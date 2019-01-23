السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







بومودورو أو تقنية الطماطمPomodoro Technique

تشكو دائمًا من عدم إكمال المهمات وإنجازها ؟ دماغك مشتّت و لا تستطيع التركيز على المهمة التي بين يديك؟ جرّب تقنية بومودورو أو (تقنية الطماطم) في من الطرق الفعّالة لإدارة الوقت.​

ما هي بومودورو أو تقنية الطماطم؟

هي طريقة عملية لتنظيم الوقت مع إعطاء المخ وقتاً للراحة ،طوّر فكرة البومودورو الإيطالي فرانشيسكو سيريلو(Francesco Cirillo) أواخر الثمانينات، بعد أن استخدم جهاز التوقيت الخاص بالمطبخ والذي يشبه الطماطم، وقسم فترات عمله إلى ٢٥ دقيقة ثم يفصل بين كل فترة وأخرى بخمس دقائق فقط.

يعتبر هذا الأسلوب مناسب لرفع معدل التركيز لاستخدامه فكرة “التوقف المتكرر”.

الطريقة/ من اليسار إلى اليمين







1-اكتب قائمة بالعمل الذي تريد القيام به. (كتابة، مذاكرة، طبخ، قراءة… مهام مختلفة)

2-اضبط المؤقت على 25 دقيقة.

3-ابدأ في العمل حتي ينتهي المؤقت، وتوقف مباشرة عنه.

4-الآن فترة راحة قصيرة لمدة ٥ دقائق. (لا تفعل أي شيء له علاقة بالمهام.. انظر إلى السقف بهدوء)

5-عد إلى ذات المهمة إن لم تنتهي أو ابدأ بمهمة جديدة لمدة ٢٥ دقيقة

6-توقف لمدة ٥ دقائق

7-كرّر الطريقة أربع فترات

8-عند كل ٤ بومودورو (1 بومودورو يوافق جلسة عمل، في هذه الحالة، 25 دقيقة) تأخذ استراحة كبيرة من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.

9-في نهاية اليوم احسب عدد فترات الطماطم( البوموداري) التي استغرقتها في كل مهمة



خط الزمن للبومودورو

يوضح الشكل خط الزمن لمدة ٤ بومودورو أي فترة متكاملة من العمل وتساوي ساعتين..







إن إنجاز الساعتين بهذه الطريقة أسرع وأفضل جودة للعمل وللتركيز.. ويساعد ذلك أيضاً لمعرفة حجم إنجازك وعلاقته مع الوقت (كل إنجاز كم يستغرق من الوقت).. ستتعرف على نفسك أكثر وعلى قدراتك..​