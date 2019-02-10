الجزائري والدوا قصة حب لا تنتهي

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
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إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله


101312


اليوم بانت لي على موضوع وضاهرة نشوفها في مجتمعنا كل يوم كل ساعة ما تقولوليش انتوما ما شفتوهاش على خاطر كلنا جزائريين وما نروحوش للطبيب

الي ضرو راسو كيما انا نشرب دوليبران ومانيش عارف التأثيرات الجانبية تاعها باسكو كاين ادوية نستهين بها وهي ممكن تشكل خطر على الصحة تاعنا وكاين الي تدير سرطان عافانا الله وياكم وكثير الادوية سحبت من السوق بسبب تأثيراتها الجانبية

كيما خويا محمد الامين @الامين محمد على العام يشتكي من الارني ربي يشافيه ويعافيه بصح كون تسقسيه على الدوا يقولك قالولي اشرب كذا وكذا بالاك يشرب مالوكس مثلا

يا خويا مالوكس لليسطوما دير السبتة وسيي ما ترفدش الثقيل وتشوف النتيجة مي الوقت ما علاباليش شحال

الاخت شيماء

@ماغيكاي تشان توجور تشتكي من لا gريب وتسقسيها رحتي للطبيب تقولك لا لا قالولي اشربي بارالقان مع التيزانة وكي تجي ترقدي ديري العسل والقارص ايه علابالنا

العسل والقارص ايفيكاس للزكام والحلق وكثير من الامراض بصح واش دخل بارالقان في الوسط

بصح ممكن دواء الطب البديل مع الدواء الكميائي يعطو نتيجة انا ما جربتهاش والي جربها يقولنا


101313


  • @ا@م أمينة تمرض بنتها الله لا يقدر وربي يحفضها تلقى الحمى طالعة تديرلها المزهر في خمار وتزير تقول راهي تبربر في الحمى ماشي تنقص فيها واذا شافت الحال ما تبدلش تقطع حبة قارص زوج اقراص وتحزمهم لها على جبهتها خصها تدير معاها سيلفي برك

الي محيرني هل المزهر ينقص الحمى صح والقارص علاش تعذبي فيه خليه للقاطو خيرلك و ادي بنتك للطبيب

الاخت @ليليا مرام علابالي عندها فارماسيان في الدار وبسبب المرض تستعمل كل الادوية بمقاديرها الصحيحة ربي يشافيها ويعافيها بصح هذا ما يعنيش بلي ما تديرش التيزانة تع الزعتر مع الباراسيتامول نهار يتعكر المزاج تاعها


وتاني شفت العجايز الكبار صدقوني عندي امي ربي يحفضها الي يحل الباطة تاع الدوا تقولو اعطيني حبة وتموت على السيرو

كل ما ندخل عندها تقولي راني مريضة نقولها واشبيك تقولي راسي وعينيا ثقال نقوللها رحتي للطبيب تقولي لا لا راهي جابتلي زوجة خوك حبة كاشي راني مليحة شوية خير من قبيل ونهار نشوف الماركة نلقاها ما تصلحش كامل لحالتها سيرتو مع السكر الي عندها

وكاين الي يشرب زيت الزيتون من اجل العلاج من حالة ما و غير ينصحوه بكاشي ولا سيرو يشري ويشرب مباشرة وهو ما علابالوش بلي زيت الزيتون يقضي على مفعول كل الادوية

وانوما كيفاش تستعملو الدوا

بالوصفة الطبية ولا اشري واشرب المهم نبرا برك

هل حصل لكم موقف شربتو دوا ومن بعد لقيتوه ما يصلحلكمش

احكيلنا على موقف صرالك سيرتو مع الرد ولا gريب




 
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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تم الاعتماد
ههههههههههههه والله جبتها قد قد
و الله عندي فارمسيان في الدار كل انواع الدوا راه عندي و من كثرت الذهاب للطبيب راني وليت طبيب
في هاذو يومين راني عاجز عن المشي و راني طريح الفراش ما نقدرش نوقف خلاص و اذا وقفت نموت من السطر

