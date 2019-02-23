مستر ريزو (wanted)

اليوم ما رحتش للخدمة على اساس عندي شغل في البوسطة واحد يساللي دراهم نبعثهم له كان مدلي الرمز



والكلي فالهاتف ميساج



شربت قهوتي الصباح ودرت طلة في اللمة كي العادة وتوجهت للبوسطة تاع البلدية وين نسكن



دخلت من الباب لقيت لاشان كبير والحس كيما تعرفو البوسطة اغلبها روتريتيا والي يخلصو



التريسيتي والعجايز الي يستناو البانصيو





تقدمت من الgيشي وروشت بيدي لعبد الرزاق الشكارة (هذا جاري ندلعوه هكا يخدم في لابوست وسارفيابل)



قاللي واش تجبد قلتلو لا لا راح نفارسي لواحد في سطيف اذا تسلكني قالي راهي حابسة الريزو مكاش



صدقوني كنت نحسب

الريزو

هذا غير فالتلفون والانترنت



وثما عرفت سبب لاشان كي يروح الريزو كل الناس تحكم لاشان وتستنى السيد ريزو يجي هو الكل في الكل بلا بيه



تحبس البوسطة والناس تطيح في البحر الي عندو مريض الي راح يقضي وحتى ذوك العجايز مساكن



تمرميد ما بعده تمرميد



حيدت للطرف وقعدت نستنى في الريزو يجي وفهذ الوقت بقيت ندردش مع الي مصابلين كيما انا متكيين على الحيط



تقول شومارة



نطق واحد منهم قالي راهم محبسين

الريزو

على جال اصحاب الفايسبوك ومن هدرتو فهمت بلي ماوش عارف كامل



واش راه صاري كي الاطرش في الزفة



وواحد اخر قاللي موافين نقعدو بالساعتين في البلدية على جال شهادة ميلاد او ريزسدونص



واحنا تهدرو دخلت وحد العجوز باينة خلاصت لها الدنيا ومرحية من كثر الهموموالتعب قالتلنا يا ولادي واذا



ماجاش الريزو ما يخلصوناش اليوم سير حاسبة

الريزو

هو الخدام الي يجيب الدراهم



وكانت وحد الاستاذة نعرفها مقابلتني عند الحيط لاخر تكوناكتي ووجها مكشر سير معذبها الريزو ما حبتش تعيط برك