الوحام أثناء الحمل💌💌رفقا بالقوارير....

sanaya

sanaya

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فدزاير كتهز بنت الدار الكرش (تكون حامل) تلقى كامل الرعاية و الاهتمام ❤❤❤❤
و لكن الكنة لالا تولي تتقلش بزاف و لازم تخدم مام لوكان مش قادرة و يولي الوحام خرافة و هي اللي تزيد عليها ...😢😢😢😢😢😢😢
منيش نحكي على لعرايس الفنيانات اللي تهز منا و تريح منا مام لوكان قادرة 😴😴😴😴😴
اصلا المرأة في فترة الحمل لكان تاكل مليح تخدم نورمال غير اذا كان وحمها من النوع القوي و لا يستمر تسعة اشهر و لا عندها مشاكل صحية اخرى.....
فالوحم تكره المرأة العطور مثلا و الطعام و ممكن تكره بعض الاشخاص سوا راجلها و لا ايا كان....
كما أنا كنت منحملش بابا و خويا سرتو خويا😂😂😂😂😂
عدم الاكل يخليها ضعيفة لدرجة مش قادرة تقوم بروحها و من اصعب الفترات هي الوحم.....
العائلة لازم تحتوي الكنة في فترة الضعف هاذي و نورمالمون النسا يفهمو بعضاهم لأنو كامل جازو على هاذ المرحلة.....
لكان مش قادرة تخدم يقومو بدارها و أولادها و صدقوني ككنت نتوحم كنت ندعي من قلبي لكل شخص ساعدني لأني كنت مريضة مناكلش حاجة و نتشهى واش؟؟؟
مقارون و عدس🙄🙄🙄🙄
المهم....
الراجل لازم يوسع بالو و يساعفها لأنو هاذي راهي حاجة دارها ربي و المودة الحقيقية تبان في مثل هذه الفترات العصيبة تفكروها مليح هاذي
و التغيرات الهرمونية في جسم المرأة هي اللي تخليها تتوحم و تولي غريبة الأطوار.....😱😱😱😱😱
و الزوج لما يصبر على تعب زوجته و لا يكسر خاطرها فهو مأجور أجرا عظيما فيعلم الله الضعف الذي تكون به المرأة.....
أما العجايز و السلفات ربي يهديهم و سايي ......
و كاين لمليح و لقبيح.....🌚🌚🌝🌝
و بالنسبة للي يقولو القاوريات ما يتوحموش مكانش منها ربي خلقنا سواء و متامنوش مواقع التواصل الاجتماعي و إنما بيئة القاورية و الجزائرية مش كفكيف و هاذي مقارنة غير عادلة.......
الجزائرية عجوزة و سلفة و ضرب بالاك وووووو كل الظروف المناخية القاسية و حابين تنوض كالغزال لالا.....
و ما نهدروش على سبيطارات و تمرميد تاعهم القاورية زعما تتحمل ظروف هاذو؟؟؟؟😟😟😟😟😟😟
المهم هاذا مش موضوعنا.....
و أخيرا خطر في بالي نكتب لأنو ياما عرايس طاحوا فمشاكل و ياما عرايس طلقوهم زواجهم ظلما لأنو أيها الزوج متستناش الأم الكريمة تجي تقولك ساعفها خليها تريح و لا راهي تتوحم راك فدزاير لوكان تساعفها شوي تولي مسحور......🤐🤐🤐🤐🤐🤐
علابيها خممت نكتب هاذ الموضوع باش الرجال بالخصوص يكونوا أكثر احتواءا للمرأة في مثل هذه الفترة الحرجة مالڨري صعيبة شوي على الجزائري ....
لأنو روحوو ماقدرش يساعفها خخخخخخخ سلام
04:43
 
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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اللي ما فهمتهش يا اختي مريم هو توقيت كتابة الموضوع
ان شاااء الله ما يكونش داخل في الوحم و لا شميتي كاش طبخة في
منتدى الطبخ راكي نضتي هههههههه

المهم يا اختي مريم الوحم يبقى بين المرأة و ضميرها
هي الوحيدة اللي تعرف اذا كانت صادقة في الوحم و لا راني نستغل الامر
مثلا كاين لي تكره حماها و لا عجوزها و تجيها فرصة الوحم و تخرج
فيهم كامل الغل هههههه
اما اللي نتكون صادقة فمن منتهى السعادة تقديم ما تشتهي
ايام زمان كانت اخي خدام بعيد و زوجته في مرحلة الوحم
ماكانش اللي تقوله كانت تحشم بزااف
كانت و تجي في الكولوار و تسمعني و تقول راه في خاطري
لحم او فاكية ، كنت تشري ليها و نحطه في بيتها بلا ما تشوفني
و بلا ما نحرجها حتى وضعت حملها و زوجها غايب لمدة اشهر

اما عن المدام فصراحة نقلشها في الوحم و ما نخلي حتى حاجة في بالها
لأني انا الوحيد اللي يفهمها
في حالة كانت تطلب البوزلوف طايب و واجد و كنت نسافر لمسافة 80 كلم نجيبه ليها ههههه المصيبة انها كانت تعمره ملح و تاكله وحدها ههههههه
او تطلب الدلاع في الشتا و كنت نسافر للمدينة و نجيبه و كنت نطلب دعواتها

احيانا تتوحم على الطين و احيانا على السلاطة و الطماطم او البصل و الحرور
ههههههه و هكذا هي غرائب الوحم اختي مريم
 
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