جابولي طبيب للدار يكثر خيره
المهم قبل ما يوزن لاطونسو قلت راهي مليحة فعلا لما وزنها لقاها مليحة
بقى يحكي معايا باش يعرف سبب الألم قلت ليه كان عندي الألم بسب أمرين و هما انزلاق غضروفي و إلتهاب أو تقلص العضلة الكمثرية
قال كيف عرفتها قلت ليه كان الألم ممتد حتى للكعب للأصابع أحيانا و بعد يومين راه الألم في الورك و يمتد حتى لحمة الساق يتوقف
و العضلة الكمثرية راهي ملتهبة و راهي تضغط على العصب الوركي اللي يمر تحتها
و لازمني دوا يعالج العضلة الكمثرية
قال كيف عرفتها انها ملتهبة قلت ليه لما نوقف على طولي تبدا تخدم و يقع عليها ضغط و لما تيبس تضغط على العصب
لي تحتها و هو العصب الوركي فيقع الألم


شفت كيف راني طبيب من كثرت الذهاب الى الطبيب ههههههههههههههه
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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النقاط
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السلام عليكم

صح عندك الحق فواش قلت كامل صح نجربو الحاجة الطبيعية و الا ما نفعتش و زاد الحال على بنادم باش نروحو للطبيب
و الناس تستعمل الدواء بزاف بلا ما تروح للطبيب و تسمع بلي فلان و فلانة فادهم هاداك الدواء امالا يقولو نجربوه نبراو و ما علابالهمش بلي كل جسم و كيفاش يتجاوب مع الدواء
و علابالنا بلي الدواء لي نستعملوه باش نداوو حاجة و هو مفيد لحاجة اخرى يضر بالصحة و فيه اثار جانبية تشكل خطر على صحة الانسان
لذا الواحد كي يمرض و لو مرض بسيط يستشير الطبيب خير ما يشرب الدواء وحدو و كاشما يصرا يكون على ضمانة الطبيب

بالنسبة لوالدتك ربي يحفظهالك و يطول في عمرها
و بما انه عندها السكر لازم تحاذر روحها و تتجنب الادوية دون وصفة طبية لان اصحاب السكر عندهم دواء معين ياخدوه لان الادوية تتفاعل مع بعضاها و يشكل خطر عليها

و انا كي هدرت على الدوا هكاك ماشي ما نستعملش الدواء من راسي و الله نشري وحدي و نستعملو ربي يستر و خلاص

يعطيك الصحة على الموضوع
ننتظر جديدك المميز دائما
دمت في رعاية الله

 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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751
قال الامين محمد:
تم الاعتماد
ههههههههههههه والله جبتها قد قد
و الله عندي فارمسيان في الدار كل انواع الدوا راه عندي و من كثرت الذهاب للطبيب راني وليت طبيب
في هاذو يومين راني عاجز عن المشي و راني طريح الفراش ما نقدرش نوقف خلاص و اذا وقفت نموت من السطر

جابولي طبيب للدار يكثر خيره
المهم قبل ما يوزن لاطونسو قلت راهي مليحة فعلا لما وزنها لقاها مليحة
بقى يحكي معايا باش يعرف سبب الألم قلت ليه كان عندي الألم بسب أمرين و هما انزلاق غضروفي و إلتهاب أو تقلص العضلة الكمثرية
قال كيف عرفتها قلت ليه كان الألم ممتد حتى للكعب للأصابع أحيانا و بعد يومين راه الألم في الورك و يمتد حتى لحمة الساق يتوقف
و العضلة الكمثرية راهي ملتهبة و راهي تضغط على العصب الوركي اللي يمر تحتها
و لازمني دوا يعالج العضلة الكمثرية
قال كيف عرفتها انها ملتهبة قلت ليه لما نوقف على طولي تبدا تخدم و يقع عليها ضغط و لما تيبس تضغط على العصب
لي تحتها و هو العصب الوركي فيقع الألم


