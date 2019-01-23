ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بومودورو أو تقنية الطماطمPomodoro Technique
تشكو دائمًا من عدم إكمال المهمات وإنجازها ؟ دماغك مشتّت و لا تستطيع التركيز على المهمة التي بين يديك؟ جرّب تقنية بومودورو أو (تقنية الطماطم) في من الطرق الفعّالة لإدارة الوقت.
بومودورو أو تقنية الطماطمPomodoro Technique
تشكو دائمًا من عدم إكمال المهمات وإنجازها ؟ دماغك مشتّت و لا تستطيع التركيز على المهمة التي بين يديك؟ جرّب تقنية بومودورو أو (تقنية الطماطم) في من الطرق الفعّالة لإدارة الوقت.
ما هي بومودورو أو تقنية الطماطم؟
هي طريقة عملية لتنظيم الوقت مع إعطاء المخ وقتاً للراحة ،طوّر فكرة البومودورو الإيطالي فرانشيسكو سيريلو(Francesco Cirillo) أواخر الثمانينات، بعد أن استخدم جهاز التوقيت الخاص بالمطبخ والذي يشبه الطماطم، وقسم فترات عمله إلى ٢٥ دقيقة ثم يفصل بين كل فترة وأخرى بخمس دقائق فقط.
يعتبر هذا الأسلوب مناسب لرفع معدل التركيز لاستخدامه فكرة “التوقف المتكرر”.
الطريقة/ من اليسار إلى اليمين
1-اكتب قائمة بالعمل الذي تريد القيام به. (كتابة، مذاكرة، طبخ، قراءة… مهام مختلفة)
2-اضبط المؤقت على 25 دقيقة.
3-ابدأ في العمل حتي ينتهي المؤقت، وتوقف مباشرة عنه.
4-الآن فترة راحة قصيرة لمدة ٥ دقائق. (لا تفعل أي شيء له علاقة بالمهام.. انظر إلى السقف بهدوء)
5-عد إلى ذات المهمة إن لم تنتهي أو ابدأ بمهمة جديدة لمدة ٢٥ دقيقة
6-توقف لمدة ٥ دقائق
7-كرّر الطريقة أربع فترات
8-عند كل ٤ بومودورو (1 بومودورو يوافق جلسة عمل، في هذه الحالة، 25 دقيقة) تأخذ استراحة كبيرة من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.
9-في نهاية اليوم احسب عدد فترات الطماطم( البوموداري) التي استغرقتها في كل مهمة
خط الزمن للبومودورو
يوضح الشكل خط الزمن لمدة ٤ بومودورو أي فترة متكاملة من العمل وتساوي ساعتين..
إن إنجاز الساعتين بهذه الطريقة أسرع وأفضل جودة للعمل وللتركيز.. ويساعد ذلك أيضاً لمعرفة حجم إنجازك وعلاقته مع الوقت (كل إنجاز كم يستغرق من الوقت).. ستتعرف على نفسك أكثر وعلى قدراتك..
هي طريقة عملية لتنظيم الوقت مع إعطاء المخ وقتاً للراحة ،طوّر فكرة البومودورو الإيطالي فرانشيسكو سيريلو(Francesco Cirillo) أواخر الثمانينات، بعد أن استخدم جهاز التوقيت الخاص بالمطبخ والذي يشبه الطماطم، وقسم فترات عمله إلى ٢٥ دقيقة ثم يفصل بين كل فترة وأخرى بخمس دقائق فقط.
يعتبر هذا الأسلوب مناسب لرفع معدل التركيز لاستخدامه فكرة “التوقف المتكرر”.
الطريقة/ من اليسار إلى اليمين
1-اكتب قائمة بالعمل الذي تريد القيام به. (كتابة، مذاكرة، طبخ، قراءة… مهام مختلفة)
2-اضبط المؤقت على 25 دقيقة.
3-ابدأ في العمل حتي ينتهي المؤقت، وتوقف مباشرة عنه.
4-الآن فترة راحة قصيرة لمدة ٥ دقائق. (لا تفعل أي شيء له علاقة بالمهام.. انظر إلى السقف بهدوء)
5-عد إلى ذات المهمة إن لم تنتهي أو ابدأ بمهمة جديدة لمدة ٢٥ دقيقة
6-توقف لمدة ٥ دقائق
7-كرّر الطريقة أربع فترات
8-عند كل ٤ بومودورو (1 بومودورو يوافق جلسة عمل، في هذه الحالة، 25 دقيقة) تأخذ استراحة كبيرة من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.
9-في نهاية اليوم احسب عدد فترات الطماطم( البوموداري) التي استغرقتها في كل مهمة
خط الزمن للبومودورو
يوضح الشكل خط الزمن لمدة ٤ بومودورو أي فترة متكاملة من العمل وتساوي ساعتين..
إن إنجاز الساعتين بهذه الطريقة أسرع وأفضل جودة للعمل وللتركيز.. ويساعد ذلك أيضاً لمعرفة حجم إنجازك وعلاقته مع الوقت (كل إنجاز كم يستغرق من الوقت).. ستتعرف على نفسك أكثر وعلى قدراتك..
تلميحة/
- الهدف الأساسي من هذه التقنية هو للحد من تأثير المقاطعات الداخلية والخارجية على التركيز وتدفق المعلومات
- ابتعد عن المشتتات (مثل: تنبيهات الجوال والايميل على جهاز الكمبيوتر)
- أنت المسؤول عن نفسك وتنظيم وقتك فكن صادق في فترات العمل (٢٥ دقيقة) وفي فترات الراحة (٥ دقائق)
- اجعل آخر فترة راحة (٢٠ دقيقة) للقيام بفعل مريح جسدي كالاستحمام مثلا أو غفوة صغيرة كي تعود بنشاط للدورة القامة من ٤ بروموداري (فترات عمل) وهكذا.
من المهم أن تلاحظ أنه إذا تم مقاطعتك خلال جلسة بومودورو من قبل زميل أو اجتماع أو حالة طارئة، فيجب عليك مقاطعة الجلسة. احفظ عملك، و ابدأ جلسة جديدة عندما تكون أكثر هدوءا.
المصدر: موقع منتدى التنمية البشرية
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
- الهدف الأساسي من هذه التقنية هو للحد من تأثير المقاطعات الداخلية والخارجية على التركيز وتدفق المعلومات
- ابتعد عن المشتتات (مثل: تنبيهات الجوال والايميل على جهاز الكمبيوتر)
- أنت المسؤول عن نفسك وتنظيم وقتك فكن صادق في فترات العمل (٢٥ دقيقة) وفي فترات الراحة (٥ دقائق)
- اجعل آخر فترة راحة (٢٠ دقيقة) للقيام بفعل مريح جسدي كالاستحمام مثلا أو غفوة صغيرة كي تعود بنشاط للدورة القامة من ٤ بروموداري (فترات عمل) وهكذا.
من المهم أن تلاحظ أنه إذا تم مقاطعتك خلال جلسة بومودورو من قبل زميل أو اجتماع أو حالة طارئة، فيجب عليك مقاطعة الجلسة. احفظ عملك، و ابدأ جلسة جديدة عندما تكون أكثر هدوءا.
المصدر: موقع منتدى التنمية البشرية
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه