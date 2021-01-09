الوحام أثناء الحمل💌💌رفقا بالقوارير....

فدزاير كتهز بنت الدار الكرش (تكون حامل) تلقى كامل الرعاية و الاهتمامو لكن الكنة لالا تولي تتقلش بزاف و لازم تخدم مام لوكان مش قادرة و يولي الوحام خرافة و هي اللي تزيد عليها ...منيش نحكي على لعرايس الفنيانات اللي تهز منا و تريح منا مام لوكان قادرةاصلا المرأة في فترة الحمل لكان تاكل مليح تخدم نورمال غير اذا كان وحمها من النوع القوي و لا يستمر تسعة اشهر و لا عندها مشاكل صحية اخرى.....فالوحم تكره المرأة العطور مثلا و الطعام و ممكن تكره بعض الاشخاص سوا راجلها و لا ايا كان....كما أنا كنت منحملش بابا و خويا سرتو خوياعدم الاكل يخليها ضعيفة لدرجة مش قادرة تقوم بروحها و من اصعب الفترات هي الوحم.....العائلة لازم تحتوي الكنة في فترة الضعف هاذي و نورمالمون النسا يفهمو بعضاهم لأنو كامل جازو على هاذ المرحلة.....لكان مش قادرة تخدم يقومو بدارها و أولادها و صدقوني ككنت نتوحم كنت ندعي من قلبي لكل شخص ساعدني لأني كنت مريضة مناكلش حاجة و نتشهى واش؟؟؟مقارون و عدسالمهم....الراجل لازم يوسع بالو و يساعفها لأنو هاذي راهي حاجة دارها ربي و المودة الحقيقية تبان في مثل هذه الفترات العصيبة تفكروها مليح هاذيو التغيرات الهرمونية في جسم المرأة هي اللي تخليها تتوحم و تولي غريبة الأطوار.....و الزوج لما يصبر على تعب زوجته و لا يكسر خاطرها فهو مأجور أجرا عظيما فيعلم الله الضعف الذي تكون به المرأة.....أما العجايز و السلفات ربي يهديهم و سايي ......و كاين لمليح و لقبيح.....و بالنسبة للي يقولو القاوريات ما يتوحموش مكانش منها ربي خلقنا سواء و متامنوش مواقع التواصل الاجتماعي و إنما بيئة القاورية و الجزائرية مش كفكيف و هاذي مقارنة غير عادلة.......الجزائرية عجوزة و سلفة و ضرب بالاك وووووو كل الظروف المناخية القاسية و حابين تنوض كالغزال لالا.....و ما نهدروش على سبيطارات و تمرميد تاعهم القاورية زعما تتحمل ظروف هاذو؟؟؟؟المهم هاذا مش موضوعنا.....و أخيرا خطر في بالي نكتب لأنو ياما عرايس طاحوا فمشاكل و ياما عرايس طلقوهم زواجهم ظلما لأنو أيها الزوج متستناش الأم الكريمة تجي تقولك ساعفها خليها تريح و لا راهي تتوحم راك فدزاير لوكان تساعفها شوي تولي مسحور......علابيها خممت نكتب هاذ الموضوع باش الرجال بالخصوص يكونوا أكثر احتواءا للمرأة في مثل هذه الفترة الحرجة مالڨري صعيبة شوي على الجزائري ....لأنو روحوو ماقدرش يساعفها خخخخخخخ سلام04:43