شفت كيف راني طبيب من كثرت الذهاب الى الطبيب ههههههههههههههه
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واله غير صح الواحد يولي طبيب من كثرة المرض
ربي يشافيك ويعافيك
انت لازملك فارماسيان في الدار على حساب الامراض الي ذكرتهم سيرتو السكر لا يؤتمن
كل الشكر والاحتراموالتقدير لك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,769
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5,206
النقاط
751
قال ام أمينة:
السلام عليكم

صح عندك الحق فواش قلت كامل صح نجربو الحاجة الطبيعية و الا ما نفعتش و زاد الحال على بنادم باش نروحو للطبيب
و الناس تستعمل الدواء بزاف بلا ما تروح للطبيب و تسمع بلي فلان و فلانة فادهم هاداك الدواء امالا يقولو نجربوه نبراو و ما علابالهمش بلي كل جسم و كيفاش يتجاوب مع الدواء
و علابالنا بلي الدواء لي نستعملوه باش نداوو حاجة و هو مفيد لحاجة اخرى يضر بالصحة و فيه اثار جانبية تشكل خطر على صحة الانسان
لذا الواحد كي يمرض و لو مرض بسيط يستشير الطبيب خير ما يشرب الدواء وحدو و كاشما يصرا يكون على ضمانة الطبيب

بالنسبة لوالدتك ربي يحفظهالك و يطول في عمرها
و بما انه عندها السكر لازم تحاذر روحها و تتجنب الادوية دون وصفة طبية لان اصحاب السكر عندهم دواء معين ياخدوه لان الادوية تتفاعل مع بعضاها و يشكل خطر عليها

و انا كي هدرت على الدوا هكاك ماشي ما نستعملش الدواء من راسي و الله نشري وحدي و نستعملو ربي يستر و خلاص

