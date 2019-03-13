مشكل فالشخص الغير ملائم " سلسلة إيماجينيو "

في هذي الدنيا كل واحد وكيفاه خلقو ربي ووين زاد وكيفاش عاش

الاشياء كامل لي مخلوقة عايشا لابال vي يعني معيشة هانية

غير انا سبحان الله تقول دعاو عليا حتى تلخرتلي مرمي في قجر ههه وكل بياسة فيا شكون داها

ايماجينيو بقات غير الكركاصة تاعي تتلاوح من جيها لجيها خاطرش من الطيحات بزاف وليت ماشي شباب ومانسيربيش

نحكيلكم كيفاه حكايتي جوزتها

لاميزار مع وحد الانسان

معلباليش كييفاه زدت خاطرش كنت مانعرفش

المهم نسمع غير الصوت انا ومانشفاش على الاسامي

سمعتهم قالك هذي سلعة مدرحة عمرها في كراطن وابعثها لوحد لبلاد

انا هناك توسوست سمعت واحد قدامي قالي ياربي وماشي هذيك لبلاد لي كنت فيها وردوني هههه

شهدت وغمضت عيني رحت غيبوبة شكيت نحاولي الباتري



والله ماعلبالي وين راني مي كي شعلوني قالو والله مافيها وديجا هذي حبة حرة راهي بروميي شوا

قالو سافيك مافيهاش مساعدا معليش المهم دير اللايف والكاميرا مليحة

باعني ب 3 ملاين ونص نحالو خمسالاف قالو تاع اشريهم قهوة اخ اخ اخ

ومن هناك بدات مغامراتي

انا قلت طحت في انسان مليح تاع انانيش واقيل مع الصوت تاعو مي تعبني ياخويا ياخويا

على حساب صوتو يهدر شويا بانفو عندو النغانغ كيما يقولو لعجايز هاهاهاه

بصح يابن عمي قتلني بالباتري فابل كل دقيقة فالشارجور

انا لي حرت فيه نهار كامل وهو يدير اللايف فالفايسبوك والانسا واليوتوب

حفظت شويا كلمات مي بسيف عليا حفظهم

آسلامو علييييكم آزول فلاون

هذي ديما يبدا بيها حتى حفظهالي

ملي شراني وهو يمشي عييت في بلاصتو الانسان هذا تقول ماعندوش دارو

آسلام عليكم آزول فلاون

ليووووم راني في وهران واش راكم يناس وهران

آسلام عليكم آزول فلاون

راهم عرضوني ناس قسنطينة للغدا

آسلام عليكم آزول فلاون

نشكر ناس العاصمة على لقهوا

آسلام عليكم آزول فلاون

ليوم عندي vووول فالمطار لباريس نشوف سعيداني واش راهو داير فيها

حياتي كامل راحت هكذا كل دقيقة وين جامي ريحت طرانكيل

نهار كامل وانا نشوف في شعرو الشايب ولمغوفل

عندي

عندي مرات لي عان نريح منذاك سعات شويا برك

بصح قبل مانريح لازم ندي شويا ضرب ممبعد نروح غيبوبة

انا شكيت عاد نكون عند لي لابسين لزرق

وخلي وخلي هذيك لبلاد حوستها كامل بلباتري فابل والايف

بصح كان فيدال معايا وقالي نهار نولي رئيس نحطك في المتحف المجاهدين تع مقام الشهيد

والله ياخاوتي غير تعذبت معاه

انسان مهبول وربي طيحني فيه

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكممنذاك نكون لايف حتى نشوف روحي نسوطي ونطير للسماء ونعاود نطيحنسمع غير الغاشي يعيطو ( جيش شعب ... )انا مافهمت والو حياتي كامل راحت عياط وضرب وتكسارمرة في باريس قلت الله الله ليوم فالشونزيليزي نحوسآه يا يما على التبهدايلكي العادا لايف ونسمعياناس حبو يقتلوووونيشوفو شوفو ياناسهذو ديما مافياشوفو شوفوبصح كنت ديما نسمعهم يقولو مظاهرات واسقاط النظامقلت حتى انا كيفهم ندير واش يديروتلايمنا كامل حنا ( نعرفكم شكون حنا )انا الباتري ولابيس والكونكتور والميكرو ولافيشور وحتى تاع الريزو حشاهانا غير الباف كان مع النظامقالنا خفت نتوحش صوتو ونندمعلى طريقة حسنيفقررنا البدأ مباشرة بالاضراب الغير مباشرةولا يهدر ويسمع غير صوتوالريزو يجيه غير كي يكون وين الويفي مكاش ليدوني ههههمنذاك يدير لايف تخرجلو تصويرة سعيداني في بلاصتوهناك يبدا يعيطشوفو شوفو يناس حب يقتلنيوهكذا ومع اصرارنا وبدون ملل ولا كلل ولا جلل ولا عللقرر يدينا عند الايادي الخارجية وللأسف باينة مخدومة من بكريقالو يتنحاو gااااااعمانهدرش عربية هذي الدارجا تاعناوللأسف تنحيناا كامل لكن جات الغدرة من الناس لي قراب ليكلابيس هي سبابيرماتنا وهي بقات معاهفالاخير نقوللك ماشي الدولة لي صعيبةوالغدرة ماجيش منهاياو باينة الغدار يخرج من وسطناهو لي يخلينا نندمو على واش درناماما تشا ماما تشاوتشاو تشاو تشاو