لغز غير مسجل 12 من SAMI44

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,864
نقاط التفاعل
9,941
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



















لغز اليوم هو اللغز رقم 14من سلسلة الغازي الفكرية

وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها

اتمنى تحلوه من اول رد


105403


اللغز يقول







اسألك عن شيئ من عجائب خلق الرحمان

اصله من احدى مصادر الغذاء للبشر والحيوان

متاح وسهل المنال والنقي منه ضئيل

منافعه كثيرة وفي عديد الصناعات له مكان

اسمه مألوف اوله من شر البلاءواخره للحلويات موصوف





من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,302
نقاط التفاعل
4,000
النقاط
471
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل هو السليلوز
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,864
نقاط التفاعل
9,941
النقاط
751
قال طموحة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل هو السليلوز
إضغط للتوسيع...
هذا وين خرج من الفور خليه يبرد يا طموحة
اموان خلي الضرصة تزل عليا ومن بعد حطي الحل
بصح نستاهل انا درت موضوع على السيليلوز وهو في واجهة المنتدى ومباشرة درت لغز عليه
بالفعل انه السيليلوز وحبذا لو تديريلنا نبذة عنه في الرد للافاده
ادعيلي كي ارتاح من الام الضرص ولك دعاء في ضهر الغيب
شيماء ومريم عندهم ما يضحكو عليا غدا طموحة تفوقت مره اخرى هنيئا لك
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,302
نقاط التفاعل
4,000
النقاط
471
قال sami44:
هذا وين خرج من الفور خليه يبرد يا طموحة
اموان خلي الضرصة تزل عليا ومن بعد حطي الحل
بصح نستاهل انا درت موضوع على السيليلوز وهو في واجهة المنتدى ومباشرة درت لغز عليه
بالفعل انه السيليلوز وحبذا لو تديريلنا نبذة عنه في الرد للافاده
ادعيلي كي ارتاح من الام الضرص ولك دعاء في ضهر الغيب
شيماء ومريم عندهم ما يضحكو عليا غدا طموحة تفوقت مره اخرى هنيئا لك
إضغط للتوسيع...
بداية شفاك الله و اذا لثة المحيطة بهذي الضرسة تحس فيها تورم و مريضة مهدئات الألم ميفيدوش غير اذا كانو مع أونتيبوتيك لذا توجه لطبيب الأسنان
وصح موضوعك هو لي سهل الأمور لأنو غير تكلمت على الصناعة في اللغز جا في بالي السليلوز لي تكلمت عليه
ان شاء الله غدوة نحط رد الآن للأسف تأخر الوقت
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top