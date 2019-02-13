اتقين الله يا نساء🎀🎀

سلام عليكم

بدون مقدمات حكاية جازت عليا بلوكات لي مخي .......

واحد ساكن في حينا تزوج مرا و هو كان مزوج من قبل و جاب ولدين و مبعد طلق و عاود زواج و جاب ثلاث دراري ........

المهم طليقته رجعتلوا الأولاد (منعرفش علاه ) و مارتو الثانية قاتلو منقبلهمش فالدار ........

هاذ الراجل و خسارة فيه كلمة راجل واش دار كان عندو جارو حفر الدهليز برك و حبس البناء رفد ليهم قشهم كامل لذاك الدهليز و هو مش لايق يعيشو فيه ناس و كيلحق الليل يهبطو لولاد يرقدو فيه و مافيهش مامبا باب يدي باب قديم يوقفو في مدخل الدهليز و هو يبات مع مارتو الحنينة .......

خترة واحد جارنا سمع بكا مع الليل و راحلهم علابالو راهم برا لقا الكبير ضرباتو عقرب و الصغير ميعرفش واش يدير بدا يبكي .......

حكالي راجلي لحكاية قتلو هاذ المنكر صاري هنا و معلابالناش جيبهم يباتو عندنا نخليلهم شومبرا .......

قالي لالا دوكا كبروا و كراو دار صرا هكذا قبل ما نجو للحومة .......

عجيب والله العظيم غريب .......

مرا رفدت كرش و ذاقت مشقة الوحم الوحم وحدو أصعب حاجة تمر على الحامل تكره كلشي و مبعد جابت بيبي و علابالها لحنانة اللي تكون بين الأم و ولادها و مبعد تجي تطيش اولاد برا ؟؟؟؟؟

معليش نهار تزوجتيه اتفقتي معاه منربيلكش اولادك ( ولوكان صح تحبيه تحطيهم فوق راسك ) و صرا و مارتو حبت ترجعهم عند باباهم لسبب أو لآخر نتي كإمرأة خلقها ربي حنينة و ذاقت مشاق الولادة و التربية استقبليهم هما ذنبهم شنو هو؟؟؟؟؟؟

قوليلي برك كفاه قدرتي ترقدي وولاد راجلك مطايشين في أرض الجيران و راكي نورمال ؟؟؟؟؟؟

روحي دبري على روحك و على قلبك الخالي من الرحمة........

و نتا يا راجل مسمي روحك راجل وولادك راقدين برا ؟؟؟؟؟

مسمي روحك راجل ونتا معاشر مرا معندهاش حنانة فقلبها ؟؟؟؟؟ أما ولادها بلا مزيتها تحن عليهم ......

خافوا ربي يا نساء لولاد الا صغار مظلموكمش اطهلاو فيهم .......

الله غالب نفوت كلشي مي نشوف دراري يتمرمدوا تغيضني والله .........

منستعجبش مي حبيت نحكي لحكاية حبيت نحكي بالاك و لعل و عسى تقرا هاذ السطور مرا راهي مضيعة ولاد راجلها و لا راهي غافلة عليهم و تندم......

منحبش نستعجب لأنو مسكين اللي ربي نحالو الرحمة من قلبو مي كنكتب ديما قصدي للتذكير أكثر من الاستعجاب....

سلام