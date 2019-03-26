مساء الانوار حبيباتي الى كل عروس لماوية مقبلة على الزواج او كل عروس جديدة حبيت نطرح هاد الموضوع باه تدو فكرة وتستفيدو ان شاء الله الوحام يحدث في بداية الحمل خلال الاشهر الثلاثة الاولى تطرا فيه تغيرات على المراة خاصة من الجانب النفسي حبسسسسسسسو هنا نهدر بالدارجة باه نلقى راحتي كل وحدة وكيفاه يكون وحمها كاين لي تشعر بالغثيان كاين لي تكره الاكل كاين لي تكره انسان ما غالبا ما يكون الضحية هو الزوج هههههههه كاين لي تديه رقاد وكاين لي تجوزو نورمال بصح يا البنات والله غير يوصل للطلاق خاصة اذا كان في اشهر الاولى نتاع زواج والا كان زوج مايساعفش ومعندوش فكرة مسبقة على الوحم نحكيلكم عليا كي كنت نتوحم بامير وامين خرجت على راجلي مسكين سوفرا معايا هههه كان خدام بعيد كنت نكره البارفا لي يديرها كي نقولو يقولي انا ديما نديرها واش بيك واحد المرا دايني لدارنا محبيتش نروح في طموبيلتو اياجاب نتاع خوه ركبت من الخلف وقعت نشوف فيه في مرايا ونقول انا واش داني نتزوج مع واحد كيما هادا الشر يطير من عينيه فوت ثلاث الاشهر صعيبةبزااااف كنت ديما زعفانة في دارنا بال سبايب الحمد لله كي لقيتو متفهم نتوما مديروش هاكا وان شاء الله يزيدو الاخوات يفيدوكم بنصائح وحكايات على الوحم سلام