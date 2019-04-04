الأبناء بين المن والرعاية

السلام عليكم

عساكم بخير جميعا

جيت اليوم نحكي على وحد الظاهرة ولي لازم نتطرقوا اليها عن قريب او عن بعيد

اعذروني راح اتكلم بالدارجة ماقدرتش نسكت هههه

انت يا اخي ويا اختي قررت تتزوج تبارك الله وربي يسخرلك لي فيها الخير

ااه وبعد الزواج راك تجيك مسؤولية بيت وعائلة واسرة صغيرة يكونوا فيها زينة الحياة

يعني اانت راح يجيك طفل لي هو ثمرة زواجك في الحلال الله يرزقنا واياكم الذرية الصالحة

وهاد الطفل لازم عليك توفرلوا كل حاجة من مطعم ومشرب وملبس

ولكن هذا ليس فضل من عندك حتى في كل مناسبة تتفكرو بيها

هاد الطفل ولا الطفلة هو ماطلبش منك باش تجيبو لهاد الحياة التافهة !

انت كنت اناني كي قررت تجيبو لهاد الدنيا

لغرض واحد تحس روحك أب ولا أم ولا باش ناس تقول عليك أب ولا باش يوقف معاك كي تكبر

اللي حبيت نوصللها بلي انت كصفتك أب ماتحاولش تمنن كل هاد الشي على وليدك ولا بلي راك داير فيه بليزير ولكن هاد الشي صح وواجب عليك

واذا ماراكش قادر تربيه على الطاعة تربية صالحة ماتجيبوش كامل حتى مايوليش زوالي معاك ويتمرمد كيما راك ممرمد انت ومايوليش جاهل معاك

هذا رأيي ونتمنى تكون الفكرة وصلت ليكم

واتقبل آرائكم بكل صدر رحب ​