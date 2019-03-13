مشكل فالشخص الغير ملائم " سلسلة إيماجينيو "

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:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
في هذي الدنيا كل واحد وكيفاه خلقو ربي ووين زاد وكيفاش عاش
الاشياء كامل لي مخلوقة عايشا لابال vي يعني معيشة هانية
غير انا سبحان الله تقول دعاو عليا حتى تلخرتلي مرمي في قجر ههه وكل بياسة فيا شكون داها
ايماجينيو بقات غير الكركاصة تاعي تتلاوح من جيها لجيها خاطرش من الطيحات بزاف وليت ماشي شباب ومانسيربيش
نحكيلكم كيفاه حكايتي جوزتها
لاميزار مع وحد الانسان
معلباليش كييفاه زدت خاطرش كنت مانعرفش
المهم نسمع غير الصوت انا ومانشفاش على الاسامي
سمعتهم قالك هذي سلعة مدرحة عمرها في كراطن وابعثها لوحد لبلاد
انا هناك توسوست سمعت واحد قدامي قالي ياربي وماشي هذيك لبلاد لي كنت فيها وردوني هههه
شهدت وغمضت عيني رحت غيبوبة شكيت نحاولي الباتري
والله ماعلبالي وين راني مي كي شعلوني قالو والله مافيها وديجا هذي حبة حرة راهي بروميي شوا
قالو سافيك مافيهاش مساعدا معليش المهم دير اللايف والكاميرا مليحة
باعني ب 3 ملاين ونص نحالو خمسالاف قالو تاع اشريهم قهوة اخ اخ اخ
ومن هناك بدات مغامراتي
انا قلت طحت في انسان مليح تاع انانيش واقيل مع الصوت تاعو مي تعبني ياخويا ياخويا
على حساب صوتو يهدر شويا بانفو عندو النغانغ كيما يقولو لعجايز هاهاهاه
بصح يابن عمي قتلني بالباتري فابل كل دقيقة فالشارجور
انا لي حرت فيه نهار كامل وهو يدير اللايف فالفايسبوك والانسا واليوتوب
حفظت شويا كلمات مي بسيف عليا حفظهم
آسلامو علييييكم آزول فلاون
هذي ديما يبدا بيها حتى حفظهالي
ملي شراني وهو يمشي عييت في بلاصتو الانسان هذا تقول ماعندوش دارو
آسلام عليكم آزول فلاون
ليووووم راني في وهران واش راكم يناس وهران
آسلام عليكم آزول فلاون
راهم عرضوني ناس قسنطينة للغدا
آسلام عليكم آزول فلاون
نشكر ناس العاصمة على لقهوا
آسلام عليكم آزول فلاون
ليوم عندي vووول فالمطار لباريس نشوف سعيداني واش راهو داير فيها
حياتي كامل راحت هكذا كل دقيقة وين جامي ريحت طرانكيل
نهار كامل وانا نشوف في شعرو الشايب ولمغوفل
عندي
عندي مرات لي عان نريح منذاك سعات شويا برك
بصح قبل مانريح لازم ندي شويا ضرب ممبعد نروح غيبوبة
انا شكيت عاد نكون عند لي لابسين لزرق
منذاك نكون لايف حتى نشوف روحي نسوطي ونطير للسماء ونعاود نطيح
نسمع غير الغاشي يعيطو ( جيش شعب ... )
انا مافهمت والو حياتي كامل راحت عياط وضرب وتكسار
مرة في باريس قلت الله الله ليوم فالشونزيليزي نحوس
آه يا يما على التبهدايل
كي العادا لايف ونسمع
ياناس حبو يقتلووووني
شوفو شوفو ياناس
هذو ديما مافيا
شوفو شوفو
وخلي وخلي هذيك لبلاد حوستها كامل بلباتري فابل والايف
بصح كان فيدال معايا وقالي نهار نولي رئيس نحطك في المتحف المجاهدين تع مقام الشهيد
والله ياخاوتي غير تعذبت معاه
انسان مهبول وربي طيحني فيه
بصح كنت ديما نسمعهم يقولو مظاهرات واسقاط النظام
قلت حتى انا كيفهم ندير واش يديرو
تلايمنا كامل حنا ( نعرفكم شكون حنا )
انا الباتري ولابيس والكونكتور والميكرو ولافيشور وحتى تاع الريزو حشاهانا غير الباف كان مع النظام
قالنا خفت نتوحش صوتو ونندم
على طريقة حسني
فقررنا البدأ مباشرة بالاضراب الغير مباشرة
ولا يهدر ويسمع غير صوتو
الريزو يجيه غير كي يكون وين الويفي مكاش ليدوني هههه
منذاك يدير لايف تخرجلو تصويرة سعيداني في بلاصتو
هناك يبدا يعيط
شوفو شوفو يناس حب يقتلني
وهكذا ومع اصرارنا وبدون ملل ولا كلل ولا جلل ولا علل
قرر يدينا عند الايادي الخارجية وللأسف باينة مخدومة من بكري
قالو يتنحاو gااااااع
مانهدرش عربية هذي الدارجا تاعنا
وللأسف تنحيناا كامل لكن جات الغدرة من الناس لي قراب ليك
لابيس هي سبابي
رماتنا وهي بقات معاه
فالاخير نقوللك ماشي الدولة لي صعيبة