يعطيك الصحة على الموضوع
ننتظر جديدك المميز دائما
دمت في رعاية الله

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كلامك صحيح ولازم الواحد يتأكد من الدوا او يزور الطبيب قبل استهلاك اي دواء
مشكورة على مشاركتي موضوعي
احترامي وتقديري لك
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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السلام عليكم
ههههههه اواه انا ماشي من هذوك الناس لي هدرت عليهم
قلييل وين نشرب كاشي تاع الراس غير الى تأزم الوضع بزاااف
كي يوجعني راسي نروح نرقد ههههه
وزيد تقريبا لي يشربو الباراسيتامول تلقاهم مدمني القهوة ولا الدخان وانا خاطيني هذو المدمنات هههههه
وايضا كي توالف تشرب بزاف الكاشي يولي مايفيدش الجسم تاع الانسان يولي يشوفو حاجة غير مهمة دخلت للجسم
كيما هذاك الضيف السامط لي ديما يجي لدار ههههه
بلمطول يولي ماتحسبلوش حساب بلي جا ضيف يولي يدخل ويخرج والدار كامل مخربة ونورمال هههههه
واقيل بديت نخلط ههههههه
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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نقاط التفاعل
5,206
النقاط
751
قال Skor m@k:
السلام عليكم
ههههههه اواه انا ماشي من هذوك الناس لي هدرت عليهم
قلييل وين نشرب كاشي تاع الراس غير الى تأزم الوضع بزاااف
كي يوجعني راسي نروح نرقد ههههه
وزيد تقريبا لي يشربو الباراسيتامول تلقاهم مدمني القهوة ولا الدخان وانا خاطيني هذو المدمنات هههههه
وايضا كي توالف تشرب بزاف الكاشي يولي مايفيدش الجسم تاع الانسان يولي يشوفو حاجة غير مهمة دخلت للجسم
كيما هذاك الضيف السامط لي ديما يجي لدار ههههه
بلمطول يولي ماتحسبلوش حساب بلي جا ضيف يولي يدخل ويخرج والدار كامل مخربة ونورمال هههههه
واقيل بديت نخلط ههههههه
إضغط للتوسيع...
والله غير عندك الحق كثرة الدوا تولي ادمان بلا فايدة
وتاني في الاول تكون تشرب باريسيتامول 500 وبعد نهارات تولي ما تقرش فيك تدورها تشرب 100 وبالطول تولي الميل وما تديرلك والو
وهي المخيرة كامل ومن لخر عصب راسك وارقد وما تريقلش الرافاي ووقت ما تنوض تلقى روحك بيان
كل الشكر على المرور والمشاركة
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
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تحتل الأدوية مكانة مرموقة في ثلاجاتنا وغالبا ما تكوّن ثلثي المقاعد في باب الثلاجة مما يعطيها حق الاستبراد بحرية والحصانة من الرمي خارج المنزل حتى وان لم تؤدي واجبها الاستشفائي تبقى المقاعد محجوزة حتى تنتهي مدة عهدتها.
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
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751
قال فريد أبوفيصل:
تحتل الأدوية مكانة مرموقة في ثلاجاتنا وغالبا ما تكوّن ثلثي المقاعد في باب الثلاجة مما يعطيها حق الاستبراد بحرية والحصانة من الرمي خارج المنزل حتى وان لم تؤدي واجبها الاستشفائي تبقى المقاعد محجوزة حتى تنتهي مدة عهدتها.
إضغط للتوسيع...
خويا فريد فكرتني بسنوات للور كان عندنا حانوت مواد غذائية يبيع الكاشيات تاع الراس كالسيبرونات اذا تشفالها يبيعها بالحبه نورمال راني شافي كنت صغير نشريها للمرحوم بابا ب5 دينار للحبه
وعندك الحق الدوا مقلش عند الجزاىريين كي تحل الثلاجة هو اول من يستقبلك
نورت الصفحة اخي بمرورك العطر
احترامي وتقديري لك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لما نشوف مع دارنا نحس روحي في صيدلية تاع الصح، لدرجة علبة كبيرة تاع دواء لبابا وعلبة كبيرة تاع دواء لماما
بابا عندو السكر ولاطونسيو ويشرب كذلك أدوية أخرى تاع الكوليستيرول وماما عندها زوج عمليات على القلب والسكر
وتشرب الدواء كذلك تاع الكوليستيرول، وبزاف أدوية يعني تاع السكر برك ماش دواء واحد أكثر من دواء، بلا أدوية أخرى
لما تمرض رجلها لازملها دواء تمرض عينها لازمها دواء، وهذا بلا الاطباء لي مازلت ماراحتلهمش وبزاف أمور، لما يشوف الانسان
هكا النص يطيح منو، بصح الحمد لله، ووالديا يستعملو الأدوية وفق مشاورة الطبيب، يعني عندهم كونترول كل مدة معينة
يوصفلهم الطبيب الدواء ولازم يشربوه يوميا خاطر عندهم أمراض مزمنة، أما الادوية هكاك الحق عندي الوالدة تاعي
هي الطبيبة تاعنا، جامي تشربلنا الدواء هكاك وفي نفس الوقت خاطينا الطبيب هههه، انا عندي مراجعات مرة على مرة
وفي فترات معينة عند طبيبة الحساسية لازمني الفترة هاديك نشري الدواء بمشاورتها وإلا تلحقلي لحاجة ماش مليحة
غير هاد الشي خاطيني الطبيب وخاطيني الدواء، حتى ولو يوجعني راسي مانشرب والو نقول درك وحدو يحبس، واذا حكمتي
لاقريب ندير تيزانة بالقارص والعسل وخلاص هههه مانشرب والو، غير لاكان مرضت بقراجمي وتقفلت خلاص لازمني
طبيب تما، اما الأدوية انا خوافة منهم هههه مانحبش نشرب دواء هكاك تاع روحي، يعطيهولي الطبيب ونتوسوس ههههه وين وحدي
بصح كاين بزاف ناس لي يشرب برك، تلقاه يمرض يعيط لشخص خلاف يسقسيه ويشرب الدواء لي قالو عليه وهو ماعلابالوش
اصلا إذا عندهم نفس الداء، يا ناس انا الطبيب ونتوسوس منو ونتوما تشربو من آراء الناس هو ضميركم فين؟ 😂
واش نقولو ربي يشفي كل مريض ويعافينا أجمعين، شكرا على الموضوع المميز بارك الله فيك

