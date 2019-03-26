هذا الطبيب ما قصته حاب يحرم علينا كلش

السلام عليكم احبتي

من خلال متابعة القنوات المحلية و حتى بعض الصفحات الفيسبوكية

رأيت الكثير منها يتابع عن كثب آراء هذا الطبيب في الصورة





المهم و من الأخير هذا الطبيب يقول لكم

كل أكلكم سيء

و كل شرابكم سيء



و كل حاجة تبلعها راه تأتيك بالأمراض

الطبيب يريدنا ان لا نأكل شيئا

سنتصل به لنسأله عن بعض الأكلات لنرى رأيه فيها

آآآلو آآلو سيادة الطبيب بن اشنهو

نعم نعم انا معاك لكن لا تطيل الاتصال لأن جهاز الهاتف فيه ذبذبات

تؤثر في لأذن و لو تجاوزنا 30 ثانية راه يحدم له مرض اسمه بالفرنسةCancer du cerveau et du coeur

طيب طيب سيدي راح أسألك

قبل ما تسألني لا تكثر من الكلام لأن كثرة الكلام مضر بالحلقوم و قد تكون كثرة الكلام سبب في مرض اسمهComplexe psychologique enterré

طيب سيدي الطبيب

لا تتنرفز لأن النرفزة راح تكون سبب فيDiabète et tension artérielle

لا سيدي الطبيب لم اتنرفز لكن الوقت يداهمنا

ما تركش الوقت يداهمك لأنك راح تحس بمرض اسمه بالفرنسيةMaladie de vieillissement

بعيد الشر سيدي الطبيب

أيها وك جبتها نيشان الشر حاجة مليحة لأنه راح يخلي الجسم خاوي من الدهون و السموم و ما تكونش كاينة كرش

كيما نقولولها بالفرنسيةUn régime compulsif

لكنه سيدي الطبيب الشر يأتي بالموت

الموت لا تأتي بسبب الشر بل تأتي بسبب التخمةContagion

طيب أين الحل سيدي الطبيب

لا تشرب الماء خصوصا تبع الحنفيات لأنه سبب لمرضCalculs rénaux

طيب معنتها اشرب ما سعيدة

لااالا ما سعيدة ليس فيه الفلوريد المفيدة للأسنان، والتي يختفي وجودها من زجاجات المياه تقريبا. راه تسبب ليك في مرضCarie dentaire

طيب و الحل سيدي الطبيب في المشروبات الغازية

أبابابا مشروبات غازية قال يا هاذيك الكارثة إذا شميتها برك راح تصاب بمرض اسمهPerte de l'odorat

يا حفيظ

لا تقول يا حفيظ كثيرا لأنها ثقيلة على الغدد و قد تكون سبب فيinflammation de la gorge

طيب سيدي من لأخير واش ناكل

ما تاااكلش شكون قالك كول يااك الماكلة هي سبب في كل هته الامراض

Intestin, côlon nerveux, estomac, obésité, diabète, carie dentaire, anxiété et aussi maladie des sinus

كيف مرض الجيوب

نعم نعم مرض الجيوب و هي الفقر لما تصرف ياسر راه تفقر

و الفقر راح يخليك با فلوس و اذا كنت من دون فلوس كيف راح تعالج روحك إذا مرضت



ديجا راك فت 30 ثنية معايا كوبي المكالمة

سلاام عليكم

هههههههههههههههه