والغدرة ماجيش منها
ياو باينة الغدار يخرج من وسطنا
هو لي يخلينا نندمو على واش درنا
ماما تشا ماما تشاو
تشاو تشاو تشاو
السلام عليكم
في هذي الدنيا كل واحد وكيفاه خلقو ربي ووين زاد وكيفاش عاش
الاشياء كامل لي مخلوقة عايشا لابال vي يعني معيشة هانية
غير انا سبحان الله تقول دعاو عليا حتى تلخرتلي مرمي في قجر ههه وكل بياسة فيا شكون داها
ايماجينيو بقات غير الكركاصة تاعي تتلاوح من جيها لجيها خاطرش من الطيحات بزاف وليت ماشي شباب ومانسيربيش
نحكيلكم كيفاه حكايتي جوزتها
لاميزار مع وحد الانسان
معلباليش كييفاه زدت خاطرش كنت مانعرفش
المهم نسمع غير الصوت انا ومانشفاش على الاسامي
سمعتهم قالك هذي سلعة مدرحة عمرها في كراطن وابعثها لوحد لبلاد
انا هناك توسوست سمعت واحد قدامي قالي ياربي وماشي هذيك لبلاد لي كنت فيها وردوني هههه
شهدت وغمضت عيني رحت غيبوبة شكيت نحاولي الباتري
والله ماعلبالي وين راني مي كي شعلوني قالو والله مافيها وديجا هذي حبة حرة راهي بروميي شوا
قالو سافيك مافيهاش مساعدا معليش المهم دير اللايف والكاميرا مليحة
باعني ب 3 ملاين ونص نحالو خمسالاف قالو تاع اشريهم قهوة اخ اخ اخ
ومن هناك بدات مغامراتي
انا قلت طحت في انسان مليح تاع انانيش واقيل مع الصوت تاعو مي تعبني ياخويا ياخويا
على حساب صوتو يهدر شويا بانفو عندو النغانغ كيما يقولو لعجايز هاهاهاه
بصح يابن عمي قتلني بالباتري فابل كل دقيقة فالشارجور
انا لي حرت فيه نهار كامل وهو يدير اللايف فالفايسبوك والانسا واليوتوب
حفظت شويا كلمات مي بسيف عليا حفظهم
آسلامو علييييكم آزول فلاون
هذي ديما يبدا بيها حتى حفظهالي
ملي شراني وهو يمشي عييت في بلاصتو الانسان هذا تقول ماعندوش دارو
آسلام عليكم آزول فلاون
ليووووم راني في وهران واش راكم يناس وهران
آسلام عليكم آزول فلاون
راهم عرضوني ناس قسنطينة للغدا
آسلام عليكم آزول فلاون
نشكر ناس العاصمة على لقهوا
آسلام عليكم آزول فلاون
ليوم عندي vووول فالمطار لباريس نشوف سعيداني واش راهو داير فيها
حياتي كامل راحت هكذا كل دقيقة وين جامي ريحت طرانكيل
نهار كامل وانا نشوف في شعرو الشايب ولمغوفل
عندي
عندي مرات لي عان نريح منذاك سعات شويا برك
بصح قبل مانريح لازم ندي شويا ضرب ممبعد نروح غيبوبة
انا شكيت عاد نكون عند لي لابسين لزرق
منذاك نكون لايف حتى نشوف روحي نسوطي ونطير للسماء ونعاود نطيح
نسمع غير الغاشي يعيطو ( جيش شعب ... )
انا مافهمت والو حياتي كامل راحت عياط وضرب وتكسار
مرة في باريس قلت الله الله ليوم فالشونزيليزي نحوس
آه يا يما على التبهدايل
كي العادا لايف ونسمع
ياناس حبو يقتلووووني
شوفو شوفو ياناس
هذو ديما مافيا
شوفو شوفو
وخلي وخلي هذيك لبلاد حوستها كامل بلباتري فابل والايف
بصح كان فيدال معايا وقالي نهار نولي رئيس نحطك في المتحف المجاهدين تع مقام الشهيد
والله ياخاوتي غير تعذبت معاه
انسان مهبول وربي طيحني فيه
بصح كنت ديما نسمعهم يقولو مظاهرات واسقاط النظام
قلت حتى انا كيفهم ندير واش يديرو
تلايمنا كامل حنا ( نعرفكم شكون حنا )
انا الباتري ولابيس والكونكتور والميكرو ولافيشور وحتى تاع الريزو حشاهانا غير الباف كان مع النظام
قالنا خفت نتوحش صوتو ونندم
على طريقة حسني
فقررنا البدأ مباشرة بالاضراب الغير مباشرة
ولا يهدر ويسمع غير صوتو
الريزو يجيه غير كي يكون وين الويفي مكاش ليدوني هههه
منذاك يدير لايف تخرجلو تصويرة سعيداني في بلاصتو
هناك يبدا يعيط
شوفو شوفو يناس حب يقتلني
وهكذا ومع اصرارنا وبدون ملل ولا كلل ولا جلل ولا علل
قرر يدينا عند الايادي الخارجية وللأسف باينة مخدومة من بكري
قالو يتنحاو gااااااع
مانهدرش عربية هذي الدارجا تاعنا
وللأسف تنحيناا كامل لكن جات الغدرة من الناس لي قراب ليك
لابيس هي سبابي
رماتنا وهي بقات معاه
فالاخير نقوللك ماشي الدولة لي صعيبة
والغدرة ماجيش منها
ياو باينة الغدار يخرج من وسطنا
هو لي يخلينا نندمو على واش درنا
ماما تشا ماما تشاو
تشاو تشاو تشاو