلة
راهو كاين الصو لد في الافكار وكاين في العقليات ومرات في الالغاز انا قبل سمانة صولديت لغز وكان الاقبال طيب جدا
وادا كاش واحد راه يصولدي في حاجة يقوللي