لغز غير مسجل 12 من SAMI44

هذا وين خرج من الفور خليه يبرد يا طموحة

اموان خلي الضرصة تزل عليا ومن بعد حطي الحل

بصح نستاهل انا درت موضوع على السيليلوز وهو في واجهة المنتدى ومباشرة درت لغز عليه

بالفعل انه السيليلوز وحبذا لو تديريلنا نبذة عنه في الرد للافاده

ادعيلي كي ارتاح من الام الضرص ولك دعاء في ضهر الغيب

شيماء ومريم عندهم ما يضحكو عليا غدا طموحة تفوقت مره اخرى هنيئا لك