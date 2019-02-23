مستر ريزو (wanted)

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
موضوع اليوم حبين نهدر على الريزو في البوسطة والبلدية وكل الادارات سيرتوهذ الايام
اليوم ما رحتش للخدمة على اساس عندي شغل في البوسطة واحد يساللي دراهم نبعثهم له كان مدلي الرمز
والكلي فالهاتف ميساج
شربت قهوتي الصباح ودرت طلة في اللمة كي العادة وتوجهت للبوسطة تاع البلدية وين نسكن
دخلت من الباب لقيت لاشان كبير والحس كيما تعرفو البوسطة اغلبها روتريتيا والي يخلصو
التريسيتي والعجايز الي يستناو البانصيو
تقدمت من الgيشي وروشت بيدي لعبد الرزاق الشكارة (هذا جاري ندلعوه هكا يخدم في لابوست وسارفيابل)
قاللي واش تجبد قلتلو لا لا راح نفارسي لواحد في سطيف اذا تسلكني قالي راهي حابسة الريزو مكاش
صدقوني كنت نحسب الريزو هذا غير فالتلفون والانترنت
وثما عرفت سبب لاشان كي يروح الريزو كل الناس تحكم لاشان وتستنى السيد ريزو يجي هو الكل في الكل بلا بيه
تحبس البوسطة والناس تطيح في البحر الي عندو مريض الي راح يقضي وحتى ذوك العجايز مساكن
تمرميد ما بعده تمرميد
حيدت للطرف وقعدت نستنى في الريزو يجي وفهذ الوقت بقيت ندردش مع الي مصابلين كيما انا متكيين على الحيط
تقول شومارة
نطق واحد منهم قالي راهم محبسين الريزو على جال اصحاب الفايسبوك ومن هدرتو فهمت بلي ماوش عارف كامل
واش راه صاري كي الاطرش في الزفة
وواحد اخر قاللي موافين نقعدو بالساعتين في البلدية على جال شهادة ميلاد او ريزسدونص
واحنا تهدرو دخلت وحد العجوز باينة خلاصت لها الدنيا ومرحية من كثر الهموموالتعب قالتلنا يا ولادي واذا
ماجاش الريزو ما يخلصوناش اليوم سير حاسبة الريزو هو الخدام الي يجيب الدراهم
وكانت وحد الاستاذة نعرفها مقابلتني عند الحيط لاخر تكوناكتي ووجها مكشر سير معذبها الريزو ما حبتش تعيط برك
هاذي تخيلتها @لؤلؤة قسنطينة باعت الرواية تاعها وراحت تخلص
وبعد ساعتين بالضبط الكل هجم على الgشيات وفي وقت واحد وولا الطايح اكثر من النايض والنايض مبليسي
وهنا اكتشفت بلي مستر ريزو قد وصل
وهنا اماجينيت
جا @الامين محمد يجبد الخلصة تاع لاروتريت وهو يعاني من لارني كيفاش بصرالو
تقدمت من الgيشي تاع الفارسمون لأنو هو الوحيد الي فارغ من الغاشي كملت شغلي وانا مدهوش من بعض
التصرفات الغير مسؤلة لوحد اللص يحاول سرقة كبار السن بعد قبض اموالهم
المهم المليحة كامل نهار جيت خارج حبيت نلتقط صورة للحشد المستقبل للسيد ريزو وشافني وحد الشيخ كبير سير
مجاهد ولا فلاح الله اعلم
قاللي حبس واش راك تدير ما تحشمش انتوما اصحاب الفايسبوك الي على جالكم الريزو راه قليل في البوسطة
خافو ربي خلونا نخلصو (الله غالب فهامة الكبار )
وهنا جا في بالي اخي @فريد أبوفيصل والاخ @حلم كبير
وانا وليت نشوف مورايا وقدامي ونحو س على اقصر طريق لهربة ومزية خرجت سالامات
ومن بعد قعدت مع قهوتي ونخمم استنتجت بلي الريزو يتحكم في الكثير من مناحي حياتنا وللاسف هناك من يتحكم فيه
