الجزائري والدوا قصة حب لا تنتهي

sami44
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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
اليوم بانت لي على موضوع وضاهرة نشوفها في مجتمعنا كل يوم كل ساعة ما تقولوليش انتوما ما شفتوهاش على خاطر كلنا جزائريين وما نروحوش للطبيب
الي ضرو راسو كيما انا نشرب دوليبران ومانيش عارف التأثيرات الجانبية تاعها باسكو كاين ادوية نستهين بها وهي ممكن تشكل خطر على الصحة تاعنا وكاين الي تدير سرطان عافانا الله وياكم وكثير الادوية سحبت من السوق بسبب تأثيراتها الجانبية
كيما خويا محمد الامين @الامين محمد على العام يشتكي من الارني ربي يشافيه ويعافيه بصح كون تسقسيه على الدوا يقولك قالولي اشرب كذا وكذا بالاك يشرب مالوكس مثلا
يا خويا مالوكس لليسطوما دير السبتة وسيي ما ترفدش الثقيل وتشوف النتيجة مي الوقت ما علاباليش شحال
الاخت شيماء
اليوم بانت لي على موضوع وضاهرة نشوفها في مجتمعنا كل يوم كل ساعة ما تقولوليش انتوما ما شفتوهاش على خاطر كلنا جزائريين وما نروحوش للطبيب
الي ضرو راسو كيما انا نشرب دوليبران ومانيش عارف التأثيرات الجانبية تاعها باسكو كاين ادوية نستهين بها وهي ممكن تشكل خطر على الصحة تاعنا وكاين الي تدير سرطان عافانا الله وياكم وكثير الادوية سحبت من السوق بسبب تأثيراتها الجانبية
كيما خويا محمد الامين @الامين محمد على العام يشتكي من الارني ربي يشافيه ويعافيه بصح كون تسقسيه على الدوا يقولك قالولي اشرب كذا وكذا بالاك يشرب مالوكس مثلا
يا خويا مالوكس لليسطوما دير السبتة وسيي ما ترفدش الثقيل وتشوف النتيجة مي الوقت ما علاباليش شحال
الاخت شيماء
@ماغيكاي تشان توجور تشتكي من لا gريب وتسقسيها رحتي للطبيب تقولك لا لا قالولي اشربي بارالقان مع التيزانة وكي تجي ترقدي ديري العسل والقارص ايه علابالنا
العسل والقارص ايفيكاس للزكام والحلق وكثير من الامراض بصح واش دخل بارالقان في الوسط
بصح ممكن دواء الطب البديل مع الدواء الكميائي يعطو نتيجة انا ما جربتهاش والي جربها يقولنا
- @ا@م أمينة تمرض بنتها الله لا يقدر وربي يحفضها تلقى الحمى طالعة تديرلها المزهر في خمار وتزير تقول راهي تبربر في الحمى ماشي تنقص فيها واذا شافت الحال ما تبدلش تقطع حبة قارص زوج اقراص وتحزمهم لها على جبهتها خصها تدير معاها سيلفي برك
الي محيرني هل المزهر ينقص الحمى صح والقارص علاش تعذبي فيه خليه للقاطو خيرلك و ادي بنتك للطبيب
الاخت @ليليا مرام علابالي عندها فارماسيان في الدار وبسبب المرض تستعمل كل الادوية بمقاديرها الصحيحة ربي يشافيها ويعافيها بصح هذا ما يعنيش بلي ما تديرش التيزانة تع الزعتر مع الباراسيتامول نهار يتعكر المزاج تاعها
وتاني شفت العجايز الكبار صدقوني عندي امي ربي يحفضها الي يحل الباطة تاع الدوا تقولو اعطيني حبة وتموت على السيرو
كل ما ندخل عندها تقولي راني مريضة نقولها واشبيك تقولي راسي وعينيا ثقال نقوللها رحتي للطبيب تقولي لا لا راهي جابتلي زوجة خوك حبة كاشي راني مليحة شوية خير من قبيل ونهار نشوف الماركة نلقاها ما تصلحش كامل لحالتها سيرتو مع السكر الي عندها
وكاين الي يشرب زيت الزيتون من اجل العلاج من حالة ما و غير ينصحوه بكاشي ولا سيرو يشري ويشرب مباشرة وهو ما علابالوش بلي زيت الزيتون يقضي على مفعول كل الادوية
وانوما كيفاش تستعملو الدوا
بالوصفة الطبية ولا اشري واشرب المهم نبرا برك
هل حصل لكم موقف شربتو دوا ومن بعد لقيتوه ما يصلحلكمش
احكيلنا على موقف صرالك سيرتو مع الرد ولا gريب
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