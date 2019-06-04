هذا عيد الفطر ولا الاضحى

السلام عليكم ورحمة الله



قبل كل شيى صح عيدكم كل عام وانتم بخير

ان شاء الله تقبل اعمالنا ويغفر الله خطايانا كيما تعرفو كاين الي صام وكان الي ربط روحو على الماكلة والشراب

كاين الي قام الليل وكاين خرج شومبيون في الدومينو والكارطه

كاين الي صلى التراويح وكاين الي قدر يجمع مليون جام في هذ الشهر

كاين الي دعى الله بكل الدعوات وكاين الي حفض كامل ليشونصون الي ما قدرش يحفضهم فالفطار



المهم موضوعنا موش هذا



انا اليوم بكرت لصلاة العيد كيما كل عيد

على 6 كامل القهاوي فاتحين وتشوف الدخان خارج من الباب تقول حاجة انحرقت وهو غير دخان السجائر

تحسب الناس كانو مربوطين على الدخان

وزكارة فرمضان يتكيف كامل اليوم

كملت الطريق للمسجد. البلاصه مكاش

مزية عندي الزربية تاعي فرشتها فالخارج كيما الغاشي

كيما تعرفو صلاة العيد عكس صلاة الجمعة

تصلي ركعتين ومن بعد تسمع الخطبتين وتروح تقضي صوالحك

الي خلعني نهار كمل الامام الركعتين لقيت روحي وحدي انا ووحد الشيوخ كبار

فهمت بلي الاغلبية جات تصلي من فوق القلب ولا نوضوه بالسيف ولا حب يختم صلاة رمضان وما يعاودش يولي للجامع

كيفاش يا عباد الله

الي ما يعرفش يسقسي مشي عيب العيب انك تنوض وانت حاسب روحك درت افير

وهذا عند النسا تاني سقسو @sanaya. اذا راحت لصلاة العيد تقولكم



المهم زيرت على لساني باش ما يزلقش

وسييت نخلي مخي مركز مع الشيخ عبدالله

نكمل الخطبتين والدعاء

المهم كمل الامام الخطبتين ونضت نسلم ونتغافر مع بقايا البشر الي بقاو حذايا

ومن هذوك العشرة كامل واحد برك كيما خويا @الامين محمد قاللي عيدك مبارك تقبل الله منا ومنكم

البقيه كامل قالولي صحّ العيد

حتى توسوست حسبت انا يسموني العيد وراني ناسي

والي عجبني فيهم واحد يجي كيما خويا @حاتم07. مشي قبل عليا او خطفني قريب طحت ومن بعد قالي كملك رمضان اهه

او كملتني انت بالخلعة مش رمضان

المهم وانا نلم في روحي باش نخرج من معركه القبلات والقنابل الصديقة سمعت بلبلة خارجة من داخل المسجد شغل معركة داخليه بين زوج

سقسيت واحد كيما خويا @فريد أبوفيصل انسان عاقل ورزين قاللي مكان والو زوج تضاربو على الامام شكون يقبل عليه الاول وواقيلا الامام طاح اتبليسا هكاك وما طلقوهش قبلوا عليه وهو يحتضر

وتخلطت والطايح اكثر من النايض والنايض فاتيجي

هذي نضن فيها حكمة !!!!!!

اطلقت راسي نجري ونشوف مورايا الي يخزر فيا نديرلو لايك من بعيد



وبعد ما بعدت على المسجد

نشوف ضاهرة حيرتني الطوابل تاع المرقاز وليبروش بكل انواعها والشوايات

في الهواء الطلق

والناس دايرين لاشان الاول بالاول والتالي ما يلحقش

تسمع غير دير عشره دير عشره

هذا صح جوع ولا لهفه ولا زكارة في رمضان

والبوشي داير حسابو لهذ النهار ما غلقش اللحم الي بارلو في رمضان كامل خدمو مرقاز وبروشات

والي كان البارح يبيع الزلابيه اليوم رجع شواي نورمال

مانيش عارف اذا. العرب فالخارج يديرو هك

خويا @حلم كبير. هو يخبرنا

تخيل واحد لابس قميص ابيض ودخل ياكل المرقاز وساح عليه الزيت والكولورون

تقول كان فالباطوار

ولاخر كلا ليبروشات وما لقاش ليكيردون

ينقي سنانو بضفارو تقول راه يسن فيهم

الله يهدينا



ايا سلكت من زنقة الشوا والشاربات قلت انا نبدل الطريق للبيت ندير السنه

جزت من وحد الطريق جرى مورايا كلب ربي سترني والقميص قريب تقطع رجليا ولاو يتوشو فضهري وعليها يقولك الخو يجري الشيوخا صح

قبل ما نوصل للدار كاين جيران عندنا

ما شاء الله بصح عندهم ذراري صغار بزاف الله يبارك وحد 20

كي يشوفو الواحد قريب يوصل ليهم يديرو الصف ويبداو يسلمو عليه

صح عيدك عمو صح عيدك عمو

وهنا لازم عليك تحك جيبك وتعطيهم الصرف

المهم صغار ما يتشرطوش تعطيه الف فرك ولا قل يروح

او الصرف ما عنديش عندي ورقة تاع 200 الف

من الحشمة قريب قطعتها مورسوات صغار ومديتها لهم

المهم كملت قبلت عليهم وهربت على سعدي خفت تخرج دفعة اخرى



وصلت للدار راسي كيما البيدون

ما عرفت لا عيد الفطر ولا الاضحى







وانتوما واش الضواهر الغريبة الي صادفتوها في هذ العيد