 
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soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
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ههههههه هههه
موضوع شباب هههه
لي عودة بسكو عندي هدرة بزااااف نقولها وحكايات
ههه فكرتني بحكايات وحكايات 😂😂😆
ههه لي عودة
 
bousaid

bousaid

:: عضو شرفي ::
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ههههههه لهذا أصبحو ينتجونها دون مفعول 😂
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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النقاط
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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لما نشوف مع دارنا نحس روحي في صيدلية تاع الصح، لدرجة علبة كبيرة تاع دواء لبابا وعلبة كبيرة تاع دواء لماما
بابا عندو السكر ولاطونسيو ويشرب كذلك أدوية أخرى تاع الكوليستيرول وماما عندها زوج عمليات على القلب والسكر
وتشرب الدواء كذلك تاع الكوليستيرول، وبزاف أدوية يعني تاع السكر برك ماش دواء واحد أكثر من دواء، بلا أدوية أخرى
لما تمرض رجلها لازملها دواء تمرض عينها لازمها دواء، وهذا بلا الاطباء لي مازلت ماراحتلهمش وبزاف أمور، لما يشوف الانسان
هكا النص يطيح منو، بصح الحمد لله، ووالديا يستعملو الأدوية وفق مشاورة الطبيب، يعني عندهم كونترول كل مدة معينة
يوصفلهم الطبيب الدواء ولازم يشربوه يوميا خاطر عندهم أمراض مزمنة، أما الادوية هكاك الحق عندي الوالدة تاعي
هي الطبيبة تاعنا، جامي تشربلنا الدواء هكاك وفي نفس الوقت خاطينا الطبيب هههه، انا عندي مراجعات مرة على مرة
وفي فترات معينة عند طبيبة الحساسية لازمني الفترة هاديك نشري الدواء بمشاورتها وإلا تلحقلي لحاجة ماش مليحة
غير هاد الشي خاطيني الطبيب وخاطيني الدواء، حتى ولو يوجعني راسي مانشرب والو نقول درك وحدو يحبس، واذا حكمتي
لاقريب ندير تيزانة بالقارص والعسل وخلاص هههه مانشرب والو، غير لاكان مرضت بقراجمي وتقفلت خلاص لازمني
طبيب تما، اما الأدوية انا خوافة منهم هههه مانحبش نشرب دواء هكاك تاع روحي، يعطيهولي الطبيب ونتوسوس ههههه وين وحدي
بصح كاين بزاف ناس لي يشرب برك، تلقاه يمرض يعيط لشخص خلاف يسقسيه ويشرب الدواء لي قالو عليه وهو ماعلابالوش
اصلا إذا عندهم نفس الداء، يا ناس انا الطبيب ونتوسوس منو ونتوما تشربو من آراء الناس هو ضميركم فين؟ 😂
واش نقولو ربي يشفي كل مريض ويعافينا أجمعين، شكرا على الموضوع المميز بارك الله فيك

