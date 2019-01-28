نتائج المسابقة الكبرى ( مميزون )

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,013
نقاط التفاعل
23,443
النقاط
2,061

1544976010337.png


احبابنا قبل فترة و بمناسبة الاحتفالات بذكرى تأسيس اللمة
طرحنا مسابقة مميزون
و التي تعتبر الاضخم من بين المسابقات التي نطرحها في اللمة
فكانت مشاركات غاية في الروعة و كان التنافس على أشده بين الاعضاء
فبرزت الكثير من الاقلام و المواهب

1544978531826.png

اليوم على بركة الله نعلن عن الفائزين و عن الجوائر
طبعا ستبقى اللمة هي الفائز الأول بكم و بأقلامكم و مواهبكم

إليكم النتائج

1 ـ قســـم .مجتمع اللمة العام
الموضوع الفائز ـ الموت البطيء..(مشاركتي مسابقة مميزون) ـــ @ملكة زوجي

2 ـ قســـم .منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
الموضوع الفائز ـ التربية الجنسية أمر لا بد منه .. مشارك في مسابقة مميزون ـــ @Autumn leaves

3 ـ قســـم . ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ]
الموضوع الفائز ـمشآركتي في مسابقة التصوير - خط وصورة - ـــ @Soumia hadj mohammed

4ـ قســـم .منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ] ـ
الموضوع الفائز ـ مشاركتي في مسابقة مميزون-بريق الأمل- ـــ @soso ana

5 ـ قسم منتدى المطبخ الجزائري ـ ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري ( عندنا فائزتين )
الموضوع الفائز ـ مشاركتى في مسابقة متميزون ـ @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
و ايضا موضوع ــمشاركتي في مسابقة مميزون الاحتفال بالعام ال 13 سنة لتأسيس المنتدى ـــ @آية نور اليقين


منتدى الرسم والتصاميم
الموضوع الفائز ـ مشاركتي البسيطة في مسابقة مميزونـ @فتى من الغد

100393

ليتحصل كل عضو على لقب نجم اللمة

و وسام


و على





نقطة شرفية

100394
أما باقي المشاركين
@sami44
@السلطانة
@ليليا مرام
@ماغيكاي تشان
@zagane
@Yasmina.yaso


سيتحصلون على وسام




و على


100394
مبروك للجميع
مع تحيات ادار اللمة
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,280
نقاط التفاعل
24,857
النقاط
1,656
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتكم ان شاء الله يارب
الف الف الف المبارك لكل الفائزين وكانت اعمالهم وكلماتهم في ميزان حسناتهم ان شاء الله يارب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,260
نقاط التفاعل
1,819
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الف مبروك للفائزين وبااارك الله فيكم
🤲
وربي يحفظ لمتنا ان شاء الله
تحياتي
 
