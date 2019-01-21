راهم يصولدو التالي ما يلحقش

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
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#1
السلام عليكم
ان شاء الله كامل راكم بيان بدون مقدمات وزخرفات و وووووووو ندخل في الموضوع ديراكت
اليوم بانتلي نحكيلكم على الصولد في بلادنا
علابالي كامل عندكم في مدنكم محلات تدير الصولد في كل شيئ الحوايج الصبابط الروايح وليليكتروميناجي بيان سير
انا من بكري كنت نحسب الصولد معناه الحوايج الي يطولو في المحل ما يتباعوش يديرولهم صولد كي تخلاص منهم العمر ويشبعو غبار يبيعوهم بنص سومة ولا كي تخرج ماركة جديدة تطيح البق على المركة القديمة يبيعوا القديمة بنص سومة باش ما تبورش في المحل
الجمعة الي جازت كان الصولد عند اينو عين الدفلى ضاهرة في الافلام وما صراتش غير انفتحو البيبان بعد الصلاة وقع هجوم كاسح على المركز التجاري والطايح اكثر من النايض والنايض مبليسي

الصورة من امام المركز التجاري
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وبعد عمل تحريات عرفت بلي الصولد منضم من عند الدولة وعندو نهار معين الي هو 18 جانفي من كل عام ويبقى 10 ايام ولازم لو ترخيص من عند البلدية او مديرية التجارة
المشكل اانا حنا في الدزاير على العام نشوفة ليبلاك تاع الصولد معلقين في الحوانيت تقول شي راهم يبيعو لنا غير الصولد

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والصولد الي عندنا ماشي كيما الي في الخارج قالولي في الخارج الصولد معناه تخفيض في السومة حتى 30/100 الgليل يقدر يعيش معاهم احنا عندنا السروال يكون يدير 200 الف ونهار الصولد 220 الف
وزيد الريحة قبل الصولد تكون 120 الف و يسلكوها الصامطين الي يشمو وما يشروش كيما مولات القبقاب ونهار الصولد تولي 80 الف وهي اصلا راهي نص قرعة برك
والصباط كيما تاع خالتي مريم@sanaya تسوي 40 الف نهار الصولد يولي 50 الف نهار تريكلامي يقولك فرونسي جلد تمساح وهو مخدوم في المدية جلد ديب
المونتو لحمر كيما تاع السلطانة @السلطانة قبل الصولد يسوى مليون ونهار الصولد يسوي 999 الف ناقص الف قهوة وما تشريهاش
والتلفون كيما تاع المدير @4algeria.com قبل الصولد يسوى 3 ملاين ونهار الصولد يسوى يسوى زوج ملاين غير 10 الاف واش ناقص حق الفليكسي برك
الطربوش كيما تاع خويا فريد @فريد أبوفيصل قبل الصولد يمدوهم بونيس مع السلعة ونهار الصولد يقولك 100 الف كون غير حطة معليش بفسد الجال والكيراتين خليك منو خويا فريد دير العمامة خير
بيسي كيما تاع الاخت سمية @ Soumia hadj mohammed قبل الصولد 2 ملاين عندها ماركة شنوية ونهار الصولد يسوى 10 ملاين يبدل العقلية نورمال يولي ابل و التفاحة موراه عادي

و نتوما كيفاش تشوفو الصولد في مدينتكم
وما تقولوليش ما عندكمش الصولد بارسكو علامة جزائرية مسجلة
راهو كاين الصو لد في الافكار وكاين في العقليات ومرات في الالغاز انا قبل سمانة صولديت لغز وكان الاقبال طيب جدا

وادا كاش واحد راه يصولدي في حاجة يقوللي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#2
إنضم
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#2
السلام عليكم وهذاك لاشان وين عندكم واش من مركز انا نعرف غير سيدي راشد فعين دفلة والعامرة جيت ليها
يا خويا انا هذا صولد ما نامنش بيه وما نروحش وما نششقاش نشري حجاب وخمار وصباط فالعام زوج مرات ما نظلش نستنى صولد نعرف انو الدوبل أو حاجة عيانة نروح ديركت للحانوت او مارشي نعرف يبيعو مليح نشوف ونقولو ساعدني شوي
اما هذي نتاع صولد نشوفها فالتليفيزبو شفت باللي راهي فالعاصمة وفالمراكز الكبيرة آرديس وغيرها مي انا ما نروحلهمش بعاد شوي عليا
كاين ناس يروحو لهذو البلايص ممكن يفيدوك اللي موالفين يشرو منهم
انا والله ما ننأمن بيهم نعرف ماكاش منها اي كلمة او تجارة او حاجة من خارج اهنا لازم يشوهوها جابو الصولد وحبو يعاندو ما يقدروش
انا رحت للترك ودخلت محل مكتوف فيه تخفيضات وكاين تشري حاجة وتدي زوج باطل وصح يحترمو قانون الصولد عندهم
فالمطار معرض نتاع ريحة نتاع رجال او نسا من الغالية ودايرين وين تجرب واختك فاتت كامل المحلات جحتى صرعتهم فالطيارة درت منهم كامل غسلت حوايجي وما راحتش
دارو معرض نتاع الحلقومة والبقلاوة فالمطار يوم سفري واختك واش نقولك كل دورة ندي جعت وماكلة غالية فالمطار وبقات قريب ساعتين عالطيارة كرهت مني ذيك اللي تبيع هههههههه هذا صولد انا نستعرف بيه هه
شكرا على الموضوع
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسفة على التأخير في الاعتماد أخي سامي، وبالعودة لموضوعك ولي هو الصولد ويا الصولد، معرف علاه جامي نتلاقا بيه
التسوق والصولد تلقى النساء كامل يحبوه ويعرفوه، غير أنا، نخرج مرة في العام نشري كاش حاجة من تم مانزيدش ندور
لا بالتسوق ولا بالصولد هههه، وعجبتني صباط جلد الديب ههههه درك راهم حفظو كلمة الترك، اي حاجة راهي تاع الترك
وهي مخدومة في الدورة تاع الحومة ههه، والصولد أكيد كاين في مدينتي ساعات نسمع ببعض الاهل يطيحو في حاجة مليحة
أو هي حاجة مليحة في نظرهم بينما هي فخ من البائع هههه الله أعلم، وساعات يطيحو في صولد معوّج
المهم من اللخر خاطيني الصولد ومانعرفش التقنيات تاعو، أنا اصلا مانستناهش نشري حاجة معقولة وقد دراهمي
وفي اي وقت، ويعجبوين غير هادوك لي تدخل تشري من عندهم تقولو شحال هادي يقولك مثلا 150 ومن بعد يقولك
والله كانت 250 رانا نزلنا في سومتهم، تزيد تدخل عند الثاني يقولك والله كانت بسومة كتر ونزلناها، مافهمشت وكتاه نروح ليهم ونطيح
في السومة قبل ما ينزلوها، المهم باينة راني خارج مجال التغطية، نشوفو مع الإخوة والأخوات لي يعرفو للصولد ترا
شكرا أخي على الموضوع المميز بارك الله فيك
تحياتي
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#4
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#4
السلام عليكم ....
صولد عندنا حنا في مدينتنا بذات مكانش حاجة ص ولد :unsure:كلمة صولد متقراهاش طوول :sneaky:
وتزويدك حاجة انا من المضربين عليه لانوو مفهومو خاطئ عند بعض التجار o_Oياخويا نشريها ديراكت اوموان متبقاش في قلبي ويستغبينى ويقولى ص ولد وهى بسومتها:cry:
 
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