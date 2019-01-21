راهم يصولدو التالي ما يلحقش

السلام عليكم وهذاك لاشان وين عندكم واش من مركز انا نعرف غير سيدي راشد فعين دفلة والعامرة جيت ليها

يا خويا انا هذا صولد ما نامنش بيه وما نروحش وما نششقاش نشري حجاب وخمار وصباط فالعام زوج مرات ما نظلش نستنى صولد نعرف انو الدوبل أو حاجة عيانة نروح ديركت للحانوت او مارشي نعرف يبيعو مليح نشوف ونقولو ساعدني شوي

اما هذي نتاع صولد نشوفها فالتليفيزبو شفت باللي راهي فالعاصمة وفالمراكز الكبيرة آرديس وغيرها مي انا ما نروحلهمش بعاد شوي عليا

كاين ناس يروحو لهذو البلايص ممكن يفيدوك اللي موالفين يشرو منهم