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اهلا مريم صاحبة الردود الجميلة
اولا ربي يشافي يماك وباباك ويحفضهم لك ويطول في عمرهم
ويشفي كل مرضى المسلمين ويعافي اصحاءهم
والله سررت كثيرا بردك ومشاركتك لي موضوعي
كي قلتي الحساسية فكرتيني انا عندي الحساسيةمن العنب الاسود والتوت لما كنت نروح للطبيب يقولي يا ولدي حبس التوت والعنب تبعدك الحساسية خير من الدوا يداويك من الحساسية ويركبلك مرض اخر
وعملت بنصيحتو والحمد لله رغم تحريم التوت والعنب الاسود على نفسي ربحت صحتي
انتضر مشاركاتك
احتراميوتقديري لك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إنضم
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751
قال soso ana:
ههههههه هههه
موضوع شباب هههه
لي عودة بسكو عندي هدرة بزااااف نقولها وحكايات
ههه فكرتني بحكايات وحكايات 😂😂😆
ههه لي عودة
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اهلا سمية في موضوعي
الشيئ الشباب هو مروركوطلتك الطيبة في صفحتي
انتضر عودتك وحكاياتك بفارغ الصبر
احترامي وتقديري لك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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751
قال bousaid:
ههههههه لهذا أصبحو ينتجونها دون مفعول 😂
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اهلا باخي الطيب عضو من الرعيل الاول للمة
نورت الصفحة ولا تحرمنا من تواجدك اخي
بالفعل اصبح اكثر الدواء بلا قيمة مرات الطبيب يعطيك وصفة والدوا الي وصفولك كلو لا يساوي قطرة عسل وبالتالي قطرة عسل او ملعقة زيت زيتون افضل بكثير من منتوجات الكمياء التي لا تصلح سوى للنبات
فكرتني مرة رحت للطبيب نداوي القراجم واعطاني اوردونانص لما رحت للفارماسيان قاللي الطبيب راه غالطلك في زوج دواوات
قلتلو والحل قاللي نورمال انا نبدلهملك ومن بعد وليت نفكر بلي 120 الف الي داها الطبيب قراتوي كون غير رحت للفارماسيان ديراكت واقتصدت 120 الف
احترامي لك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
26
قال sami44:
اهلا مريم صاحبة الردود الجميلة
اولا ربي يشافي يماك وباباك ويحفضهم لك ويطول في عمرهم
ويشفي كل مرضى المسلمين ويعافي اصحاءهم
والله سررت كثيرا بردك ومشاركتك لي موضوعي
كي قلتي الحساسية فكرتيني انا عندي الحساسيةمن العنب الاسود والتوت لما كنت نروح للطبيب يقولي يا ولدي حبس التوت والعنب تبعدك الحساسية خير من الدوا يداويك من الحساسية ويركبلك مرض اخر
وعملت بنصيحتو والحمد لله رغم تحريم التوت والعنب الاسود على نفسي ربحت صحتي
انتضر مشاركاتك
احتراميوتقديري لك
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انا المشكل عندي الحساسية من كلشي بقاو غير العباد ماعنديش منهم حساسية هههه
عندي من الغبرة من الحشيش ومن الصوف ومن المأكولات لي فيهم الزيت، والله ساعات حاجة ناكلها
تديرلي الحساسية وماعلاباليش حتى من واش هههه، حتى مواد التنظيف لي رائحتها قوية مانقدرلهاش
والمشكلة تتحولي لضيق تنفس ونولي في بخاخ الربو وغيرها من الأمور، يسما لازمني الدواء
بالأخص كي يدخل فصل الربيع او قبل ما يدخل يعني من نهاية فيفري حتى نهاية الصيف
لازم نكون تحت المراقبة، لكن مع المداومة الحمد لله، درك راني نراطي ساعات الكونترول تاع الطبيبة هههه
ونعدي الربيع والصيف عادي، يعني لما تجيك في أكل معين معليش، تقدر تحبس الأكلة هاديك أو مثلا
تجيك على الجلد، لكن لما تكون في التنفس صعبة ساعات حتى تضطر تروح للمستشفى باه تدير الاوكسجين
بصح الحمد لله، كيما قلت المداومة على الطبيب تجيب نتيجة مليحة
واللهم آمين ربي يشفيلك الوالدة الكريمة كذلك ويطولكم في عمرها يارب

 
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