وانتوما كيفاش راكم عايشين مع مستر ريزو هذ الايام
موضوع اليوم حبين نهدر على الريزو في البوسطة والبلدية وكل الادارات سيرتوهذ الايام
اليوم ما رحتش للخدمة على اساس عندي شغل في البوسطة واحد يساللي دراهم نبعثهم له كان مدلي الرمز
والكلي فالهاتف ميساج
شربت قهوتي الصباح ودرت طلة في اللمة كي العادة وتوجهت للبوسطة تاع البلدية وين نسكن
دخلت من الباب لقيت لاشان كبير والحس كيما تعرفو البوسطة اغلبها روتريتيا والي يخلصو
التريسيتي والعجايز الي يستناو البانصيو
تقدمت من الgيشي وروشت بيدي لعبد الرزاق الشكارة (هذا جاري ندلعوه هكا يخدم في لابوست وسارفيابل)
قاللي واش تجبد قلتلو لا لا راح نفارسي لواحد في سطيف اذا تسلكني قالي راهي حابسة الريزو مكاش
صدقوني كنت نحسب الريزو هذا غير فالتلفون والانترنت
وثما عرفت سبب لاشان كي يروح الريزو كل الناس تحكم لاشان وتستنى السيد ريزو يجي هو الكل في الكل بلا بيه
تحبس البوسطة والناس تطيح في البحر الي عندو مريض الي راح يقضي وحتى ذوك العجايز مساكن
تمرميد ما بعده تمرميد
حيدت للطرف وقعدت نستنى في الريزو يجي وفهذ الوقت بقيت ندردش مع الي مصابلين كيما انا متكيين على الحيط
تقول شومارة
نطق واحد منهم قالي راهم محبسين الريزو على جال اصحاب الفايسبوك ومن هدرتو فهمت بلي ماوش عارف كامل
واش راه صاري كي الاطرش في الزفة
وواحد اخر قاللي موافين نقعدو بالساعتين في البلدية على جال شهادة ميلاد او ريزسدونص
واحنا تهدرو دخلت وحد العجوز باينة خلاصت لها الدنيا ومرحية من كثر الهموموالتعب قالتلنا يا ولادي واذا
ماجاش الريزو ما يخلصوناش اليوم سير حاسبة الريزو هو الخدام الي يجيب الدراهم
وكانت وحد الاستاذة نعرفها مقابلتني عند الحيط لاخر تكوناكتي ووجها مكشر سير معذبها الريزو ما حبتش تعيط برك
هاذي تخيلتها @لؤلؤة قسنطينة باعت الرواية تاعها وراحت تخلص
وبعد ساعتين بالضبط الكل هجم على الgشيات وفي وقت واحد وولا الطايح اكثر من النايض والنايض مبليسي
وهنا اكتشفت بلي مستر ريزو قد وصل
وهنا اماجينيت
جا @الامين محمد يجبد الخلصة تاع لاروتريت وهو يعاني من لارني كيفاش بصرالو
تقدمت من الgيشي تاع الفارسمون لأنو هو الوحيد الي فارغ من الغاشي كملت شغلي وانا مدهوش من بعض
التصرفات الغير مسؤلة لوحد اللص يحاول سرقة كبار السن بعد قبض اموالهم
المهم المليحة كامل نهار جيت خارج حبيت نلتقط صورة للحشد المستقبل للسيد ريزو وشافني وحد الشيخ كبير سير
مجاهد ولا فلاح الله اعلم
قاللي حبس واش راك تدير ما تحشمش انتوما اصحاب الفايسبوك الي على جالكم الريزو راه قليل في البوسطة
خافو ربي خلونا نخلصو (الله غالب فهامة الكبار )
وهنا جا في بالي اخي @فريد أبوفيصل والاخ @حلم كبير
وانا وليت نشوف مورايا وقدامي ونحو س على اقصر طريق لهربة ومزية خرجت سالامات
ومن بعد قعدت مع قهوتي ونخمم استنتجت بلي الريزو يتحكم في الكثير من مناحي حياتنا وللاسف هناك من يتحكم فيه
وانتوما كيفاش راكم عايشين مع مستر ريزو هذ الايام