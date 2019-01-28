نتائج المسابقة الكبرى ( مميزون )

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
احبابنا قبل فترة و بمناسبة الاحتفالات بذكرى تأسيس اللمة
طرحنا مسابقة مميزون
و التي تعتبر الاضخم من بين المسابقات التي نطرحها في اللمة
فكانت مشاركات غاية في الروعة و كان التنافس على أشده بين الاعضاء
فبرزت الكثير من الاقلام و المواهب
اليوم على بركة الله نعلن عن الفائزين و عن الجوائر
طبعا ستبقى اللمة هي الفائز الأول بكم و بأقلامكم و مواهبكم
إليكم النتائج
1 ـ قســـم .مجتمع اللمة العام
الموضوع الفائز ـ الموت البطيء..(مشاركتي مسابقة مميزون) ـــ @ملكة زوجي
2 ـ قســـم .منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
الموضوع الفائز ـ التربية الجنسية أمر لا بد منه .. مشارك في مسابقة مميزون ـــ @Autumn leaves
3 ـ قســـم . ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ]
الموضوع الفائز ـمشآركتي في مسابقة التصوير - خط وصورة - ـــ @Soumia hadj mohammed
4ـ قســـم .منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ] ـ
الموضوع الفائز ـ مشاركتي في مسابقة مميزون-بريق الأمل- ـــ @soso ana
5 ـ قسم منتدى المطبخ الجزائري ـ ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري ( عندنا فائزتين )
الموضوع الفائز ـ مشاركتى في مسابقة متميزون ـ @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
و ايضا موضوع ــمشاركتي في مسابقة مميزون الاحتفال بالعام ال 13 سنة لتأسيس المنتدى ـــ @آية نور اليقين
6ـ منتدى الرسم والتصاميم
الموضوع الفائز ـ مشاركتي البسيطة في مسابقة مميزونـ @فتى من الغد
ليتحصل كل عضو على لقب نجم اللمة
و وسام
و على
نقطة شرفية
أما باقي المشاركين
@sami44
@السلطانة
@ليليا مرام
@ماغيكاي تشان
@zagane
@Yasmina.yaso
سيتحصلون على وسام
و على
مبروك للجميع
مع تحيات ادار اللمة
مع تحيات ادار اللمة