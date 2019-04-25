لغز غير مسجل 12 من SAMI44

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لغز اليوم هو اللغز رقم 14من سلسلة الغازي الفكرية
وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ من عجائب خلق الرحمان
اصله من احدى مصادر الغذاء للبشر والحيوان
متاح وسهل المنال والنقي منه ضئيل
منافعه كثيرة وفي عديد الصناعات له مكان
اسمه مألوف اوله من شر البلاءواخره للحلويات موصوف
من اخوكم sami44
بالتوفيق
لغز اليوم هو اللغز رقم 14من سلسلة الغازي الفكرية
وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ من عجائب خلق الرحمان
اصله من احدى مصادر الغذاء للبشر والحيوان
متاح وسهل المنال والنقي منه ضئيل
منافعه كثيرة وفي عديد الصناعات له مكان
اسمه مألوف اوله من شر البلاءواخره للحلويات موصوف
من اخوكم sami44
بالتوفيق