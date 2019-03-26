هذا الطبيب ما قصته حاب يحرم علينا كلش

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
السلام عليكم احبتي
من خلال متابعة القنوات المحلية و حتى بعض الصفحات الفيسبوكية
رأيت الكثير منها يتابع عن كثب آراء هذا الطبيب في الصورة
المهم و من الأخير هذا الطبيب يقول لكم
كل أكلكم سيء
و كل شرابكم سيء
و كل حاجة تبلعها راه تأتيك بالأمراض
الطبيب يريدنا ان لا نأكل شيئا
سنتصل به لنسأله عن بعض الأكلات لنرى رأيه فيها
آآآلو آآلو سيادة الطبيب بن اشنهو
نعم نعم انا معاك لكن لا تطيل الاتصال لأن جهاز الهاتف فيه ذبذبات
تؤثر في لأذن و لو تجاوزنا 30 ثانية راه يحدم له مرض اسمه بالفرنسةCancer du cerveau et du coeur
طيب طيب سيدي راح أسألك
قبل ما تسألني لا تكثر من الكلام لأن كثرة الكلام مضر بالحلقوم و قد تكون كثرة الكلام سبب في مرض اسمهComplexe psychologique enterré
طيب سيدي الطبيب
لا تتنرفز لأن النرفزة راح تكون سبب فيDiabète et tension artérielle
لا سيدي الطبيب لم اتنرفز لكن الوقت يداهمنا
ما تركش الوقت يداهمك لأنك راح تحس بمرض اسمه بالفرنسيةMaladie de vieillissement
بعيد الشر سيدي الطبيب
أيها وك جبتها نيشان الشر حاجة مليحة لأنه راح يخلي الجسم خاوي من الدهون و السموم و ما تكونش كاينة كرش
كيما نقولولها بالفرنسيةUn régime compulsif
لكنه سيدي الطبيب الشر يأتي بالموت
الموت لا تأتي بسبب الشر بل تأتي بسبب التخمةContagion
طيب أين الحل سيدي الطبيب
لا تشرب الماء خصوصا تبع الحنفيات لأنه سبب لمرضCalculs rénaux
طيب معنتها اشرب ما سعيدة
لااالا ما سعيدة ليس فيه الفلوريد المفيدة للأسنان، والتي يختفي وجودها من زجاجات المياه تقريبا. راه تسبب ليك في مرضCarie dentaire
طيب و الحل سيدي الطبيب في المشروبات الغازية
أبابابا مشروبات غازية قال يا هاذيك الكارثة إذا شميتها برك راح تصاب بمرض اسمهPerte de l'odorat
يا حفيظ
لا تقول يا حفيظ كثيرا لأنها ثقيلة على الغدد و قد تكون سبب فيinflammation de la gorge
طيب سيدي من لأخير واش ناكل
ما تاااكلش شكون قالك كول يااك الماكلة هي سبب في كل هته الامراض
Intestin, côlon nerveux, estomac, obésité, diabète, carie dentaire, anxiété et aussi maladie des sinus
كيف مرض الجيوب
نعم نعم مرض الجيوب و هي الفقر لما تصرف ياسر راه تفقر
و الفقر راح يخليك با فلوس و اذا كنت من دون فلوس كيف راح تعالج روحك إذا مرضت
ديجا راك فت 30 ثنية معايا كوبي المكالمة
سلاام عليكم
هههههههههههههههه
و انتم يا طيبون كيف حالكم مع الاكل الصحي ههههههههههههههههه
من خلال متابعة القنوات المحلية و حتى بعض الصفحات الفيسبوكية
رأيت الكثير منها يتابع عن كثب آراء هذا الطبيب في الصورة
المهم و من الأخير هذا الطبيب يقول لكم
كل أكلكم سيء
و كل شرابكم سيء
و كل حاجة تبلعها راه تأتيك بالأمراض
الطبيب يريدنا ان لا نأكل شيئا
سنتصل به لنسأله عن بعض الأكلات لنرى رأيه فيها
آآآلو آآلو سيادة الطبيب بن اشنهو
نعم نعم انا معاك لكن لا تطيل الاتصال لأن جهاز الهاتف فيه ذبذبات
تؤثر في لأذن و لو تجاوزنا 30 ثانية راه يحدم له مرض اسمه بالفرنسةCancer du cerveau et du coeur
طيب طيب سيدي راح أسألك
قبل ما تسألني لا تكثر من الكلام لأن كثرة الكلام مضر بالحلقوم و قد تكون كثرة الكلام سبب في مرض اسمهComplexe psychologique enterré
طيب سيدي الطبيب
لا تتنرفز لأن النرفزة راح تكون سبب فيDiabète et tension artérielle
لا سيدي الطبيب لم اتنرفز لكن الوقت يداهمنا
ما تركش الوقت يداهمك لأنك راح تحس بمرض اسمه بالفرنسيةMaladie de vieillissement
بعيد الشر سيدي الطبيب
أيها وك جبتها نيشان الشر حاجة مليحة لأنه راح يخلي الجسم خاوي من الدهون و السموم و ما تكونش كاينة كرش
كيما نقولولها بالفرنسيةUn régime compulsif
لكنه سيدي الطبيب الشر يأتي بالموت
الموت لا تأتي بسبب الشر بل تأتي بسبب التخمةContagion
طيب أين الحل سيدي الطبيب
لا تشرب الماء خصوصا تبع الحنفيات لأنه سبب لمرضCalculs rénaux
طيب معنتها اشرب ما سعيدة
لااالا ما سعيدة ليس فيه الفلوريد المفيدة للأسنان، والتي يختفي وجودها من زجاجات المياه تقريبا. راه تسبب ليك في مرضCarie dentaire
طيب و الحل سيدي الطبيب في المشروبات الغازية
أبابابا مشروبات غازية قال يا هاذيك الكارثة إذا شميتها برك راح تصاب بمرض اسمهPerte de l'odorat
يا حفيظ
لا تقول يا حفيظ كثيرا لأنها ثقيلة على الغدد و قد تكون سبب فيinflammation de la gorge
طيب سيدي من لأخير واش ناكل
ما تاااكلش شكون قالك كول يااك الماكلة هي سبب في كل هته الامراض
Intestin, côlon nerveux, estomac, obésité, diabète, carie dentaire, anxiété et aussi maladie des sinus
كيف مرض الجيوب
نعم نعم مرض الجيوب و هي الفقر لما تصرف ياسر راه تفقر
و الفقر راح يخليك با فلوس و اذا كنت من دون فلوس كيف راح تعالج روحك إذا مرضت
ديجا راك فت 30 ثنية معايا كوبي المكالمة
سلاام عليكم
هههههههههههههههه
و انتم يا طيبون كيف حالكم مع الاكل الصحي ههههههههههههههههه
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