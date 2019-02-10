الجزائري والدوا قصة حب لا تنتهي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا لما نشوف مع دارنا نحس روحي في صيدلية تاع الصح، لدرجة علبة كبيرة تاع دواء لبابا وعلبة كبيرة تاع دواء لماما

بابا عندو السكر ولاطونسيو ويشرب كذلك أدوية أخرى تاع الكوليستيرول وماما عندها زوج عمليات على القلب والسكر

وتشرب الدواء كذلك تاع الكوليستيرول، وبزاف أدوية يعني تاع السكر برك ماش دواء واحد أكثر من دواء، بلا أدوية أخرى

لما تمرض رجلها لازملها دواء تمرض عينها لازمها دواء، وهذا بلا الاطباء لي مازلت ماراحتلهمش وبزاف أمور، لما يشوف الانسان

هكا النص يطيح منو، بصح الحمد لله، ووالديا يستعملو الأدوية وفق مشاورة الطبيب، يعني عندهم كونترول كل مدة معينة

يوصفلهم الطبيب الدواء ولازم يشربوه يوميا خاطر عندهم أمراض مزمنة، أما الادوية هكاك الحق عندي الوالدة تاعي

هي الطبيبة تاعنا، جامي تشربلنا الدواء هكاك وفي نفس الوقت خاطينا الطبيب هههه، انا عندي مراجعات مرة على مرة

وفي فترات معينة عند طبيبة الحساسية لازمني الفترة هاديك نشري الدواء بمشاورتها وإلا تلحقلي لحاجة ماش مليحة

غير هاد الشي خاطيني الطبيب وخاطيني الدواء، حتى ولو يوجعني راسي مانشرب والو نقول درك وحدو يحبس، واذا حكمتي

لاقريب ندير تيزانة بالقارص والعسل وخلاص هههه مانشرب والو، غير لاكان مرضت بقراجمي وتقفلت خلاص لازمني

طبيب تما، اما الأدوية انا خوافة منهم هههه مانحبش نشرب دواء هكاك تاع روحي، يعطيهولي الطبيب ونتوسوس ههههه وين وحدي

بصح كاين بزاف ناس لي يشرب برك، تلقاه يمرض يعيط لشخص خلاف يسقسيه ويشرب الدواء لي قالو عليه وهو ماعلابالوش

اصلا إذا عندهم نفس الداء، يا ناس انا الطبيب ونتوسوس منو ونتوما تشربو من آراء الناس هو ضميركم فين؟

واش نقولو ربي يشفي كل مريض ويعافينا أجمعين، شكرا على الموضوع المميز بارك الله فيك