يوسےفے

يوسےفے

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,636
نقاط التفاعل
2,549
النقاط
2,186
السلام عليكم و رحمة الله
مبارك للمتميزين
تميز في طرح المواضيع و رقي في الأفكار المعالجة
بالتوفيق في قادم المسابقات
و كل الشكر للمنظيمين.
;)
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,600
النقاط
1,951
السلام عليكم جميعا
نبارك لكل الفائزين والفائزات فعلا مبادرة جميلة جدا رغم أنني وصلت في مراحلها الأخيرة وكلنا فائزون بالتواجد في منتدى رائع كمنتدى اللّمة
نشكر مجهودكم كإدارة وكأعضاء ونشكر كل من وضع بصمة وحرف في مواضيعنا زادنا فخرا ان أفكارنا البسيطة تجد صداها عندكم الشكر الجزيل لكل الأعضاء ألف مبروك لكل المشاركين
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,600
النقاط
1,951
السلام عليكم اخي
أين هي نتيجة قسم إهنا فرغ واش كاين فقلبك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,870
نقاط التفاعل
5,589
النقاط
751
السلام عليمم ورحمة الله
مبارك للفائزين و مزيد من التميز ان شاء الله
كل الشكر والتقدير للقائمين على المسابقة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,192
نقاط التفاعل
5,348
النقاط
1,311
السلام عليكم ....
مبارك للفائزين جميعاا
بارك الله في كل من قام بمجهود صغير او كبير
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,013
نقاط التفاعل
23,443
النقاط
2,061
قال فتى من الغد:
الف مبروووك
فقط سؤال الم تقول ان الفائزين ياخذون لقب نجم اللمة؟؟
إضغط للتوسيع...
إييييه قلنا ذالك ولييدي و راني كاتبها و راح يكون ذلك لأنه الامر ياخذ وقت
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,013
نقاط التفاعل
23,443
النقاط
2,061
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي
أين هي نتيجة قسم إهنا فرغ واش كاين فقلبك
إضغط للتوسيع...
ههههههههههههه ياالكحلوشة قسم فرغ واش كاين في قلبك ماهوش معني بالمسابقة هته
راني زعفان منك عندي 20 يوم تقريبا غايب و ما سقسيتيش عليا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,600
النقاط
1,951
قال الامين محمد:
ههههههههههههه ياالكحلوشة قسم فرغ واش كاين في قلبك ماهوش معني بالمسابقة هته
راني زعفان منك عندي 20 يوم تقريبا غايب و ما سقسيتيش عليا
إضغط للتوسيع...
سلام الكحلوش
انا فبالبي اللي غايب قاع ما يطلش وانت كل صباح تقرعج علينا وتدخل ترد عالإدارة واخنا داير علينا باتمان
ايه نسيت هذاك موضوع تفاؤلي على واش درناه مش نرومالمو مسابقة مميزون والا انا راني نضرب ونخطي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,013
نقاط التفاعل
23,443
النقاط
2,061
قال ليليا مرام:
سلام الكحلوش
انا فبالبي اللي غايب قاع ما يطلش وانت كل صباح تقرعج علينا وتدخل ترد عالإدارة واخنا داير علينا باتمان
ايه نسيت هذاك موضوع تفاؤلي على واش درناه مش نرومالمو مسابقة مميزون والا انا راني نضرب ونخطي
إضغط للتوسيع...
تحوسيني نموت مرة وحدة يا الغيووورة نخبرك عمري طويييييلة بزاف خخخخخخخخخخخخخخ يا الكحلوشة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,600
النقاط
1,951
قال الامين محمد:
تحوسيني نموت مرة وحدة يا الغيووورة نخبرك عمري طويييييلة بزاف خخخخخخخخخخخخخخ يا الكحلوشة
إضغط للتوسيع...
بعيد الشر وكي تموت انت وانا شكون نستنى ياك قلنا التعدد معليش كمل 3 وانا 4 ناكلك راسك
ععهههه نغير منك هاهاهاه ضحكتني ومانيش طايقة مهبول
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,013
نقاط التفاعل
23,443
النقاط
2,061
قال ليليا مرام:
بعيد الشر وكي تموت انت وانا شكون نستنى ياك قلنا التعدد معليش كمل 3 وانا 4 ناكلك راسك
ععهههه نغير منك هاهاهاه ضحكتني ومانيش طايقة مهبول
إضغط للتوسيع...
هههههههههههههههه نصلي و نرجع يا المهبووولة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,372
نقاط التفاعل
65,575
النقاط
821
وعليكم السلام ورحمة الله. بركاته
كانت من افضل المسابقات انهينا وبدأنا بها السنة نشكر جميع اعضاء اللمة لمشاركاتهم الهادفة مبارك علينا هذا التميز والنوعية في المواضيع، 🎉🎈🎁🎀🏅🏆🎖
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,039
نقاط التفاعل
3,878
النقاط
1,551
السلام عليكم ورحمة الله.
مواضيع ومشاركات جميلة ومتميزة وهادفة وراقية وبمستوى جيد نتمنى أن يستمر ويتوسع ويزدهر على طول السنة ربي يبارك في كتابها وربي يبارك في من قاموا على تجهيز وتسيير واختتام هذه المنافسة مبارك للفائزين وشكرا للجميع.(y)
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
621
نقاط التفاعل
833
النقاط
31
السلام عليكم
مبارك للجميع ..
وهنيئا لنا تواجدنا في هذا المكان ..
..
تقديري واحترامي لجهودكم الطيبة
تحياتي
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,564
نقاط التفاعل
4,553
النقاط
191
الف مبروك للفائزين
في انتظار مساباقات جديدة
بالتوفيق​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top