السلام عليكم

بدون اطالة سادخل مباشرة في صلب الموضوع وساتحدث بلهجتنا لاوضح اكثر

انا بنت عندي 21 عام نقرا في الجامعة كيفي كي كل البنات الحمد لله قائمة بواش يطلب مني ديني عندي احلام حابة نحققها مانيش من النوع لي تخالط بزاف ناس عندي صحبتي وحدة من لي كنت نقرا في المتوسط وحنا كيفكيف المشكل نتاعي اني حبيت انسان حبيتو بكل جوارحي دعيت في كل وقت سمعت فيه بلي ربي يستجاب ودعيت في كل ركعة وكل سجدة باه يكون حلالي خاوتي عندي السنة 6 سنين وانا نتعذب باه نفهمكم الحمد لله انا انسانة نخاف ربي أولا ونخاف قيمة والدي تهبط بين الناس يعني لم اكن على علاقة مع هذا الانسان ولا مع اي انسان آخر هو حب من طرف واحد وفي الخفاء خاوتي والله والله والله غير وصلت لمرحلة وين بلغ السيل الزبى مانيش قادرة نزيد نتحمل باه تفهمو الانسان هذا قريت عندو ايام الثانوية كل واش كان يربطني بيه لقرايا بعد الباك هو في طريق وانا في طريق سمعت بعدها انو تزوج خاوتي ماكانش كلمة توصف حالتي في هذاك الوقت انهرت وبكيت وحسيت الدنيا حبست لكن لحد اللحظة مازال عندي امل انا مستحيل نقبل اني نخرب دار والله غير دائما ندعيلو ربي يهنيه معاها بصح الله غالب ماقدرتش ننساه وماقدرتش نتخيل اني نرتبط يغيرو بالاك لاني طيلة هذه السنين عيشت روحي في وهم وبنيت بزاف احلام وذرك ماقدرتش وما عرفتش كيفاه ننساه خاوتي عاونوني يا لوكان بدعوة ربي يبارك فيكم