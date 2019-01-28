نتائج المسابقة الكبرى ( مميزون )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم وجزاكم كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتكم ان شاء الله يارب

الف الف الف المبارك لكل الفائزين وكانت اعمالهم وكلماتهم في ميزان حسناتهم ان شاء الله يارب

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه​